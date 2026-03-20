Что за уровень у Дончича! Словенец накидал 60 очков — уверенно и легко

«Хит» сразу взяли игру под контроль за счёт дисциплины и лучшей физической формы, а не благодаря какой-то хитрой тактике. У «Лейкерс» просто не было времени восстановиться после ночного перелёта и второго матча подряд, поэтому они часто проседали в защите. Это привело к тому, что хозяева легко проходили под кольцо и постоянно набирали очки с близкой дистанции.

В первой четверти у гостей сразу возникли проблемы: они плохо защищались, теряли мяч в нападении, и соперник без проблем забивал из-под кольца. «Лейкерс» быстро отстали на 13 очков, хотя у Леброна Джеймса и Луки Дончича кое-что получалось — но эти удачные моменты не меняли картину.

Во второй четверти у гостей снизилось количество ошибок, команда стала играть спокойнее, Леброн уверенно реализовывал свои броски. Дончич тоже был активен, постепенно наращивал вклад. «Майами» всё ещё вёл в счёте, но теперь уже не так уверенно — к большому перерыву «озёрники» сократили отставание до шести очков.

Лука Дончич и Бэм Адебайо Фото: Rich Storry/Getty Images

Гости в начале второй половины поменяли подход: перестали затягивать атаки, отказались от длинных розыгрышей, заиграли быстрее. Это позволило им лучше находить слабые места у «Хит». У Дончича появилось пространство для бросков, и он этим воспользовался.

Леброн больше работал на команду, а не на личную статистику. Третью четверть «Лейкерс» выиграли с большим перевесом. В концовке было много фолов, игра замедлилась, и «Майами» вновь приблизился, однако индивидуальные усилия некоторых игроков, в частности, Остина Ривза, помогли гостям удержать победу.

Дончич уверенно довёл матч до победы, спокойно разбираясь с защитой в изоляциях. Словенец не бросал бездумно — просто делал свою работу, благодаря чему легко дошёл до отметки в 60 очков, не меняя подхода к игре: пара трёхочковых и штрафных в конце были очень кстати. Леброн оформил трипл-дабл. «Лейкерс» взяли верх — 134:126 за счёт классной второй половины.

«Майами» хорошо начал встречу, однако после перерыва не справился с темпом соперника. «Озёрники» продолжают уверенно идти в топе Запада, «Хит» — в зоне плей-ин. Следующие матчи обе команды проведут на выезде.