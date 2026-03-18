В следующем сезоне НБА новых игроков из России не ждать. Это правда?

Сезон-2025/2026 потихоньку движется к своему логическому завершению. Да, ещё всем нам предстоит лицезреть яркие баталии в плей-офф различных лиг, но россияне в NCAA уже закончили свой путь, отправившись на отдых. Егор Дёмин получил травму и будет восстанавливаться, чтобы к новому сезону подойти максимально готовым. Наших талантов не будет и на драфте 2026 года?

В целом можно сразу было сказать, что ждать на драфте никого не стоит, и закрыть на этом статью, однако не так всё просто. Например, косвенно можно поговорить об одном самом очевидном варианте. Иван Харченков из университета Аризоны может выставить свою кандидатуру на драфт. Немец по паспорту, россиянин по происхождению, так как у него отец известный советский баскетболист Александр Харченков, спокойно может уйти во втором раунде. В среднем за регулярку у Ивана 10,1 очка, 4,1 подбора, 2,3 передачи и 1,4 перехвата за игру в одной из сильнейших конференций в NCAA — Big 12. Причём, если «дикие коты» и Иван хорошо себя проявят в «Мартовском безумии», котировки Харченкова могут взлететь ещё выше.

Кроме Ивана, мы вряд ли увидим на ближайшем драфте кого-то ещё из представителей нашей страны. Конечно, кто-то может выставить свою кандидатуру, но, откровенно говоря, со всей любовью и уважением к нашим талантам никто из них пока не достоин оказаться в НБА, учитывая уровень конкуренции среди соперников и выступления россиян за рубежом. Тимофей Рудовский хорошо показал себя в университете Брайанта, однако даже в слабой конференции у него были провальные матчи и нестабильность как с точки зрения броска, так и с точки зрения игры в целом.

Есть ещё шанс попасть в НБА — показать себя в Летней лиге. Например, Кирилл Елатонцев и Виктор Панов могут попытаться попасть в заявку какого-то из клубов для того, чтобы заявить о себе. Правда, это не так просто, как кажется. Команды скрупулёзно подходят к выбору своих составов на данное мероприятие с целью обкатать своих новичков с драфта и подобрать достойных кандидатов на дальнейшее выступление в Лиге развития НБА. И только в самую последнюю очередь клубы смотрят на то, чтобы, может быть, взять кого-то себе в обойму — если там действительно будет бриллиант. Но таких случаев единицы.

Виктор Лахин Фото: Пресс-служба Oklahoma City Blue

Пока больше всего шансов попасть в НБА у Виктора Лахина, который находится в структуре действующего чемпиона лиги «Оклахомы». Центровой выступает за «Оклахома-Сити Блю» в G-лиге – и очень недурно, в среднем у него 8,5 очка, 6,6 подбора, 2,3 передачи и 0,9 блок-шота за игру. Для 19 минут на паркете — хорошие показатели. Причём, если бы не травма, его статистика, скорее всего, была бы ещё лучше. Лахин старательно пытается попасть в НБА, чего уже добились Дёмин и Владислав Голдин. Хоть у последнего ещё и нет такого стабильного времени, как у Егора, но Влада всё чаще привлекает Споэльстра к играм «Майами». Да, пока совсем на чуть-чуть, однако и это необходимо заслужить.

Забегая в будущее, на драфте 2027 года мы можем увидеть Егора Амосова, если россиянин выберет путь всё того же Дёмина: мадридский «Реал» — NCAA — НБА. Возможно, после сезона в Испании у Амосова поменялись приоритеты, но ранее он говорил, что намерен попробовать свои силы в США. И он способен повторить путь тёзки, добравшись до главной лиги мира. Россияне долго ждали появления хотя бы одного соотечественника в НБА, сейчас в лиге их уже двое. В скором времени может стать больше. Ждём прогресса Амосова и остальных наших талантов в NCAA.