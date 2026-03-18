«Убивал» всех со школы, но «Лейкерс» могли его не получить. Воспоминания конкурента Коби

Прежде чем вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес Лейкерс» да и всей НБА, Коби Брайант заработал репутацию одного из самых одарённых школьников страны. В середине 1990-х молодой паренёк из Пенсильвании оставался главной темой для обсуждений, однако нельзя сказать, что он был единственным претендентом на трон. Тим Томас был неподалёку и шёл с ним плечом к плечу в национальных рейтингах. Эксперты в то время то и дело спорили, кто из них двоих станет более мастеровитым игроком. Судьба редко сводила Брайанта и Томаса на одной площадке. Тем не менее Тим до сих пор хорошо помнит доминирование Коби и то, как будущая легенда «Лейкерс» чуть ли не «убивал» всех на площадке ещё в те далёкие школьные годы.

Коби Брайант в игре за школу Lower Merion Фото: Pete Bannan/Getty Images

Недавно Томас вспомнил турнир в Мэриленде, где команды обоих игроков пробились в финал и им наконец довелось встретиться на школьном паркете. Тим настолько ждал того противостояния, что приехал специально ради одной решающей игры. Однако к тому моменту, когда он вошёл в зал, Коби уже вовсю хозяйничал на площадке.

Тим Томас экс-игрок НБА «Это был турнир в Мэриленде. И моя команда, и команда Коби вышли в финал. Я приехал туда только ради этого матча. Захожу в зал в стиле Тома Шепарда, а у Коби в активе уже очков 15. Я немного опоздал, и они в итоге забрали ту игру».

Ещё один примечательный эпизод случился в лагере ABCD, который в те годы считался главной витриной для лучших талантов страны. Казалось бы, идеальная сцена, чтобы определить, кто же всё-таки лучше, но досадная травма в первый же день спутала Томасу все карты. И вместо того, чтобы сражаться на паркете, Тим был вынужден наблюдать за доминированием конкурента со стороны. В бытность игроком НБА Коби Брайант был известен не только своим мастерством, но и умением психологически подавлять соперников. По словам Томаса, эта черта водилась за ним уже в школьные годы.

Тим Томас экс-игрок НБА «В наше последнее лето в лагере ABCD я забил сверху в самом первом матче и так неудачно зацепился, что буквально вырвал ноготь. Мне наложили мягкий гипс, я попробовал доиграть ту встречу, но на этом всё. Больше на паркет я не выходил. Всю оставшуюся неделю я просто сидел и смотрел, как Коби просто всех убивает».

После старшей школы Брайант решил не терять время и сразу отправился искать счастья в НБА. На драфте 1996 года его под 13-м номером выбрал «Шарлотт Хорнетс», однако практически сразу он был обменян в «Лос-Анджелес». Томас же провёл сезон в университете Вилланова и выставился на драфт лишь год спустя. И тут интересно — Тим убеждён, что, если бы они оба оказались в одном классе, легендарный союз Коби и «Лейкерс» мог бы и не состояться.

«Всегда говорю: если бы я вышел на драфт в тот год, история могла бы пойти иначе. Не в том смысле, что Коби не стал бы тем великим игроком, которого мы знаем, а в том, что он мог оказаться в другом клубе. Что, если бы его забрал «Бостон»? Думаете, они бы его обменяли?»

Коби Брайант на тренировке в «Бостоне» перед драфтом НБА Фото: Tom Landers/Getty Images

Тим не исключает, что в 1996-м именно он мог стать первым школьником, выбранным в том драфте, так как уже тогда он был физически прекрасно готов к борьбе в НБА. В такой реальности «Шарлотт Хорнетс» под 13-м номером мог забрать именно Томаса, а Брайанту пришлось бы строить величие за пределами «Лос-Анджелеса». Но неизменным бы оставалось одно. Коби всё равно остался бы тем самым Коби, и, где бы он ни играл, путь к вершине бы точно нашёл.

«Он мог и не стать игроком «Лейкерс», но он всё равно бы доминировал где-то ещё. Коби в любом случае остался бы Коби».

Несмотря на все сослагательные наклонения, история распорядилась иначе, подарив лиге и всем нам один из самых крепких союзов в спорте. Остаётся только гадать, как бы всё сложилось, если бы Томас поступил по-другому в том далёком 1996-м.