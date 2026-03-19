Искромётный Дончич и невероятный Йокич. Кто показал себя лучше всех в НБА?

C 6 по 12 марта лучшим выступлением в НБА, по мнению читателей «Чемпионата», стала игра центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, в которой он набрал 83 очка. Завершилась ещё одна неделя в североамериканской лиге, давайте выбирать нового героя семи последних дней.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Лука Дончич: 50-очковое выступление
После того как Дончич стал холостяком, его прорвало! Лука стал играть так, словно собаку спустили с цепи и она никак не может насладиться свободой. В целом звезда «Лейкерс» провёл шикарную неделю, но его выступление с «Чикаго» достойно отдельного упоминания. 51 очко, 10 подборов, девять передач, три перехвата и один блок-шот. Не хватило одного ассиста до внушительного трипл-дабла, однако всеобъемлющая польза на каждом участке паркета и 55 баллов в графе «коэффициент полезности» говорят сами за себя.
Никола Йокич: внушительный трипл-дабл
«Сан-Антонио» в этом сезоне очень силён, но и трёхкратный MVP НБА не отставал в очном противостоянии. Йокич выдал монструозный матч, оформив трипл-дабл из 31 очка, 20 подборов, 12 передач, а также совершив три перехвата и поставив два блок-шота. Всё это с огромным коэффициентом полезности (54) и хорошей реализацией с игры (53%). Во многом благодаря Джокеру «Денвер» одержал непростую победу на выезде со счётом 136:131.
Никил Александер-Уолкер: зарождение новой звезды
От состоявшихся звёзд мы уже привыкли видеть шоу и яркие выступления, правда, в этот раз удивил и Александер-Уолкер. После ухода из «Миннесоты» в «Атланте» Никил по-настоящему зажёгся и является чуть ли не лучшим в составе. Во встрече с «Орландо» канадец оформил 41 очко, семь подборов, пять передач и два перехвата. При этом послал в цель девять «трёшек». «Хоукс» одержали победу со счётом 124:112, а команда на невероятном ходу — 11 побед кряду. К слову, такого результата у «Атланты» не было 10 лет.
Джейлен Браун: один из лидеров клуба выдал мощный перформанс
Пока Тейтум продолжает своё постепенное восхождение на трон в «Бостоне» после длительной травмы, тащит на себе команду как раз Браун. Джейлен оформил 41 очко, семь подборов, шесть передач, один перехват и один блок-шот в очень непростой встрече с «Финиксом». У защитника была дуэль со своим визави по амплуа Букером, который набрал 40 очков, собрал три подбора и отдал шесть передач. Как вы понимаете, Браун не только обошёл соперника по индивидуальной статистике, но и принёс победу «Селтикс» — 120:112.
Демар Дерозан: даже в плохих командах есть место ярким игрокам
Многие уже совсем потеряли из виду «Сакраменто», обитающий на дне Западной конференции. Однако даже в одной из худших команд НБА игроки могут удивлять — как это сделал Дерозан: 41 очко, четыре подбора, 11 передач и три перехвата в матче с «Ютой». Демар реализовал лишь одну «трёшку», как обычно, положившись на свои любимые броски со средней дистанции и штрафные.