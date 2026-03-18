Детройтское «гостеприимство». Игроки НБА чуть не закончили карьеру, столкнувшись с бандой

Как правило, у баскетбольной команды всё заранее организовано, чтобы не возникло сюрпризов. Когда игрок возвращается в родной город, всё проходит по одной и той же схеме: встречи с болельщиками, поездки по городу, обязательные активности.

С Робертом Трэйлором было так же: долгожданный домашний матч, внимание со стороны земляков, поддержка товарищей. По словам Тима Томаса, всей командой они вечером ездили по Детройту на лимузинах. В те времена так было принято: заранее прописанный маршрут и никакой импровизации, всё по плану. Игрокам оставалось подчиниться и просто следовать программе.

Во время одной из остановок ситуация резко изменилась. Узкая улица, негде парковаться, машины в два ряда. К колонне подъехали ещё две машины, из которых вышли люди с оружием. По словам Томаса, конфликт не был связан с командой — дело было в личных отношениях знакомых Трэйлора.

Игроки оказались просто зрителями: они не понимали, что происходит, и не могли ничего сделать. Пространства было мало, выезд перекрыт — риск был на максимуме. К счастью, оружие не применили, хотя до этого было совсем недалеко.

Тим Томас бывший игрок НБА «Это ещё не была прям перестрелка, но было очень близко. Пусть Трактор Трэйлор покоится с миром — про него все знали, он был настоящим. Когда только попал в лигу, мы пошли на его первую домашнюю игру, поддержать. Он ведь из Детройта, как и мы. Устроил вечеринки, ужины, все свои пришли. Оказалось, девушка одного из наших знакома с его семьёй — с этого всё завертелось. Катались по Детройту на куче машин — всем было понятно, что это не просто сборище. В те времена баскетболисты ездили в лимузинах — не укроешься, все на виду».

Благодаря действиям бывшего полицейского, работавшего охранником, ситуацию удалось уладить без дальнейших осложнений: никто не пострадал, колонна уехала.

«Едем, значит, из одного ресторана в другой, даже понятия не имеем, что вокруг происходит. И вот мы — первыми в этой колонне, а остальные за нами тянутся. Приезжаем к новому месту — никакой это не ресторан с парковщиками, что вы. Обычная улица, пришлось в два ряда становиться. Сами понимаете — лимузины».

Примечательно, что Роберт Трэйлор был местным, в прошлом звезда «Мичиган Вулверинз», хоть его имя и фигурировало в одном из громких расследований . Тем не менее его крепкие связи с другими игроками объясняют, почему в тот вечер рядом оказалось столько известных лиц.

Тим Томас бывший игрок НБА «И тут, как только мы припарковались, подъезжают две тачки, выруливают сбоку, паркуются рядом с нашими пятью машинами. Двери хлопают, люди выходят, все при оружии. И всё это из-за девушки, девушки, девушки… Начинают по колонне нашей ходить — от машины к машине. Хорошо, что с нами был Джекки Майлз — мой человек, бывший коп, потом работал в безопасности НБА. Он очень грамотно ситуацию разрулил, смог всех успокоить. А так… представьте: мы просто стояли на улице, а на нас на всех — не хочу даже перечислять, что именно, но серьёзное оружие направили. И все мы — игроки НБА, приехали просто поддержать Трактора. Момент был серьёзный, реально страшно стало».

В том же интервью Тим Томас вспомнил и другие моменты своей жизни — например, как отказался от контракта с adidas в начале карьеры и как конкурировал с Коби Брайантом ещё в школе. Это обычные темы для НБА.

А вот история из Детройта совсем не вписывается в привычные представления о лиге. Там случилось то, что не имело отношения к баскетболу — ситуация была полностью не о спорте. От того, что произошло дальше, ничего не зависело, и эта история больше не получила продолжения.