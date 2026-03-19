«Парма» перед плей-офф совершила важный ход. Кем усилилась команда Пашутина

Евгений Минченко принадлежит к тому классу игроков, которые не всегда гонятся за яркими заголовками, но максимально качественно и достойно делают своё дело. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ статный центровой (215 см, 107 кг) стал настоящим символом надёжности для «Самары». Спортсмен оказался единственным игроком волжан, не пропустившим ни 1 из 31 встречи регулярного чемпионата. 29 раз Евгений выходил в старте (лучший показатель в команде), а в отсутствие лидеров и вовсе брал на себя функции капитана.

Теперь этот опыт и атлетизм помогут пермской «Бетсити Парме» — клуб объявил о подписании соглашения с бигменом до конца сезона-2026/2027. На данный момент пермяки уверенно занимают пятое место в турнирной таблице Единой лиги (18 побед и 15 поражений), опережая «Уралмаш» и МБА-МАИ. Однако для того, чтобы в плей-офф навязать реальную борьбу грандам из топ-4, пермякам необходим «бетон» в трёхсекундной зоне и вариативность в атаке. Всё это как раз способен им обеспечить новичок.

Если в начале сезона в «Самаре» выделялись Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин, то в последнее время Минченко забрал роль второго скорера, но при этом нисколько не забывал о защите. Что же может дать Евгений новой команде?

Хозяин «краски». За счёт внушительного размаха рук Минченко эффективно ставит блок-шоты (0,7 в среднем за матч — по этому показателю он один из лидеров чемпионата) и качественно выкладывается в защите. Его габариты позволяют не просто бороться, а мастерски смахивать мячи с дужки.

Очки второго шанса. Минченко здорово действует на щитах (4,9 в среднем за игру), в том числе на чужом (1,5 подбора в нападении). Это даёт команде дополнительные владения, которые центровой часто реализует сам или конвертирует в результативные передачи на партнёров.

Угроза с дистанции. При своих габаритах Евгений обладает поставленным броском — в нынешнем сезоне центровой реализовал 37,8% трёхочковых. Такая опция вынуждает «больших» соперника выходить на периметр, освобождая зоны под кольцом. Кроме того, Минченко был лидером «Самары» по эффективности двухочковых бросков (60,4%).

Особенно ценно то, что результативность Евгения, как правило, не проседает в матчах с лидерами чемпионата. В играх с командами из топ-4 Минченко стабильно приносил пользу, доказывая, что готов к высокому уровню сопротивления.

Минченко в матче с УНИКСом Фото: Единая лига ВТБ

Центровой был заметен во всех трёх встречах сезона с действующими чемпионами армейцами: девять очков и шесть подборов в первом домашнем матче, семь очков и пять подборов в третьем в гостях. А во второй гостевой игре с ЦСКА он и вовсе показал отличный коэффициент полезности (18), добавив к девяти очкам ещё семь подборов.

Особенно удачными для новобранца «Пармы» стали матчи с УНИКСом. В Казани Евгений за 20 минут игрового времени успел набрать 10 очков и собрать шесть подборов (коэффициент полезности — 14). В домашней же игре с казанцами он выдал один из лучших перформансов в сезоне, набрав 20 очков при коэффициенте полезности 23. Такая стабильность в играх с главными фаворитами лиги как раз и есть то, что нужно пермякам для успешного выступления в плей-офф.

Примечательными кажутся слова спортивного директора «Самары» Андрея Фёдорова.

Андрей Фёдоров спортивный директор «Самары» «Женя в нашей команде играл особую роль, являясь одним из лидеров и на площадке, и за её пределами. Жаль, что нам приходится расставаться до окончания сезона. Но мы прекрасно понимаем, что показать себя в плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ — лучшая мотивация для любого игрока. У Жени будет шанс сделать это в «Парме». Желаем ему успеха и всегда будем рады видеть его вновь в Самаре!»

В то время как «Самара» замыкает таблицу, имея в активе лишь две победы, в Перми у Минченко действительно появится шанс не просто сыграть в матчах на вылет, а ярко проявить себя и, что важнее, помочь новой команде. «Парма» буквально живёт баскетболом и, согласитесь, заслуживает чего-то большего, чем просто выхода в плей-офф.