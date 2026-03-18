Алекс Карузо выписал блок-шот кроссовкой. Судьи не оценили и оформили «технарь»

«Оклахома» уверенно выиграла у «Орландо» — 113:108, обеспечив себе место в плей-офф. Всё решилось во второй половине: Шей Гилджес-Александер взял игру на себя и спокойно довёл команду до победы. Остальное — детали, хотя один эпизод выпал из привычной картины игры.

В ситуации с Алексом Карузо дело было не в ошибке защиты «Оклахомы»: он просто потерял кроссовку после столкновения. Игра продолжилась, Карузо остался на площадке, но не на своей позиции.

Когда Тристан да Силва пошёл в проход, Карузо попытался его заблокировать — причём с кроссовкой в руке. Это довольно редкий случай, и оказалось, что так делать нельзя по правилам.

После этого судьи назначили технический фол за то, что на площадке оказался лишний предмет, и сразу же засчитали бросок, так как этот предмет повлиял на мяч.

По сути, «Орландо» получил лёгкие очки в одной атаке, не приложив усилий. В эпизоде с равным счётом это был важный момент, хотя на итог он не повлиял критически. Алекс проявил себя в статистике следующим образом: два очка, восемь подборов, два перехвата за 23 минуты. Но зато у него высокий «плюс-минус» — «+19».

Да, Карузо попробовал сыграть нестандартно, но у него не вышло — правила оказались строже, чем он думал. Сам он потом признался, что действовал, скорее, на автомате и не рассчитал последствия.

На самом деле такой момент переосмысливать не стоит — при нынешних правилах чаще всего свистят в пользу атаки. Просто совпало с неудачным эпизодом, ничего критичного не произошло.