Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Маркус Смарт несколько лет играл с осколком стекла в руке — заявление игрока Лейкерс: сезон-2025/2026

Настоящее безумие. Игрок НБА годами ходил со стеклом в руке, а теперь зажигает в «Лейкерс»
Виталий Весёлый
Маркус Смарт
Маркус Смарт просто счастлив, что ладонь вообще спасли.

История баскетбола знает немало случаев, когда игроки преодолевали запредельную боль ради победы. Все мы помним так называемый «гриппозный матч» Майкла Джордана в финале 1997 года, когда он вышел на паркет с тяжёлым пищевым отравлением и высокой температурой и набрал 38 очков. Или Айзею Томаса, который в финале 1988 года играл с травмой голеностопа. Легенда «Детройта» сначала покинул площадку, но сразу вернулся и умудрился накидать 43 очка, 25 из которых — за одну четверть. Однако история Маркуса Смарта стоит особняком.

История, которая могла закончиться трагедией, началась 24 января 2018 года. Смарт тогда представлял «Бостон Селтикс». К тому моменту 23-летний защитник уже успел зарекомендовать себя как один из самых неуступчивых и ментально сильных игроков лиги. Тренеры и аналитики нередко называли его «швейцарским ножом» — за универсальность и способность выполнять любые задачи в защите. Он не всегда блистал в протоколах команды, однако оставался одним из её ключевых игроков.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 28, Кларксон - 22, Рэндл - 14, Лопес - 12, Нэнс - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Ингрэм - 7, Харт - 4, Эннис - 2, Болл, Брюэр, Карузо, Денг, Хэйс, Пэйтон II, Брайант, Зубац
Бостон Селтикс: Ирвинг - 33, Смарт - 22, Моррис - 13, Хорфорд - 13, Браун - 9, Розир - 9, Тейтум - 4, Тайс - 4, Ларкин, Эдди, Хэйворд, Бёрд, Надер, Ябуселе, Оджелей, Аллен, Бэйнс

В тот день «Бостон» приехал на матч с «Лейкерс». Игра получилась крайне упорной. За 5,7 секунды до сирены гости уступали 107:108. Кентавиус Колдуэлл-Поуп встал на линию, но смазал оба штрафных броска. После второго промаха мяч отскочил прямо в руки Смарту, который тут же промчался через всю площадку и бросил «трёшку» одновременно с сиреной. Однако мяч ударился в переднюю дужку и вылетел. Позже той ночью в отеле он снова и снова прокручивал последний бросок в голове. Разочарование переросло в ярость. Смарт ударил по рамке с картиной и на этот раз не промахнулся — стекло разлетелось, а пятидюймовый осколок вонзился глубоко в ладонь. Маркус потерял столько крови, что рухнул без сознания.

Маркус Смарт
Маркус Смарт
сейчас — защитник «Лейкерс»

«Врач посмотрел мне в глаза и сказал: «Не знаю, как ты всё ещё можешь пользоваться правой рукой. Каждый день тебе стоит благодарить бога». Осколок прошёл в миллиметрах от сухожилий, не задев их. Но лишний кусочек им пришлось оставить внутри — врачи побоялись, что попытка его извлечь нанесёт ещё больший ущерб».

После посещения врача Смарт пропустил несколько матчей и вернулся на паркет, скрыв от широкой публики тот факт, что в его ведущей руке остался кусок стекла. С этим «секретом» он провёл ещё несколько лет в «Бостоне», став в 2022 году первым со времён Гэри Пэйтона защитником, признанным «Лучшим оборонительным игроком года».

Летом 2023 года «Бостон» обменял Смарта в «Мемфис», где он набирал в среднем рекордные для себя 14,5 очка, однако из-за травм провёл всего 20 матчей. В следующем сезоне Маркус сыграл суммарно лишь 34 матча за «Гриззлиз» и «Вашингтон Уизардс». Травмы то и дело преследовали баскетболиста.

Маркус Смарт
Маркус Смарт
сейчас — защитник «Лейкерс»

«У меня было два вывиха с разрывом связок на двух пальцах. В моей руке было стекло. Я рвал связки на большом пальце правой руки и перенёс там операцию. В общей сложности у меня были вывихи на четырёх пальцах из пяти. Моей правой руке пришлось несладко. Если честно, я счастлив, что она у меня вообще есть. В течение шести лет после того инцидента я играл с этим стеклом. Бывали моменты, когда из-за этого рука просто немела».

С нынешнего сезона Смарт представляет «Лейкерс». В среднем за матч Маркус набирает 9,3 очка и делает 1,4 перехвата. Как часто бывало в его карьере, сухие цифры не отражают всей той пользы, которую он приносит «озёрникам». Но Джей Джей Редик в него точно верит, и Смарт платит за это 100-процентной самоотдачей на паркете. А травмы? Травмы, кажется, остались где-то позади.

