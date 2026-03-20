Видели, что сегодня сотворил Вембаньяма? Он тащит «Сан-Антонио» в самых тяжёлых концовках

До самой развязки «Финикс» уверенно контролировал игру: у «Сан-Антонио» вроде всё строилось правильно, но реализовать задуманное не получалось. В то время как «Санз» стабильно набирали очки и наращивали преимущество. Уже к середине четвёртой четверти гости вели с комфортным отрывом.

У «Спёрс» дело было не в схемах — броски находили, а вот попадали плохо. В итоге игра шла медленнее, приходилось больше импровизировать. «Финикс» же не усложнял: быстро доводил дело до броска, и всё шло как надо.

Переломный момент случился благодаря защите «Сан-Антонио». Хозяева не стали рисковать агрессивными ловушками, а просто грамотно выстроили позиционную защиту и мешали «Санз» организовывать хорошие броски. Гости всё чаще вынуждены были торопиться и бросать в последний момент, поэтому стали больше ошибаться. «Спёрс» впервые в матче смогли убегать в быстрые отрывы.

Виктор Вембаньяма Фото: Ronald Cortes/Getty Images

ДеАарон Фокс взял инициативу на себя — действовал просто: проходил вперёд, шёл на контакт, завершал атаки. И хотя его решения были довольно предсказуемы, защита «Финикса» не успевала перестроиться после неудачных атак. До этого важные трёхочковые у «Санз» заносил Коллин Гиллеспи — именно его попадания помогали держаться в первой половине. Но в концовке у него бросок не пошёл, и команда осталась без лёгких очков.

«Сан-Антонио» не бросался отыгрываться резко, а терпеливо сокращал отставание — за счёт хорошей защиты и быстрых атак после потерь. К слову, ключевым стал момент с неудачными штрафными Рашира Флеминга за 11 секунд до конца: если бы он забил, «Финикс» смог бы обезопасить своё преимущество, но момент был упущен.

Последняя атака вышла почти образцовой — после тайм-аута мяч быстро передали Виктору Вембаньяме, и, хотя защитник крепко держал его, рост помог французу спокойно бросить через него.

Победный мяч был забит буквально за секунду до финальной сирены. Итог — 101:100, концовка матча оказалась очень напряжённой. У Вембаньямы отличная статистика — 34 очка и 12 подборов, но главное — он стал героем в ключевом эпизоде.

Девин Букер набрал 22 очка, однако плохо бросал (8 из 21). Без Стефона Касла «Спёрс» было сложнее защищаться по периметру, но после большого перерыва это не сильно влияло.

Сезонная серия завершилась со счётом 2-2, все игры проходили по одному сценарию: «Финикс» был быстрее, а «Сан-Антонио» делал упор на защиту. В плей-офф при таком балансе обеим командам будет непросто.