Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Искромётный Дончич и невероятный Йокич. Кто показал себя лучше всех в НБА?
Никита Бирюков
Рейтинг: лучшее выступление в НБА с 13 по 19 марта
Комментарии
На прошлой неделе было много ярких перформансов.

C 6 по 12 марта лучшим выступлением в НБА, по мнению читателей «Чемпионата», стала игра центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, в которой он набрал 83 очка. Завершилась ещё одна неделя в североамериканской лиге, давайте выбирать нового героя семи последних дней.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: Kenneth Richmond/Getty Images
1 место

Лука Дончич: 50-очковое выступление

После того как Дончич стал холостяком, его прорвало! Лука стал играть так, словно собаку спустили с цепи и она никак не может насладиться свободой. В целом звезда «Лейкерс» провёл шикарную неделю, но его выступление с «Чикаго» достойно отдельного упоминания. 51 очко, 10 подборов, девять передач, три перехвата и один блок-шот. Не хватило одного ассиста до внушительного трипл-дабла, однако всеобъемлющая польза на каждом участке паркета и 55 баллов в графе «коэффициент полезности» говорят сами за себя.

Фото: Justin Ford/Getty Images
2 место

Никола Йокич: внушительный трипл-дабл

«Сан-Антонио» в этом сезоне очень силён, но и трёхкратный MVP НБА не отставал в очном противостоянии. Йокич выдал монструозный матч, оформив трипл-дабл из 31 очка, 20 подборов, 12 передач, а также совершив три перехвата и поставив два блок-шота. Всё это с огромным коэффициентом полезности (54) и хорошей реализацией с игры (53%). Во многом благодаря Джокеру «Денвер» одержал непростую победу на выезде со счётом 136:131.

Фото: Sam Hodde/Getty Images
3 место

Никил Александер-Уолкер: зарождение новой звезды

От состоявшихся звёзд мы уже привыкли видеть шоу и яркие выступления, правда, в этот раз удивил и Александер-Уолкер. После ухода из «Миннесоты» в «Атланте» Никил по-настоящему зажёгся и является чуть ли не лучшим в составе. Во встрече с «Орландо» канадец оформил 41 очко, семь подборов, пять передач и два перехвата. При этом послал в цель девять «трёшек». «Хоукс» одержали победу со счётом 124:112, а команда на невероятном ходу — 11 побед кряду. К слову, такого результата у «Атланты» не было 10 лет.

Фото: Jason Miller/Getty Images
4 место

Джейлен Браун: один из лидеров клуба выдал мощный перформанс

Пока Тейтум продолжает своё постепенное восхождение на трон в «Бостоне» после длительной травмы, тащит на себе команду как раз Браун. Джейлен оформил 41 очко, семь подборов, шесть передач, один перехват и один блок-шот в очень непростой встрече с «Финиксом». У защитника была дуэль со своим визави по амплуа Букером, который набрал 40 очков, собрал три подбора и отдал шесть передач. Как вы понимаете, Браун не только обошёл соперника по индивидуальной статистике, но и принёс победу «Селтикс» — 120:112.

Фото: Ryan Sun/Getty Images
5 место

Демар Дерозан: даже в плохих командах есть место ярким игрокам

Многие уже совсем потеряли из виду «Сакраменто», обитающий на дне Западной конференции. Однако даже в одной из худших команд НБА игроки могут удивлять — как это сделал Дерозан: 41 очко, четыре подбора, 11 передач и три перехвата в матче с «Ютой». Демар реализовал лишь одну «трёшку», как обычно, положившись на свои любимые броски со средней дистанции и штрафные.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android