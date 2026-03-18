Хапоэль Иерусалим — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, МБА-МАИ — Зенит: матч 18 марта, счёт, кто выиграл, достижение Андрея Воронцевича, Роберсон

Достижение легенды и юбилей у нового тренера. «Зенит» одолел обладателя Кубка России
Никита Бирюков
«Зенит» обыграл МБА-МАИ в Москве
МБА-МАИ удивил в первой четверти, а затем сдал позиции.

МБА-МАИ стала чемпионом Кубка России. Команде предстоял перелёт из Владивостока в Москву. Думаю, всем понятно, что это непросто для человеческого организма. Тем не менее клубу необходимо было принимать разогнавшийся «Зенит», не знающий поражений при Деяне Радоньиче в Единой лиге ВТБ. Какой получилась встреча — в материале «Чемпионата».

Не успел начаться матч, как Андре Роберсон и Георгий Жбанов отвесили по блок-шоту. Темп на первых минутах игры был диким: команды неслись вперёд как угорелые. У МБА-МАИ Максим Барашков послал в цель две «трёшки», у «Зенита» был план давить на соперника в «краске». Евгений Воронов и Владислав Трушкин реализовали по трёхочковому броску, доведя счёт до 12:7 в пользу москвичей. Радоньичу не понравилось то, как его команда даёт хозяевам вольно себя чувствовать на дуге, и он взял тайм-аут.

Правда, это не остановило МБА-МАИ: Барашков и Трушкин после паузы забили по «трёшке». «Зенит» старался держать на плаву Лука Шаманич, но после 2+1 от Воронова москвичи добились весомого перевеса — 21:12. Оправившийся от травмы Исмаэль Бако набрал первые очки для себя в новой команде, но у подопечных Василия Карасёва невероятно полетело издали — забил Павел Савков. Гости под конец первой четверти подтянулись усилиями Андрея Воронцевича, но москвичи оставили за собой отрезок со счётом 28:24. Хозяева реализовали восемь трёхочковых бросков из 10. Просто невероятный показатель!

Начало второй четверти получилось совсем другим: команды две с половиной минуты не могли набрать очки. Четыре очка от Жбанова и два от Бако позволили «Зениту» выйти вперёд — 30:28. МБА-МАИ перестала стабильно находить возможности для бросков, к тому же участились потери мяча. Воронцевич разыгрался: забил две «трёшки», а Роберсон влетел в «краску» и оформил свободный лэй-ап. Карасёв взял тайм-аут, так как его команда уступала со счётом 4:14 в десятиминутке. Наконец-то новичок «Зенита» Джонни Джузэнг набрал два очка с ближний дистанции. Гости оказались сильнее в четверти — 17:10.

Первый трофей в истории МБА-МАИ! Судьба Кубка России решилась на последних секундах
После перерыва рисунок игры особо не поменялся — «Зенит» великолепно действовал в атаке и выкладывался в защите. Особенно ярко смотрелись Воронцевич и Роберсон, набиравшие очки и выкладывавшиеся на максимум в обороне. У МБА-МАИ всё так же выкладывался на обеих половинах капитан Воронов. Стал неплохо помогать Вячеслав Зайцев в розыгрыше и завершении. Правда, сине-бело-голубые не сбавили оборотов ни на секунду. Качественно действовал со скамейки Александр Щербенёв — записал на свой счёт «трёшку» и несколько передач. «Зенит» уже куражился над соперником и обеспечил себе комфортное преимущество — 25:12, четверть за гостями.

В заключительном отрезке «Зенит» контролировал темп игры, не позволяя МБА-МАИ совершать рывки. Защита снова вышла на первый план, как во второй четверти. Сине-бело-голубые вели в районе 15 очков и, кажется, особо не переживали за исход матча. Гости атаковали разнообразно, находя возможности как с ближней, так и с дальней дистанции. Москвичи пытались достать соперника, но не вышло — поражение со счётом 65:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Барашков - 12, Воронов - 11, Савков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Зайцев - 5, Падиус - 5, Балашов - 3, Певнев - 3, Личутин - 1, Исмаилов, Платунов
Зенит: Роберсон - 16, Воронцевич - 15, Жбанов - 14, Шаманич - 12, Щербенев - 7, Джузэнг - 6, Бако - 6, Фрейзер - 3, Мартюк - 2, Емченко - 2, Карасёв

Самым результативным игроком матча стал Роберсон, не добравший двух подборов до дабл-дабла, — 16 очков, восемь отскоков, четыре перехвата и один блок-шот. Жбанов сегодня был великолепен: 14 очков, шесть подборов, два перехвата и два блок-шота. Но X-фактором смело можно считать Воронцевича, на счету которого 15 очков, пять подборов и две передачи. Именно выход Андрея дал «Зениту» нужный толчок вперёд и положил начало камбэку. У Шаманича 12 очков и три подбора. В составе МБА-МАИ выделялся Барашков — 12 очков и девять подборов. Ещё определённо стоит выделить Воронова. Капитан собрал 11 очков и две передачи. У Зубкова получился невзрачный матч: восемь очков, два подбора и шесть передач. Андрей реализовал лишь три броска из восьми с игры, что ему несвойственно.

После феноменальной первой четверти показалось, что МБА-МАИ может совершить сенсацию, но пропала стабильность с трёхочковой и тут же улетучилась вся игра москвичей. «Зенит» при новом тренере Радоньиче, который, к слову, одержал уже 10-ю подряд победу в Единой лиге, — это больше про защиту, чем про нападение. Как видите, это даёт свои плоды. Клуб намертво забетонировал «краску» и охотно менялся на дуге, не позволяя вольностей. Воронцевич преодолел порог 3000 очков в нашем чемпионате (сейчас на его счету 3011). Легенда! Других слов просто нет. Следом у «Зенита» проверка в матче с немного обновившимся «Локомотивом-Кубань». Посмотрим на жаркий матч недели уже в это воскресенье.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
