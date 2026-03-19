«Впечатляет, что Россия сохраняет моральные принципы и ценности». Интервью с Джузэнгом

В последний день зимы «Зенит» сообщил об очередном мегапереходе — в петербургской команде оказался защитник Джонни Джузэнг. Последние четыре сезона он провёл в НБА, включая начало 2026 года, а теперь впервые в карьере покинул Штаты. На его счету 123 матча в лучшей лиге мира за «Юту» и «Миннесоту». Накануне защитник дебютировал за сине-бело-голубых во встрече с МБА-МАИ. По приезде Джузэнг дал первое большое интервью «Чемпионату».

— Как добрался до Петербурга? Это был твой самый долгий путь в жизни?

— Всё прошло очень гладко. Клуб позаботился обо всём. Думаю, это было почти самое долгое путешествие. Может, совсем немного не дотянуло до рекорда.

— Расскажи о переговорах с «Зенитом»? Как вообще всё происходило?

— Лука Шаманич первым рассказал мне о ситуации и возможности в «Зените». Думаю, он сыграл большую роль в том, чтобы всё организовать и помочь мне оказаться здесь. Затем у меня был отличный разговор со спортивным директором Сани Бечировичем, а также переговоры с моими агентами, и в итоге всё это привело меня в «Зенит».

— Как проходило общение с руководством команды? О каких целях шла речь?

— Я позволю им самим об этом рассказать.

— Говорили с тобой о роли? Чего от тебя ждут в «Зените»?

— Думаю, им нужен атакующий игрок на краю с хорошим броском. Я рад привнести свои навыки в общее дело.

— Общался ли ты с главным тренером до прибытия в Петербург?

— Я рад играть у тренера Деяна Радоньича. У него большой опыт на высоком уровне, и я слышал о нём много хорошего. Особенно про его энергию и личные качества. Рад играть под его руководством.

— Ты что-то слышал раньше о Единой лиге ВТБ?

— Да, я слышал, что это физически жёсткая, конкурентная и уважаемая лига, что и заинтересовало меня.

— Ты успел поиграть с Лукой Шаманичем. Что он тебе рассказывал о команде, о городе?

— Лука всю жизнь играл на высоком уровне. Ему определённо нравится в Санкт-Петербурге, и он говорит много хорошего. Он отличный игрок и отличный друг.

Джонни Джузэнг (справа) Фото: БК «Зенит»

— Сколько ты успел посмотреть матчей «Зенита»? Какое у тебя сложилось впечатление?

— Я успел изучить команду. Это определённо трудолюбивая, собранная, организованная и талантливая команда.

— Что ты вообще знаешь о России? С чем она у тебя ассоциируется?

— Я вижу Россию как сильную, красивую и по-настоящему независимую страну. Думаю, это очень впечатляет, особенно в современном мире, что Россия способна сохранять свои моральные принципы и ценности. Я считаю, что именно так и должны функционировать страны — быть едиными, действовать вместе и ставить интересы людей и силу нации на первое место. Я нахожусь в стране всего несколько дней, но уже увидел это со стороны и продолжу наблюдать во время своего пребывания здесь.

— Был ли какой-то мандраж от поездки в Россию? Может, тебя отговаривали от предложения из России?

— СМИ, безусловно, представляют Россию в определённом свете. На расстоянии мне кажется, что это незаслуженно, но, опять же, я здесь всего несколько дней, и, возможно, рано делать какие-либо окончательные выводы, какими бы они ни были. Лично я не переживал. Конечно, были люди, у которых были сомнения, однако спорт — это прекрасная вещь, и баскетбол особенно важен для меня. Я считаю, что спорт является и должен быть мостом, объединяющим людей по всему миру. Лично я не был сильно взволнован, исходя из своих знаний и убеждений о России, о которых уже говорил.

— Ты понимал, что может произойти отчисление из «Миннесоты» или это было для тебя полной неожиданностью?

— Это определённо не было неожиданностью. Я ценю свои способности. Уже соглашался на контракт, который считал компромиссом, и, когда у меня закончились игры по этому контракту, мне сделали ещё пару предложений, но они не соответствовали моему уровню как игрока. Люблю ту команду, своих партнёров, тренерский штаб, а также людей в руководстве, однако я принял решение завершить сезон там, где, как считаю, мои стандарты как игрока будут соблюдены и где по-прежнему высокий уровень конкуренции.

— Но ты ведь не закрываешь для себя возможность вернуться в НБА? Европейский баскетбол может для тебя стать неплохим трамплином.

— Честно говоря, сейчас я просто думаю о том, чтобы завершить сезон как можно лучше с моей командой, и это всё.

— Ты сыграл в НБА 123 матча. Что главное понял о баскетболе за время в сильнейшей лиге мира?

— Нужно просто конкурировать с игроками, против которых играл всю жизнь, и со старшими игроками, за которыми наблюдал, когда рос. Мы все очень конкурентоспособны. Подталкиваем друг друга и раскрываем лучшее в нас. Я бы сказал — каждый из нас всегда хочет быть лучшим и превосходить других.

Джонни Джузэнг Фото: БК «Зенит»

— Первые три сезона ты провёл в «Юте». Тяжело играть в организации, которая априори не настроена побеждать? Особенно в прошлом сезоне.

— «Юта» — отличная организация с отличными людьми, и я нашёл там хороших друзей. Рад продолжать наблюдать за ростом таких игроков, как Кейонте Джордж, Брайс Сенсабо, Уокер Кесслер, а также тренеров Уилла Харди и Скотта Моррисона. Из моих бывших партнёров, которые больше не там, желаю успеха таким игрокам, как Джордан Кларксон, Коллин Секстон и Келли Олиник. И, конечно же, Джону Коллинзу — одному из самых близких и лучших ветеранов, с которыми мне, вероятно, доводилось играть, по-настоящему хорошему другу. Он был для меня наставником, старшим братом, у меня к нему большая любовь, и я всегда желаю ему максимального успеха. Думаю, после моего последнего года в колледже я был не в своей лучшей форме. «Юта» дала мне возможность развиваться и вновь обрести часть своей силы, и я всегда буду им за это благодарен.

— Расскажи о танкинге в НБА. Это как-то обсуждалось внутри команды? Вас прямо просили специально проигрывать? Или все всё и так понимали, без слов?

— Я не буду говорить об этом конкретно, но понимаю тенденцию в НБА — лига пытается убрать это из игры с помощью руководства, и, думаю, они действуют очень разумно в этом вопросе, за что отдаю им должное. НБА и профсоюз игроков — отличные организации. В конце концов, все хотят быть лучшими.

— Первые сезоны ты в том числе играл с ветеранами: Майком Конли, Руди Гэем. Наличие таких опытных игроков реально помогает молодым? Они как-то участвовали в твоём становлении?

— Уважаемые ветераны важны для команды, они делятся мудростью и своим взглядом на некоторые моменты, в том числе и с тренерским штабом.

— В этом сезоне «Юта» выменяла Джарена Джексона. Это означает, что команда готова подниматься выше и забыть о танкинге?

— Не могу ответить на это, так как не знаю их планов, и это уже в прошлом. Сейчас я сосредоточен на «Зените».

— Затем ты оказался в совершенно другой франшизе, которая, наоборот, настроена исключительно на победу, — в «Миннесоте». Внутри было всё по-другому, нежели в «Юте»?

— Каждая франшиза отличается от другой. Мне определённо было полезно поработать с тем тренерским штабом, и ещё больше я наслаждался временем с партнёрами по команде. Думаю, я мог бы внести гораздо больший вклад.

— Крис Финч — один из лучших тренеров НБА. Что в нём особенного?

— Я мог бы начать наше взаимодействие с ним лучше в наших первых разговорах. Я был разочарован контрактом, который получил после времени, проведённого летом и на предсезонке, и не смог достаточно хорошо выразить своё желание играть под его руководством в самом начале. Он, безусловно, талантливый тренер и кажется очень умным и интеллектуальным человеком.

Джонни Джузэнг (слева) и Энтони Эдвардс Фото: NBA

— Конечно же, всех интересует одна из главных звёзд лиги Энтони Эдвардс. За пределами площадки он такой же, как и на ней? Или это два разных человека?

— Да, он яркая личность и ещё лучше как партнёр по команде. Мне нравилось соревноваться с ним, и я хотел чаще это делать. Сочетание агрессивного броска с его талантом — кошмар для соперников. Было бы интересно услышать, что он сам думает об этом. Он приносит отличную энергию и действительно играет очень зрелищно. Я был очень рад, что он стал MVP Матча всех звёзд, и это ещё один шаг на его пути к успеху.

— Он когда-нибудь станет MVP?

— Да, я определённо считаю, что с таким талантом, характером и особенно трудолюбием, а также любовью к игре он добьётся больших успехов.

— Ты о чём-то жалеешь за время пребывания в НБА?

— Я ни о чём не жалею. Верю, что всё происходит по какой-то причине, и пока я каждый день отдаю всё лучшее богу — это главное. Я на 100% верю в божий план для меня и для всех нас. Но самое важное — служить ему максимально каждый день.

— У тебя была успешная карьера в NCAA. Особенно за Калифорнийский университет, но давай сначала о Кентукки. Там ты играл с Тайризом Макси и Иммануэлем Куикли. Удивлён, что Макси сейчас стал в НБА тем, кем стал?

— Кентукки, когда я там играл, был невероятной программой. Я стал намного лучше. Нашёл те трудности и вызовы, которые искал. Тренер Калипари, тренер Кенни Пэйн, а также Джоэл Джастус, который пригласил меня, многому научили. У меня был потрясающий опыт с партнёрами по команде. Мы получали удовольствие от игры вместе, но при этом каждый день подталкивали друг друга вперед. Эти двое игроков уже тогда были очень талантливы и оба невероятно много работали. Честно говоря, мы все работали. Ник Ричардс тоже был невероятно атлетичным. Куикли набирал по 30 очков так, будто это ничего не стоит, а у Тайриза были ноги и скорость, как ни у кого другого, а также трудолюбие и талант.

— Затем ты перебрался в Калифорнийский университет, вы классно зажигали с Джейми Жакезом. Он неплохо себя показывал, но всё же трудно было предположить, что он станет столь важной частью «Майами». Он всегда был таким или ему повезло, что он попал в правильную организацию?

— Джейми всегда был талантливым игроком, но с первого раза, когда вышел с ним на площадку летом перед Калифорнийским университетом, я сказал: этот парень — баскетбольная версия Нейта Диаза. Он играет невероятно жёстко каждый раз, когда выходит на площадку, и я совсем не удивлён его успеху. Считаю, что «Майами» идеально ему подходит — там любят игроков такого типа, однако это никак не умаляет его заслуг.

— Недавно Бэм Адебайо превзошёл достижение Коби Брайанта, набрав 83 очка в одном матче. Что об этом думаешь?

— 83 очка — это 83 очка. Это впечатляет. Думаю, от этого игрока такого не ожидаешь, и у меня большая любовь к Коби Брайанту, одному из главных вдохновителей в моей жизни — возможно, поэтому у многих такая реакция, но это всё равно впечатляет.

— На самом деле, в Европе и в России много критиков НБА, и одна из причин такая: якобы за океаном мало защиты, очки легко набираются. Что ты можешь ответить этим людям?

— Сейчас я нахожусь в России и рад соревноваться здесь, в этой лиге, дополняя талант своей команды. С нетерпением жду своей первой игры (интервью было записано до дебюта Джузэнга в матче с МБА-МАИ. — Прим. «Чемпионата») и оставшейся части сезона, чтобы влиться в состав команды и посмотреть, как далеко мы сможем зайти.