НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 19 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Безумная «бомба» со своей половины и феноменальные Леброн с Лукой. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 19 марта 2026 года
Болельщик «Бостона» схватил Стефена Карри, а в «Бруклине» рассказали о состоянии Егора Дёмина.

Девять матчей за одну ночь — так прошёл очередной игровой день в НБА, и он подарил нам множество крутых эпизодов. О самых интересных — в материале «Чемпионата».

«Бостон» — «Голден Стэйт»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 24, Притчард - 19, Гарза - 15, Уайт - 11, Кета - 8, Хозер - 6, Шейерман - 3, Бэсси - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II - 14, Спенсер - 14, Сантос - 13, Грин - 13, Порзингис - 11, Подзиемски - 10, Ричард - 7, Пост - 6, Мелтон - 5, Юртсевен - 4, Уильямс - 2, Крайер, Леонс

Во второй четверти на паркете «Ти Ди Гарден» сделали паузу, чтобы показать лучшие моменты игры Кристапса Порзингиса. Зрители поприветствовали бывшего центрового аплодисментами. Это был его первый матч в Бостоне после обмена в «Атланту», и за короткое время на площадке он набрал 11 очков, сделал пять подборов и два блок-шота.

Порзингис на этот раз не был главным дирижёром. Всю первую половину ритм игре задавал Джейлен Браун — он набрал 23 из своих 32 очков уже к большому перерыву и помог «Селтикс» выйти вперёд на 13 очков. «Уорриорз» попытались вернуться в четвёртой четверти, но ненадолго — когда разница сократилась до 11 очков, «Бостон» быстро сделал рывок 17:6 и снял все вопросы. Джейсон Тейтум тоже проявил себя: 24 очка и очередной дабл-дабл — уже третий за шесть матчей после возвращения.

Лучшие снайперы у гостей — Гарри Пэйтон II и Пэт Спенсер (по 14 очков), Дрэймонд Грин и Гуй Сантос набрали по 13. «Голден Стэйт» проиграл уже в шестой раз за последние семь игр. Серия неудач продолжается — Стефен Карри травмирован, плюс ему дополнительно подпортили настроение за пределами паркета.

«Бруклин» — «Оклахома»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Уилсон - 15, Траоре - 13, Джонсон - 12, Агбаджи - 10, Майнотт - 9, Этьенн - 9, Вульф - 6, Уильямс - 5, Клэкстон - 4, Пауэлл - 3, Лидделл - 3, Клауни - 3, Мэнн, Смит
Оклахома-Сити Тандер: Маккейн - 26, Гилджес-Александер - 20, Уиггинс - 17, Джо - 13, Холмгрен - 11, Митчелл - 10, Уильямс - 9, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Сэндфорт - 3, Карузо, Барнхайзер

«Оклахома» захватила инициативу с самого начала и не оставила «Бруклину» ни единого шанса. Уже к концу первой четверти хозяева проигрывали 11:28, реализовав всего около 20% бросков с игры. К большому перерыву разрыв только увеличился — 24:60. Это один из худших показателей «Нетс» за одну половину в истории НБА.

«Тандер» очень уверенно провели матч: реализовали больше половины своих бросков и почти половину трёхочковых, поэтому исход встречи был ясен задолго до конца. Шей Гилджес-Александер промахнулся всего раз за девять попыток и набрал 20 очков за две с лишним четверти — он продолжает свою впечатляющую серию гостевых игр с 20+ очками (уже 62 подряд!).

Разница в счёте доходила до 42 очков. У гостей лучшим стал Джаред Маккейн с 26 очками — для него это уже пятая такая игра в сезоне. Отлично сыграл и Аарон Уиггинс, у него 17 очков. «Тандер» весь матч держали всё под контролем и не дали сопернику шансов приблизиться.

Это уже пятое поражение подряд для «Нетс». Из всех игроков выделились только Джейлен Уилсон, вышедший со скамейки, и новичок Нолан Траоре — у них 15 и 13 очков соответственно. Майкл Портер-младший снова не сыграл из-за травмы. До игры стало известно, что Егор Дёмин выбрал традиционное лечение травмы стопы без хирургительского вмешательства. В то же время «Оклахома» по-прежнему лучшая команда лиги по количеству побед в гостях и не сбавляет темп в самый важный момент сезона.

«Индиана» — «Портленд»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс: Зубац - 18, Слоусон - 17, Несмит - 15, Джексон - 13, Хафф - 11, Питер - 10, Уокер - 10, Шеппард - 10, Браун - 8, Макконнелл - 7, Нембард, Джонс, Поттер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 32, Клингэн - 28, Камара - 17, Холидэй - 15, Хендерсон - 9, Грант - 8, Мюррэй - 8, Тибулл - 6, Уильямс - 2, Сиссоко - 2, Уэсли, Лиллард, Шарп, Крейчи, Kent

У «Индианы» настоящая чёрная полоса — команда проиграла уже в 15-й раз подряд (очередной клубный антирекорд), на этот раз не справившись с «Портлендом». Из-за отсутствия Паскаля Сиакама хозяевам пришлось придумывать что-то новое в атаке. Немного выручили Ивица Зубац и Джейлен Слоусон, набравшие больше остальных.

С первых секунд «Трэйл Блэйзерс» повели в счёте и так и не дали сопернику догнать себя. В первой половине блистал Дени Авдия — 23 очка за две четверти, к концу игры — 32. Благодаря такому выступлению он опередил Дэмьена Лилларда по количеству матчей с 30+ очками, 10 подборами, пятью передачами и вышел на третье место в истории клуба. За первую половину команда набрала целых 79 очков.

Донован Клинган стал главным героем встречи — на его счету 28 очков, 13 подборов, три трёхочковых и два блок-шота. Такой статистики у второгодок в «Портленде» не было со времён Ламаркуса Олдриджа. За две минуты до конца «Индиана» сократила отставание до трёх очков, но концовка осталась за гостями — благодаря точным броскам Джру Холидэя и реализованным штрафным. «Портленд» выиграл три из последних четырёх матчей и по-прежнему претендует на место в зоне плей-ин.

«Чикаго» — «Торонто»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 139
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Бузелис - 19, Диллингэм - 15, Секстон - 14, Миллер - 13, Смит - 10, Гидди - 9, Уильямс - 7, Джонс - 6, Кавамура - 5, Ябуселе - 5, Ричардс - 4, Олбрич - 2
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Ингрэм - 18, Барнс - 18, Уолтер - 18, Пёлтль - 17, Мамукелашвили - 17, Куикли - 10, Дик - 7, Баттл - 6, Темпл - 2, Джексон-Дэвис - 2, Могбо - 1, Шид

«Торонто» на выезде не ограничился победой в матче с «Чикаго», а показал классную сыгранность. Уже в начале встречи гости удачно атаковали с дистанции и здорово двигались без мяча, быстро оформив преимущество. Ар Джей Барретт и Брэндон Ингрэм оказались самыми результативными, а всего семь игроков набрали 10+ очков. В итоге разгром — 139:109.

В этой встрече ярко проявили себя сразу четыре баскетболиста «Торонто», каждый набрал по 17-18 очков — среди них Якоб Пёлтль, который ещё и собрал восемь подборов. Благодаря его игре в трёхсекундной зоне «Буллз» было тяжело атаковать под кольцом. Хозяева отметились лишь эпизодами: больше всех набрал Матас Бузелис (19 очков), ещё 14 очков у Коллина Секстона, который только что восстановился, но в целом атака «Чикаго» уступала в скорости.

К большому перерыву уже было понятно, кто победит. Даже если хозяева иногда и показывали хорошие отрезки, «Торонто» всё равно постоянно наращивал отрыв благодаря плотной защите и быстрым атакам. «Чикаго» никак не мог удержать инициативу и за первую половину совершил 11 потерь, чем гости легко воспользовались. Джош Гидди, который недавно всех удивлял трипл-даблами, в этот раз набрал только девять очков.

«Миннесота» — «Юта»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
147 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 23, Гобер - 21, Рэндл - 21, Хиланд - 18, Макдэниелс - 17, Дивинченцо - 9, Кларк - 9, Шеннон - 8, Андерсон - 8, Инглс - 7, Пуллин - 4, Беранже - 2, Конли
Юта Джаз: Сенсабо - 41, Бэйли - 17, Кольер - 14, Харклесс - 8, Уильямс - 7, Филиповски - 7, Чьебв - 5, Лав - 5, Гарсия - 4, Кончар - 3, Михайлюк, Мбенг

У «Миннесоты» отличный коллектив: даже без своего главного игрока Энтони Эдвардса команда доминировала под щитом, быстро переходила в нападение и комбинировала. Руди Гобер и Джулиус Рэндл набрали по 21 очку каждый, а у Айо Досунму, который вышел в стартовой пятёрке, 23 очка, и он тоже отлично отработал на подборах. Во всех аспектах хозяева были лучше.

Из-за потерь в составе «Юта» была вынуждена строить игру вокруг Брайса Сенсабо, и матч быстро перешёл под контроль «Миннесоты». Уже к перерыву «Тимбервулвз» добились уверенного преимущества, а в концовке разница в счёте выросла до 38 очков, что справедливо отражает силу соперников. У «Юты» снова не получилось компенсировать отсутствие нескольких ключевых игроков — серия неудач на выезде продолжается.

В нынешнем сезоне «Миннесота» в очередной раз выиграла очное противостояние: хозяева с самого начала контролировали ход встречи, были собранны и не оставили гостям ни малейшей надежды отыграться.

«Нью-Орлеан» — «Клипперс»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
124 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Бей - 25, Мёрфи - 23, Мюррей - 17, Уильямсон - 14, Куин - 14, Фирс - 11, Маткович - 9, Джонс - 7, Мисси - 4, Пул, Джордан, Пиви, Хоукинс, Луни
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Коллинз - 18, Гарлэнд - 13, Миллер - 13, Лопес - 11, Джексон - 10, Данн - 6, Джонс - 4, Кристи - 4, Сандерс - 3, Педулла - 2, Богданович

Хозяева плохо начали матч, допустили несколько ошибок, и этим сразу воспользовались «Клипперс», быстро захватившие инициативу. Но когда «Пеликанс» немного пришли в себя, стали активнее защищаться на периметре и хорошо бросать штрафные, игра начала складываться совсем по-другому.

Для «Пеликанс» матч запомнился 200-м трёхочковым Трея Мёрфи, его броски были, как обычно, надёжны. Когда соперники захватили инициативу, Саддик Бей смог оформить несколько очень важных «трёшек». Игроки со скамейки тоже внесли свой вклад: Дерик Куин реализовал штрафные, Джеремая Фирс также набирал очки.

Во второй и третьей четвертях «Пеликанс» ушли в отрыв и благодаря трёхочковым спокойно контролировали игру. Ни серия очков Кавая Леонарда, ни попытки «Клипперс» ускорить темп ничего не изменили — гости не смогли переломить ход матча. В итоге «Нью-Орлеан» продолжает выигрывать дома, а «Клипперс» так и не нашли решений в этой встрече.

«Даллас» — «Атланта»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 135
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Гэффорд - 24, Вашингтон - 23, Томпсон - 17, Флэгг - 17, Кристи - 13, Нембард - 8, Миддлтон - 7, Маршалл - 4, Джонсон - 3, Пауэлл - 2, Багли III - 2, Смит
Атланта Хоукс: Макколлум - 24, Александер-Уолкер - 22, Дэниэлс - 19, Джонсон - 17, Куминга - 16, Оконгву - 12, Кисперт - 10, Рисашер - 5, Ландейл - 5, Винсент - 3, Уоллес - 2, Хилд, Гуйе, Хьюстан

«Атланта» сразу захватила контроль над игрой и спокойно выиграла первую четверть, где Оньека Оконгву быстро набрал 10 очков. Гости ушли вперёд и уже к перерыву вели 67:56. При этом они были лучше хозяев не только по счёту, но и по тому, как строили свои атаки и оборону.

У «Далласа» затянулась чёрная полоса: команда снова много ошибалась (19 потерь), плохо играла в защите и проиграла в 11-й раз за 13 игр (теперь у них 23-47). Выделялись Дэниел Гэффорд, Пи Джей Вашингтон и Купер Флэгг, но даже их хорошие результаты не помогли — у гостей атака работала лучше. В составе «Атланты» ярко сыграли Си Джей Макколлум, Никил Александер-Уокер и Дайсон Дэниэлс, а Джален Джонсон оформил дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

Жонатан Куминга забил необычайно дальний бросок — примерно с 22-23 метров. Это новый рекорд клуба, и теперь он занимает восьмое место в истории НБА по дальности реализованного броска. Тем временем «Хоукс» идут на волне удачи и борются за место в зоне плей-ин, а у «Маверикс» по-прежнему не получается наладить игру.

«Мемфис» — «Денвер»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джером - 21, Проспер - 19, Джексон - 16, Кауард - 15, Хендрикс - 13, Уэллс - 11, Смолл - 8, Спенсер - 8, Бёртон - 5, Клейтон-мл - 4, Джарро - 4, Гибсон - 1
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Браун - 26, Джонсон - 20, Мюррэй - 19, Хардуэй-младший - 11, Джонс - 6, Валанчюнас - 4, Строутер - 2, Браун - 1, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

«Мемфису» пришлось непросто из-за отсутствия некоторых игроков, но команда смогла создать «Денверу» много проблем. В первую очередь благодаря Таю Джерому: сначала он не форсировал события, а вот во второй половине игры взял всё в свои руки. Он набрал 21 очко, отдал девять передач и собрал столько же подборов — это позволило остальным тоже проявить себя. Грегори Джексон попадал трудные броски, Оливье-Максенс Проспер был зарядом для команды на периметре, Седрик Кауард боролся за каждую возможность.

У «Наггетс» никак не получалось сохранить мяч — 19 потерь оказались для них критичными. Тейлор Хендрикс здорово играл в защите и часто перехватывал передачи. Джамал Мюррэй и Никола Йокич сделали всё, что могли, но жёсткая игровая дисциплина «Гриззлиз» поставила их в тупик. Кристиан Браун и Кэмерон Джонсон тоже старались, однако этого оказалось мало.

Этот перенесённый из-за погодных условий матч стал для «Мемфиса» первым победным за последние три недели. Для «Денвера» поражение только усугубило отставание от «Миннесоты» и не позволило приблизиться к «Хьюстону» в турнирной таблице Запада.

«Хьюстон» — «Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Томпсон - 26, Дюрант - 18, Смит II - 18, Шеппард - 11, Исон - 10, Финни-Смит - 3, Окоги - 3, Холидей, Кроуфорд, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 40, Джеймс - 30, Эйтон - 16, Ривз - 14, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Ларэвиа - 5, Смарт - 5, Хэйс - 1, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Бафкин

Главное, что останется от матча в памяти — необычные статистические показатели и уверенность, которую «Лейкерс» показали в самые важные моменты. Команда взяла игру под свой контроль благодаря серии точных трёхочковых от Руи Хатимуры и Луки Дончича. Лука красиво завершил отрезок своим попаданием после потери Кевина Дюранта, что сняло напряжение в концовке. За минуту до конца у «Лейкерс» уже всё было под контролем.

Леброн снова был одним из главных героев встречи — почти не промахивался (13 из 14), набрал 30 очков и сделал пять подборов — теперь у Короля их 12 000 за карьеру. К слову, его зрелищный данк во второй четверти, можно сказать, стал украшением матча. Что касается Дончича: всего одного подбора ему не хватило до трипл-дабла (на его счету 40 очков и 10 передач). Благодаря яркой игре словенца команда продолжила победную серию.

«Рокетс» надеялись на Алперена Шенгюна, который вернулся после травмы, и активно сыгравшего Амена Томпсона, но их короткие удачные отрезки во второй половине не помогли переломить ход матча. «Лейкерс» благодаря победе укрепили своё положение в борьбе за третье место на Западе — концовка осталась за «Лос-Анджелесом».

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Миннесота» — «Хьюстон»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Денвер»«Нью-Йорк» — «Орландо»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Майами» — «Атланта»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

