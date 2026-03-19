Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?

Дебютный сезон восьмого номера драфта НБА — 2025 Егора Дёмина подошёл к концу чуть раньше положенного. Из-за обострения травмы плантарной (подошвенной) фасции левой стопы руководство «Бруклин Нетс» приняло решение вывести россиянина из состава до конца регулярного чемпионата. Егор уже прошёл необходимую нехирургическую процедуру и теперь готовится к крайне важному этапу в своей карьере. Каковы планы Дёмина на ближайшие месяцы? Как проходит восстановление и что будет дальше? Россиянин сам ответил на все эти вопросы.

Несмотря на досрочное завершение сезона, дебютный год Дёмина в лиге превзошёл ожидания. Когда «Нетс» потратили на россиянина свой первый за 15 лет лотерейный пик, многие эксперты скептически оценивали этот выбор. Однако Егор быстро заставил критиков замолчать, став одним из самых заметных новичков сезона. В сравнении с другими игроками с драфта-2025 Дёмин выделяется отлично поставленным дальним броском, который может залететь в любую секунду. В плане реализации «трёшек» (38,5%) среди новичков с приличным количеством попыток он уступает только Кону Нуппелю (43,7%).

Егор Дёмин сравнивает счёт за четыре секунды до сирены в матче с «Орландо» Фото: Al Bello/Getty Images

Более того, присутствие Егора на паркете делало «Бруклин» статистически сильнее на 3,6 пункта по такому продвинутому показателю, как Net Rating (разница между набранными и пропущенными очками команды на 100 владений при игроке на площадке). Это второй показатель в НБА среди баскетболистов моложе 21 года (сыгравших более 900 минут). Большее влияние на результат оказывает лишь тот же Нуппель (+5,5).

Характер повреждения Егора потребовал медицинского вмешательства. «Бруклин» выбрал щадящий, безоперационный метод лечения. Недавно Дёмину провели нехирургическую процедуру. Её точный характер не раскрывается, однако можно предположить, что возможны следующие варианты:

инъекционная терапия (введение обогащённой тромбоцитами плазмы или кортикостероидов в область воспаления для ускорения восстановления тканей);

малоинвазивные манипуляции под контролем УЗИ (например, игольчатая тенотомия, при которой через прокол удаляются повреждённые участки ткани без полноценных разрезов).

Но какое бы лечение это ни было, главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес сохраняет спокойствие, не торопит события и убеждён, что всё прошло как надо.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Всё прошло успешно. Я не обладаю достаточной квалификацией, чтобы объяснить, что именно это было, но это должно помочь его стопе и помочь нам найти лучший способ, чтобы он сделал следующий шаг и стал сильнее. Так что всё в порядке. Он будет готов к работе в какой-то момент межсезонья. Это здорово, потому что тогда у него будет время поработать, стать лучше и поехать в Летнюю лигу».

Сам Дёмин, несмотря на досрочное завершение сезона, сохраняет оптимизм и не покидает расположение команды. Егор признаётся, что сейчас его график стал даже более насыщенным, чем во время регулярного чемпионата.

Егор Дёмин игрок «Бруклина» «Всё прошло хорошо. Теперь это просто процесс реабилитации и возвращения на паркет сразу после завершения сезона, как мы и планировали. Надеюсь, всё пойдёт в нужном направлении, и я смогу вернуться к работе как можно скорее. После того количества матчей, что я сыграл в этом сезоне, было довольно непривычно просыпаться и следовать иному распорядку дня, более глубокому, чем обычно. Но в то же время мало что изменилось. Я по-прежнему нахожусь рядом с командой на каждой тренировке, игре, разборе тактики и предматчевой разминке».

Как гласит мудрость, каждый кризис следует воспринимать не как проблему, а как новую возможность. Кажется, именно такой философии придерживается и Егор. Вынужденная пауза должна помочь Дёмину заложить тот фундамент, которого ему не хватало в предыдущие годы из-за постоянных перемен.

Егор Дёмин игрок «Бруклина» «В последние годы у меня не было по-настоящему полноценного лета. Возможно, только одно перед отъездом в университет Бригама Янга (BYU)*, в течение которого я также менял место жительства, переезжая из Мадрида в Юту, что, очевидно, добавляло стресса. Теперь я точно знаю, где буду находиться, что буду делать и какой график меня ждёт. Это придаёт мне уверенности в своём развитии. Вот почему я считаю это лето одним из самых важных в моей жизни».

Российский разыгрывающий подчёркивает, что статус травмированного игрока в конце регулярного чемпионата НБА даёт ему своеобразную фору перед остальными. Пока другие баскетболисты ещё ведут борьбу за выживание или готовятся к плей-офф, Дёмин уже начал свою индивидуальную программу подготовки к следующему сезону.

Егор Дёмин игрок «Бруклина» «Трудно назвать прошлое лето настоящим: драфт, преддрафтовые тренировки, повреждение стопы… Но сейчас я очень жду это межсезонье, и оно для меня уже началось. Не у многих игроков есть возможность начать подготовку к лету заранее. У меня она есть, и я стараюсь использовать её максимально осознанно».

Как будет проходить реабилитация Егора в межсезонье, покажет время. Но, зная характер и дисциплину Дёмина, а также чуткое отношение «Бруклина» к нему, за восстановление нашего парня можно быть спокойным. «Самое важное лето» для него уже началось. То, как Егор его проведёт, и определит, насколько мощным окажется его второй год в сильнейшей лиге мира.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.