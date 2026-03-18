Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Статьи

Курьёзные случаи в НБА — Алекс Карузо оформил блок-шот с помощью кроссовка: сезон-2025/2026, матч Орландо — Оклахома, видео

Алекс Карузо выписал блок-шот кроссовкой. Судьи не оценили и оформили «технарь»
Артемий Берстенев
Алекс Карузо выписал блок-шот кроссовкой
«Революция» в обороне не задалась.

«Оклахома» уверенно выиграла у «Орландо» — 113:108, обеспечив себе место в плей-офф. Всё решилось во второй половине: Шей Гилджес-Александер взял игру на себя и спокойно довёл команду до победы. Остальное — детали, хотя один эпизод выпал из привычной картины игры.

18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Бейн - 16, Саггс - 14, Да Силва - 13, Картер - 11, Картер - 11, Вагнер - 5, Кэйн - 3, Ховард - 3, Ричардсон, Битадзе, Пенда
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 20, Митчелл - 16, Уоллес - 9, Уильямс - 8, Маккейн - 6, Дорт - 5, Джо - 5, Карузо - 2, Уиггинс - 2, Сэндфорт, Уильямс, Хартенштайн

В ситуации с Алексом Карузо дело было не в ошибке защиты «Оклахомы»: он просто потерял кроссовку после столкновения. Игра продолжилась, Карузо остался на площадке, но не на своей позиции.

Когда Тристан да Силва пошёл в проход, Карузо попытался его заблокировать — причём с кроссовкой в руке. Это довольно редкий случай, и оказалось, что так делать нельзя по правилам.

После этого судьи назначили технический фол за то, что на площадке оказался лишний предмет, и сразу же засчитали бросок, так как этот предмет повлиял на мяч.

По сути, «Орландо» получил лёгкие очки в одной атаке, не приложив усилий. В эпизоде с равным счётом это был важный момент, хотя на итог он не повлиял критически. Алекс проявил себя в статистике следующим образом: два очка, восемь подборов, два перехвата за 23 минуты. Но зато у него высокий «плюс-минус» — «+19».

Да, Карузо попробовал сыграть нестандартно, но у него не вышло — правила оказались строже, чем он думал. Сам он потом признался, что действовал, скорее, на автомате и не рассчитал последствия.

На самом деле такой момент переосмысливать не стоит — при нынешних правилах чаще всего свистят в пользу атаки. Просто совпало с неудачным эпизодом, ничего критичного не произошло.

Голдин провёл очередную игру, определился первый участник плей-офф. Итоги дня в НБА
Расписание и результаты матчей НБА — смотрите здесь
