Настоящее безумие. Игрок НБА годами ходил со стеклом в руке, а теперь зажигает в «Лейкерс»

История баскетбола знает немало случаев, когда игроки преодолевали запредельную боль ради победы. Все мы помним так называемый «гриппозный матч» Майкла Джордана в финале 1997 года, когда он вышел на паркет с тяжёлым пищевым отравлением и высокой температурой и набрал 38 очков. Или Айзею Томаса, который в финале 1988 года играл с травмой голеностопа. Легенда «Детройта» сначала покинул площадку, но сразу вернулся и умудрился накидать 43 очка, 25 из которых — за одну четверть. Однако история Маркуса Смарта стоит особняком.

История, которая могла закончиться трагедией, началась 24 января 2018 года. Смарт тогда представлял «Бостон Селтикс». К тому моменту 23-летний защитник уже успел зарекомендовать себя как один из самых неуступчивых и ментально сильных игроков лиги. Тренеры и аналитики нередко называли его «швейцарским ножом» — за универсальность и способность выполнять любые задачи в защите. Он не всегда блистал в протоколах команды, однако оставался одним из её ключевых игроков.

В тот день «Бостон» приехал на матч с «Лейкерс». Игра получилась крайне упорной. За 5,7 секунды до сирены гости уступали 107:108. Кентавиус Колдуэлл-Поуп встал на линию, но смазал оба штрафных броска. После второго промаха мяч отскочил прямо в руки Смарту, который тут же промчался через всю площадку и бросил «трёшку» одновременно с сиреной. Однако мяч ударился в переднюю дужку и вылетел. Позже той ночью в отеле он снова и снова прокручивал последний бросок в голове. Разочарование переросло в ярость. Смарт ударил по рамке с картиной и на этот раз не промахнулся — стекло разлетелось, а пятидюймовый осколок вонзился глубоко в ладонь. Маркус потерял столько крови, что рухнул без сознания.

«Врач посмотрел мне в глаза и сказал: «Не знаю, как ты всё ещё можешь пользоваться правой рукой. Каждый день тебе стоит благодарить бога». Осколок прошёл в миллиметрах от сухожилий, не задев их. Но лишний кусочек им пришлось оставить внутри — врачи побоялись, что попытка его извлечь нанесёт ещё больший ущерб».

После посещения врача Смарт пропустил несколько матчей и вернулся на паркет, скрыв от широкой публики тот факт, что в его ведущей руке остался кусок стекла. С этим «секретом» он провёл ещё несколько лет в «Бостоне», став в 2022 году первым со времён Гэри Пэйтона защитником, признанным «Лучшим оборонительным игроком года».

Летом 2023 года «Бостон» обменял Смарта в «Мемфис», где он набирал в среднем рекордные для себя 14,5 очка, однако из-за травм провёл всего 20 матчей. В следующем сезоне Маркус сыграл суммарно лишь 34 матча за «Гриззлиз» и «Вашингтон Уизардс». Травмы то и дело преследовали баскетболиста.

Маркус Смарт сейчас — защитник «Лейкерс» «У меня было два вывиха с разрывом связок на двух пальцах. В моей руке было стекло. Я рвал связки на большом пальце правой руки и перенёс там операцию. В общей сложности у меня были вывихи на четырёх пальцах из пяти. Моей правой руке пришлось несладко. Если честно, я счастлив, что она у меня вообще есть. В течение шести лет после того инцидента я играл с этим стеклом. Бывали моменты, когда из-за этого рука просто немела».

С нынешнего сезона Смарт представляет «Лейкерс». В среднем за матч Маркус набирает 9,3 очка и делает 1,4 перехвата. Как часто бывало в его карьере, сухие цифры не отражают всей той пользы, которую он приносит «озёрникам». Но Джей Джей Редик в него точно верит, и Смарт платит за это 100-процентной самоотдачей на паркете. А травмы? Травмы, кажется, остались где-то позади.