«Мартовское безумие» — 2026: гид по главному турниру студенческого баскетбола США

Кто фаворит, где искать сенсации и за кем следить в плей-офф NCAA?

Каждую весну в США начинаются соревнования, которые по уровню накала страстей, неожиданностей и драмы на площадках часто превосходят даже плей-офф НБА. Речь о «Мартовском безумии» — финальной стадии турнира Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), куда попадают лучшие университетские команды страны. Как устроен самый ожидаемый в году этап студенческого баскетбола в США, кто фаворит нынешнего сезона, а кто может преподнести сюрпризы? Об этом и поговорим.

Для тех, кто только начинает погружаться в мир студенческого баскетбола, важно понимать: в плей-офф здесь нет серий до четырёх побед, как в НБА. Всё решает один-единственный матч. Проиграл — едешь домой. Жёстко, но именно за эту бескомпромиссность многие так любят такой баскетбол. Как же всё устроено? 64 команды разыгрывают титул в формате на выбывание. Из них 31 коллектив получает автоматические путёвки через победу в турнирах своих конференций (так называемые automatic bids). Ещё 37 мест распределяются как at-large bids — это специальные приглашения, которые отборочный комитет (Selection Committee) выдаёт лучшим командам по итогам всего сезона, даже если они не смогли выиграть титул в своей конференции.

Матч между «Коннектикут Хаски» и «Сент-Джонс Ред Сторм»

Можно запутаться, услышав цифру 68. Официально в «Мартовском безумии» действительно участвуют 68 коллективов. Однако перед главной стадией проходит мини-раунд, который называется First Four. Восемь представителей университетов делятся на четыре пары, победители которых и дополняют итоговую сетку, которую распределяют по четырём географическим регионам: Восток (East), Юг (South), Запад (West) и Средний Запад (Midwest). В каждом регионе оказывается ровно по 16 команд.

Четыре сильнейшие команды по версии отборочного комитета (первые номера посева) возглавляют свой регион. Это гарантирует, что главные претенденты на титул не выбьют друг друга в первом же раунде и встретятся только в полуфинале или финале. После распределения по регионам начинается самый интенсивный отрезок турнира, где сетка стремительно сужается. Чтобы не запутаться в названиях, разберём путь команд по шагам.

Первый и второй раунды (1/32 и 1/16 финала). Игры проходят в первые четыре дня турнира (четверг-воскресенье). За это время число претендентов сокращается с 64 до 16. Именно на этом этапе чаще всего случаются громкие сенсации, когда скромные аутсайдеры выбивают фаворитов.

Sweet 16 (1/8 финала). Региональные полуфиналы. Здесь остаются только лучшие из лучших, и борьба становится максимально плотной. Кстати, в прошлом сезоне именно на этой стадии споткнулся Егор Дёмин, который тогда выступал за университет Бригама Янга (BYU Cougars)*. Егор и компания тогда уступили «Алабаме» (88:113) и выбыли из турнира. Россиянин набрал 15 очков, сделал два подбора и отдал семь результативных передач. Здесь же в 2025-м закончил борьбу и Владислав Голдин, чей «Мичиган Вулверинз» уступил университету Оберна (65:78). Влад тогда набрал 10 очков и совершил девять подборов.

Егор Дёмин в матче с «Алабамой»

Elite Eight (1/4 финала). Финалы регионов. Победитель каждого из четырёх регионов получает заветный трофей и путёвку в следующую стадию. Что касается трофея, то речь о региональном кубке. По правилам NCAA победитель каждого из четырёх регионов официально считается участником «Финала четырёх», и за это достижение университет получает специальный приз. В отличие от главного чемпионского кубка, региональный выглядит более скромно: это классическая прямоугольная награда из дерева с серебристой или золотистой вставкой, где указаны год и название региона (например, South Regional Champion). Для многих программ даже такой кубок — предел мечтаний, ведь он означает, что команда вошла в четвёрку лучших в стране.

Final Four (полуфиналы). Кульминация «Безумия». Победители четырёх регионов съезжаются в один город, чтобы определить двух финалистов. В 2026 году полуфиналы пройдут 4 апреля.

Championship Game (финал). Главный матч сезона, в котором определяется чемпион NCAA. Состоится 6 апреля.

У нынешнего турнира есть все шансы стать одним из самых ярких в современной истории. Лидеры посева выглядят как настоящие машины, способные пройти путь до конца. Однако недооценивать аутсайдеров в этом году тоже не стоит. Кто больше всего бросается в глаза? Прежде всего — четыре сильнейшие команды, которые возглавили сетки в своих регионах под первыми номерами посева. Эти статусы были официально утверждены комитетом NCAA в так называемый Selection Sunday (15 марта), сразу после завершения финалов конференций и подведения итогов регулярного сезона.

Кэмерон Бузер

«Дьюк» (Восток). Первый номер посева и главный фаворит соревнований, по мнению многих экспертов и болельщиков. Путь «голубых дьяволов» (прозвище команды) складывается практически безупречно: они завершили регулярный сезон с результатом 32-2, попутно забрав титул чемпионов конференции ACC. В их составе блистает Кэмерон Бузер (22,7 очка при 41% попаданий из-за дуги и 10,2 подбора в среднем за матч) — претендент на звание игрока года. Несмотря на серьёзную травму защитника Калеба Фостера, рискующего пропустить остаток сезона, «Дьюк» остаётся коллективом с высочайшим атакующим рейтингом. Сейчас команда идёт на серии из 11 побед и готова реабилитироваться за обидное поражение в прошлогоднем «Финале четырёх».

«Аризона» (Запад). Дикие кошки наступают на пятки фаворитам, имея такой же внушительный рекорд (32-2). Их путь к вершине начался с феноменальной серии из 23 побед на старте сезона, что стало возможным благодаря невероятной глубине состава: сразу семь (!) игроков ротации набирают в среднем не менее 8,7 очка за матч.

Эту сбалансированную и умную группу ведут за собой яркие игроки конференции Big 12: Джейден Брэдли (13,4 очка и 4,6 передачи) и Брейден Беррис (16 очков, 37% точных трёхочковых). Особого внимания заслуживает первокурсник Коа Пит (13,8 очка и 5,3 подбора), который после возвращения в строй из-за травмы прочно закрепил за собой статус потенциального игрока первого раунда драфта.

Фундамент же успеха в обороне заложил габаритный центровой Мотеус Кривас. Во многом именно этот 21-летний литовец стал ключевым элементом защиты. У «Аризоны» в активе победы в матчах с такими топовыми соперниками, как «Флорида», «Коннектикут», «Алабама», «Хьюстон» и «Канзас», и у команды есть все козыри, чтобы привезти титул на Западное побережье впервые с 1997 года.

Яксель Лендеборг

«Мичиган» (Средний Запад). Ещё одна команда, получившая первый номер посева благодаря доминированию в регулярном чемпионате (31-3). «Росомахи» весь сезон буквально подавляли соперников мощью своей передней линии, которая считается одной из самых высоких в США: Яксель Лендеборг (206 см), Морез Джонсон-младший (206 см) и Адай Мара (221 см). Главный тренер Дасти Мэй, знакомый российским болельщикам по работе с Владом Голдиным, сделал ставку на габариты даже в задней линии — у всех основных защитников команды рост не ниже 193 см.

Такое сочетание физической силы и таланта превратило «Мичиган» в одного из главных претендентов на национальный титул. Путь «Мичигана» к «Безумию» был практически безупречным. Единственные две осечки в регулярном сезоне (в матчах с «Висконсином» и «Дьюком») случились в упорной борьбе с общей разницей всего в восемь очков. Несмотря на некоторые проблемы, «росомахи» выглядят максимально сбалансированным и грозным коллективом.

«Флорида» (Юг). Действующие чемпионы страны подтвердили свой статус, получив последний из четырёх первых номеров посева. После серьёзного обновления состава «аллигаторам» потребовалось время на притирку, но к марту они подошли в устрашающей форме. Финишировав с рекордом 26-7, команда Тодда Голдена выдала мощный финиш из 11 побед подряд. В их составе выделяется Томас Хауг (17,2 очка и 6,1 подбора), который из игрока ротации прошлого года превратился в одного из лучших баскетболистов конференции SEC. С такой защитой и победным опытом у «Флориды» есть все шансы стать коллективом, который защитит прошлогодний титул.

Кто может преподнести сюрприз?

«Мартовское безумие» редко обходится без сенсаций — лишь дважды в истории в «Финал четырёх» выходили только первые номера посева. А значит, стоит присмотреться к тем, кто готов нарушить планы фаворитов.

«Пердью» (№2 посева, Запад). Трудно называть вторую команду региона тёмной лошадкой, но именно в этом статусе коллектив подходит к турниру. Команда поймала невероятный кураж, выиграв чемпионат конференции Big Ten и попутно выбив мощный «Мичиган». С четырьмя игроками, набирающими более 10 очков за матч, и победным импульсом последних недель «Пердью» способны пройти любого соперника на пути к финалу.

«Сент-Джонс» (№5 посева, Восток). Если кто и сможет остановить «Дьюк» в Восточном регионе, то это подопечные легендарного Рика Питино. Команда выиграла 19 из последних 20 встреч. Мощный дуэт в передней линии — Зуби Эджиофор и Брайс Хопкинс — в сочетании с колоссальным опытом тренера делает коллектив одним из самых опасных оппонентов в сетке.

Эй Джей Дибанца

Университет Бригама Янга (BYU)* (№6 посева, Юг). В бывшей команде Егора Дёмина ещё до старта сезона всё внимание было приковано к Эй Джей Дибанце. И парень оправдал авансы. Потенциальный первый номер драфта НБА 2026 года сейчас в огне и уже отмечался яркими выступлениями в матчах конференции Big 12. Несмотря на потерю из-за травмы важного игрока ротации Ричи Сондерса, индивидуальное мастерство Дибанцы делает коллектив способным на очень глубокий проход по сетке.

График проведения «Мартовского безумия» — 2026

Selection Sunday — 15 марта 2026

First Four — 17-18 марта

Первый раунд — 19-20 марта

Второй раунд — 21-22 марта

Sweet 16 — 26-27 марта

Elite Eight — 28-29 марта

Final Four («Финал четырёх») — 4 апреля

Championship Game (Матч за титул) — 6 апреля.

Сетка «Мартовского безумия»

Почему же турнир называют «Мартовским безумием»? Ответ прост — прогнозы здесь почти никогда не сбываются, признанные фавориты могут вылететь в первом же раунде, а никому не известные команды — дойти до «Финала четырёх». Каждый год турнир дарит новую уникальную историю, когда появляется своя «команда-золушка», неожиданный герой или невероятный бросок под сирену, который меняет всё. Именно за эту непредсказуемость турнир так любят в США. В нынешнем сезоне все команды с россиянами в составе в «Мартовском безумии» уже не сыграют. Но сильно расстраиваться не стоит. Что-то, за чем можно будет внимательно последить в ближайшие недели, точно будет.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.