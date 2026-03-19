Лёгкое Кейда Каннингема не выдержало. «Детройт» рискует остаться без лидера в плей-офф

Кажется, что это просто рабочий эпизод — борьба за мяч, падение, игрок встаёт и идёт дальше. На первый взгляд ничего важного. Но именно с таких моментов всё может пойти не по плану, как было с Кейдом Каннингемом: поначалу все думали, что травма пустяковая, а потом оказалось — проблема на самом деле серьёзная.

Сначала думали, что у Каннингема просто спазмы в спине. Он даже поиграл ещё пару минут, прежде чем ушёл с площадки. В итоге — пять минут, шесть очков, два подбора. Всё это происходило в практически ничего не решающем матче с соперником, который ни на что не претендовал — и вот именно тогда «Детройт» лишился главного атакующего игрока.

Позже выяснилось: у него спавшее лёгкое, диагноз редкий и серьёзный. Восстановление от такого может занять от двух до шести недель. По некоторым данным, даже больше. В клубе надеются, что он успеет вернуться к плей-офф, однако тут всё будет зависеть от того, как пойдёт восстановление.

На первый взгляд, эффективность команды с Кейдом не сильно отличается: с ним 72%, без него — 71% (и то во встречах со слабыми соперниками). Но такие цифры не показывают ни его роль в клатче, ни влияние на темп игры.

Статистика Кейда Каннингема в сезоне-2025/2026 за 61 игру

В этом сезоне он тащит по всем фронтам: по очкам, ассистам, подборам. Однако он сыграл только 61 раз, а чтобы войти в список номинантов, надо хотя бы 65 матчей. Если из-за травмы он не выйдет на площадку в ближайшее время, о его шансах на главные награды можно забыть.

«Детройт» выходит на финиш сезона с отличными командными показателями — сейчас команда Джей Би Бикерстаффа занимает первое место на Востока с балансом 49-19. Но всё по-прежнему держится вокруг одного основного распасовщика.

Если его не будет под конец сезона, система не развалится, однако команда станет слабее. И теперь всё будет зависеть не столько от скамейки, сколько от того, когда Каннингем вернётся на площадку. Пожелаем ему здоровья.