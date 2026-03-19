Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Парма — УНИКС: матч 19 марта, счёт, кто выиграл, Маркус Бингэм, Виктор Сандерс, баскетбол

Ох уж эта «Парма». Очередное домашнее чудо — пал сильнейший УНИКС!
Никита Бирюков
«Парма» одолела УНИКС в Единой лиге
Пермяки снова удивляют.

«Бетсити Парма» уже побеждала УНИКС в Перми. Было это в конце ноября, и с того времени уже много воды утекло. В сегодняшнем противостоянии не принимал участия Глеб Фирсов, который получил травму и выбыл на неопределённый срок. Без одного из самых ярких молодых игроков Единой лиги ВТБ хозяевам точно будет непросто, так какой получилось новая сага в этой паре?

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — смотрите здесь

УНИКС лучше вошёл в игру: Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм и Андрей Лопатин организовали рывок для гостей 7:2. «Парма» ответила молниеносными проходами в «краску», после которых подобралась к сопернику, но всё тот же Кулагин забил «трёшку», поведя «+6» (12:6). Виктор Сандерс и Александр Шашков организовали погоню за казанцами, и удачно, ведь хозяевам удалось приблизиться на расстояние одной атаки — 11:13. И сразу после этого УНИКС надавил на педаль газа: попали с дальней дистанции Михаил Беленицкий и дважды Пэрис Ли, Бингэм отрабатывал в обороне и исполнял данки. В итоге казанцы уверенно выиграли начальный отрезок — 27:16.

Казанцы снова лучше начали, но Сандерс реализовал два трёхочковых броска кряду, заставив Велимира Перасовича взять тайм-аут, чтобы охладить пыл защитника и взбодрить своих подопечных. Бингэм продолжал отменно действовать под кольцом, однако в целом игра выравнялась — команды обменивались результативными атаками вплоть до того момента, как Террелл Картер исполнил свой смачный данк, заставив все трибуны кричать от восторга. Эти эмоции бигмена передались партнёрам, например, Александр Захаров оформил «трёшку», которая позволила «Парме» приблизиться к сопернику (33:37). Перасович прибегнул ко второй паузе. И она сработала, ведь Дишон Пьерр, Тайрон Брюэр и Кулагин попали в цель издали. Правда, Сандерс просто был неостановим, набирав 19 очков за половину. Отрезок за «Пармой» — 25:22.

Виктор Сандерс и Михаил Беленицкий

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На вторую половину «Парма» вышла с настроем побеждать любой ценой. У команды особо не получалось находить возможности для проходов, поэтому акцент был сделан на «трёшки». И не зря! Сандерс и Брендан Адамс забили издали. УНИКС не отставал усилиями капитана Кулагина и Бингэма. Однако настало время хозяев, когда Брендан Адамс набрал семь очков для клуба кряду, выведя пермяков вперёд — 60:58. В концовке казанцы усилиями Бингэма и Кулагина немного отыграли отставание от соперника в четверти — 20:23.

Заключительный отрезок стартовал со счёта 69:64 в пользу УНИКСа. Как обычно это бывает, темп упал на последних минутах игры. Команды стали больше полагаться на позиционное нападение. За половину четверти клубы на двоих набрали всего лишь девять очков — настолько защита вышла на первый план. Казанцы удерживали преимущество в районе пяти-шести очков. Правда, когда всё шло к концу, пермяки сперва вплотную приблизились к сопернику (73:74), а затем и вовсе вышли вперёд после попадания Брендана Адамса. У УНИКСа вообще ничего не получалось в концовке. Сандерс оформил 2+1, однако Кулагин забил издали — счёт 78:77 в пользу «Пармы». Шашков сделал подбор в нападении и положил лэй-ап. Казанцы не смогли ответить, и хозяева одержали победу со счётом 80:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Сандерс - 28, Адамс - 14, Шашков - 10, Картер - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Захаров - 5, Свинин - 2, Стафеев, Егоров
УНИКС: Бингэм - 18, Д. Кулагин - 18, Ли - 11, Пьерр - 11, Беленицкий - 7, Абдулбасиров - 5, Брюэр - 4, Лопатин - 3, Захаров, Белоусов, Стуленков

Самым результативным игроком матча стал Сандерс — 28 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата. Очень сильный индивидуальный перформанс от Виктора во встрече с сильнейшей командой. Брендан Адамс всю первую половину мазал, но затем включился, в итоге набрав 14 очков. Шашков добавил от себя 10 очков, пять подборов и два перехвата. У УНИКСа выделялись Бингэм — 18 очков, пять подборов и две передачи — и Кулагин — 18 очков, пять подборов и восемь передач. Пьерр был полезен — 11 очков, три подбора и три передачи, но много промахивался с игры, реализовав лишь три из девяти своих попыток.

Как же хорошо «Парма» выступает в «Молоте»! При невероятной поддержке болельщиков подопечные Евгения Пашутина просто становятся неуязвимыми. Любые проблемы и трудности им нипочём. УНИКС в первой половине смотрелся очень убедительно, однако затем были проблемы с обороной. Перасович в одном из моментов даже очень сильно негодовал из-за действий своих игроков. Казанцам не хватило Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа, которые, как и Фирсов, продолжают восстанавливаться от травмы. Не всегда фавориты побеждают — этот матч тому доказательство!

Кем ещё усилились пермяки?
«Парма» перед плей-офф совершила важный ход. Кем усилилась команда Пашутина
«Парма» перед плей-офф совершила важный ход. Кем усилилась команда Пашутина
