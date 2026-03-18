Голдин провёл очередную игру, определился первый участник плей-офф. Итоги дня в НБА

В ночь на 18 марта в НБА состоялось восемь матчей — это стало уже стандартом в последние дни. Пока неделя не радует рекордами, но Шей Гилджес-Александер продолжает идти своей впечатляющей серией результативных игр. Также сегодня на паркете сыграл игрок из России. Все подробности прошедшего игрового дня — в обзоре «Чемпионата».

«Шарлотт» — «Майами»

В самой концовке «Шарлотт» выдал мощный рывок, полностью доминируя в последней четверти (40:18), и спокойно довёл матч до победы. При этом у хозяев снова проявилась богатая скамейка, особенно на фоне проблем у «Майами» с составом. У гостей не сыграли сразу два важных игрока — Бэм Адебайо и Никола Йович. Тайлер Хирроу был лидером своей команды, набрав 20 очков и подобрав восемь мячей, но остальные не смогли ему помочь — особенно заметно это было в защите.

Ламело Болл провёл отличный матч за «Хорнетс» — 30 очков, 13 передач и ещё один рубеж в карьере с 6000 баллами. Новичок Кон Нуппель добавил 22 очка, Коби Уайт успешно вышел со скамейки, а надёжными помощниками оказались Майлз Бриджес с дабл-даблом и уверенно собиравший подборы Мусса Диабате.

«Шарлотт» укрепила свои позиции, одержав девятую победу за 12 игр, и теперь всё ближе к верхней части таблицы. А вот «Майами» потерпел досадное поражение и, чтобы не терять позиции, клубу нужно дождаться возвращения травмированных. К слову, сегодня на площадке появился россиянин Владислав Голдин, но там было всё относительно скромно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» — «Оклахома»

«Оклахома» одержала девятую победу подряд, обыграв на выезде «Орландо» со счётом 113:108. «Тандер» быстро захватили преимущество благодаря удачной серии во второй четверти и ушли в отрыв на 18 очков. Однако «Мэджик» смогли переломить ход матча после перерыва — команда заиграла энергичнее благодаря Паоло Банкеро, а Джейлен Саггс и Уэнделл Картер были точны при бросках. «Орландо» даже вышел вперёд в середине второй половины. Лучшим у хозяев был Банкеро: 32 очка, 10 подборов и пять передач.

В последние минуты четвёртой четверти Аджай Митчелл взял игру на себя — его броски были решающими, пока Шея Гилджес-Александера не было на площадке. Но, когда Гилджес-Александер вернулся, он спокойно довёл дело до победы, набрав 40 очков с отличной точностью — так его серия с 20+ очками на выезде дошла до 61 игры.

Чет Холмгрен провёл отличный матч: сделал дабл-дабл — 20 очков и 12 подборов, особенно был хорош в ключевые минуты. В то же время Айзея Хартенштайн провести результативный матч не смог — очков не набрал, но за 16 минут успел отдать восемь передач и собрать семь подборов. Для «Орландо» это уже второе поражение подряд после сильной победной серии из семи матчей. А «Оклахома» по-прежнему держит темп и уверенно держится в лидерах Запада. Плюс «Тандер» стали первой в этом сезоне, кто досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Вашингтон» — «Детройт»

«Детройт» потерял Кейда Каннингема ещё в первой половине — он ушёл с травмой спины после борьбы за мяч. В отсутствие лидера тренеру пришлось менять ротацию, но на итог результат это почти не повлияло. Главную роль взял на себя Джейлен Дюрен: он набрал 36 очков и сделал 12 подборов. Игроки со скамейки тоже выручили — Дэнисс Дженкинс добавил 15 очков.

«Вашингтон» играл не самым сильным составом. В старте вышел Энтони Гилл, который обычно редко попадает в основу, а Карлтону Каррингтону и Уиллу Райли, у которых мало опыта, пришлось брать игру на себя. Каррингтон установил личный рекорд, набрав 30 очков, а Райли добавил 21.

Гости начали доминировать только во второй половине матча. В третьей четверти «Детройт» по-настоящему разогнался и к концу игрового отрезка разница почти дошла до 20 очков — а потом ещё стала больше. Для «Уизардс» это уже 13-е поражение подряд, что подтверждает их текущие проблемы — в отличие от соперников, которые сейчас на ходу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Йорк» — «Индиана»

Джош Харт провёл свой сильнейший матч в сезоне: 12 попаданий из 13 попыток — почти не ошибался. Его игру на фоне очередной неудачи «Индианы» сложно было не заметить, она стала для гостей уже 14-м поражением подряд.

С самого старта команды играли результативно, и поначалу инициативой владели гости, которые даже вели к середине второй четверти. Однако к концу первой половины хозяева всё же перехватили преимущество и ушли на перерыв впереди. После возвращения на площадку «Никс» не оставили сопернику шансов — за счёт мощной третьей четверти они сделали разницу неотыгрываемой. Лучшие в составе «Никс»: О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, а Хосе Альварадо отличился сыгранностью и результативностью. В составе гостей старался Джарэйс Уокер, а также активными были Оби Топпин, Аарон Несмит и Коби Браун.

«Пэйсерс» снова не смогли играть в сильнейшем составе — Паскаль Сиакам пропустил матч из-за травмы, а у «Нью-Йорка» не было Джейлена Брансона. Хозяева полностью контролировали встречу и метко бросали, поэтому разница в счёте выросла до «+27» за две минуты до конца игры.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Милуоки» — «Кливленд»

«Кливленд» уверенно начал серию матчей на выезде в Милуоки и выиграл со счётом 123:116. В напряжённой концовке команда не растерялась и довела дело до победы. Эван Мобли стал одним из лучших: он набрал 27 очков и сделал 15 подборов. Несмотря на то, что Джарретт Аллен пропустил уже второй матч подряд, «Кавальерс» не уступили сопернику под кольцом. Джеймс Харден набрал аналогичное количество очков, что и Аллен.

Команды держались на равных почти до конца четвёртой четверти, пока Сэм Меррилл не забросил три очка и не запустил серию, после которой гости оторвались на восемь очков. Меррилл, вернувшийся после двух пропущенных игр, набрал 17 очков, а Донован Митчелл добавил ещё 19. У «Бакс» опять не играл Яннис Адетокунбо — он уже 32-й матч без участия — и не было Майлза Тёрнера. Лучшим у хозяев оказался Кевин Портер-младший: у него 25 очков и 10 передач. По 19 очков набрали Усман Дженг, Бобби Портис и Райан Роллинз. Торин Принс впервые после осенней операции вышел в старте и провёл 22 минуты, заработав восемь очков.

Резервисты «Бакс» отличились, набрав 57 очков (для сравнения, у гостей запасные набрали всего 24). «Милуоки» хорошо бросал трёхочковые (20 попаданий из 45 попыток), поэтому оставался в игре до самого конца. Но «Кавальерс» лучше реализовывали штрафные, забив 27 из 34 против 12 из 17 у «Бакс», и в концовке это сыграло решающую роль.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» — «Финикс»

В последнем выездном матче «Санз» показали хорошую игру: Девин Букер промазал почти все трёшки, но был самым результативным (34 очка). Три важных игрока не вышли на площадку, и это сразу сделало игру команды намного сложнее — усталость ощущалась всё сильнее по ходу встречи. Когда травму получил ещё и Грейсон Аллен, скамейка команды сократилась до минимума.

«Миннесоты», в свою очередь, действовала уверенно, прежде всего благодаря Руди Гоберу с его 19 подборами. Бонс Хиланд вышел со скамейки и набрал 22 очка, а нападение держал под контролем Айо Досунму. Больше всех забил Джулиус Рэндл — 32 очка.

Несмотря на то что Эдвардс травмирован и не играет, «Миннесота» не дала сопернику ни одного серьёзного шанса. Рывок в конце третьей и начале четвёртой четверти (16:2) сделал разницу в счёте достаточно большой, чтобы не волноваться за итог. «Тимбервулвз» довели матч до уверенной победы — 116:104, таким образом закрепились в верхней части Западной конференции и выиграли седьмой раз за 11 матчей.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто» — «Сан-Антонио»

Гости хорошо защищались и очень точно бросали из-за дуги, из-за чего «Сакраменто» было сложно пробиться в нападении — несмотря на старания Максима Рейно, его 32 очка и девять подборов не спасли «Кингз». Важный момент случился в начале второй четверти, когда Линди Уотерс попал трёхочковый — отрыв вырос до 33, а потом и до 40 очков.

«Спёрс» действовали гибко и грамотно. Харрисон Барнс, Келдон Джонсон и Стефон Касл быстро включились в игру и за первую половину реализовали почти все свои броски. Виктор Вембаньяма поначалу был незаметен, но к большому перерыву заметно прибавил, набрал восемь очков и явно стал активнее после первой паузы. Хорошо себя проявили и ДеАарон Фокс с новичком Диланом Харпером — они помогали команде передачами и подбором.

Во второй половине матча Рассел Уэстбрук привлёк к себе всеобщее внимание — он отдал 10 передач, благодаря чему обошёл в списке ассистентов НБА таких звёзд, как Марк Джексон и Стив Нэш, заняв в итоге историческое пятое место. Однако уверенную победу с результатом 132:104 одержал «Сан-Антонио».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Филадельфия»

К большому перерыву и так было понятно: «Филадельфия» не может ничего противопоставить — мало набранных очков, проблемы с составом, вариантов для изменений почти нет. «Денвер» играл спокойно и уверенно, соперник особо не мешал.

У «Сиксерс» всё пошло не так ещё до начала игры: команде не хватало Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и Келли Убре-младшего, из-за чего запас игроков был минимальным, а возможностей в атаке почти не осталось. Андре Драммонд стал лидером, но его старания не помогли переломить матч. В то же время Никола Йокич отлично взаимодействовал с партнёрами — уже в первой четверти он отдал восемь передач и закончил встречу с 14 ассистами, не форсируя события. Самым результативным оказался Кристиан Браун с 22 очками. В целом «Денвер» сыграл очень слаженно и почти не делал ошибок.

Победа «Миннесоты» в другом матче сохраняет острую борьбу за верхние строчки на Западе. А крупная победа «Денвера» со счётом 124:96 только лишний раз показала, что по составу у этих команд сейчас большая разница.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Орландо» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Майами» — «Атланта» «Голден Стэйт» — «Портленд» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).