Ставка не сыграла. «Хит» всё-таки расстаются с Розиром после скандала с азартными играми

17 марта Терри Розир отпраздновал свой 32-й день рождения, а пару дней спустя стало известно, что «Майами Хит» всё же решил окончательно расстаться с игроком. По инсайдерской информации, клуб планирует выставить защитника на драфт отказов до 9 апреля, чтобы освободить место в составе для усиления перед плей-офф. Проблемы Терри начались ещё в октябре 2025 года, когда он был арестован в рамках масштабного расследования ФБР. Баскетболиста обвиняют в участии в незаконной схеме ставок на спорт.

Основной эпизод дела относится к марту 2023 года, когда Розир ещё выступал за «Шарлотт». По данным следствия, он заранее сообщил сообщникам о намерении досрочно покинуть матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы. В итоге баскетболист провёл на паркете чуть меньше 10 минут, что позволило подельникам выиграть крупную сумму на ставках «тотал меньше» по его показателям в статистике. Сейчас игроку грозит серьёзный срок за мошенничество и отмывание денег, хотя сам он вину не признаёт.

Всё это время Розир не выходил на паркет, находясь в бессрочном отпуске с октября. Несмотря на то что его зарплата в размере $ 26,6 млн была заморожена на счёте эскроу до выяснения обстоятельств дела, игрок фактически занимал место в ростере «Майами», которое клуб теперь намерен освободить. Срок действия его контракта истекает уже этим летом, и «Хит» не видят смысла оставлять защитника, чья карьера в НБА оказалась под вопросом из-за федерального расследования.

Почему же «Майами» не форсировал события раньше? На самом деле, всё просто и прагматично: присутствие Розира в составе позволяло клубу более гибко использовать игроков с двусторонними контрактами. Согласно правилам лиги, пока в ростере числится 15 человек на стандартных соглашениях, игроки на двусторонних контрактах могут попадать в заявку суммарно 150 раз за сезон. Если бы Розира отчислили раньше, этот лимит сократился бы почти вдвое — до 90 игр, что могло бы оказаться критичным при травмах.

Терри Розир прибывает на заседание суда Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Сам обмен защитника из «Шарлотт» в «Майами» состоялся в январе 2024 года и теперь, что логично, породил вопросы. После ареста игрока многие интересовались: должны ли были «Хорнетс» поставить коллег из Флориды в известность о федеральном расследовании ещё до оформления сделки? Чтобы урегулировать возникший спор, клубы пришли к компромиссу. Недавно стало известно, что в «Шарлотт» согласились отправить в «Майами» компенсацию — свой выбор во втором раунде предстоящего драфта НБА. При этом «Хит» всё равно остаются должниками: по условиям изначального обмена они обязаны отдать «Хорнетс» свой пик первого раунда 2027 года.

В данный момент Розир находится на свободе. В декабре суд Бруклина отпустил его под залог в $ 3 млн, который был обеспечен его домом в Южной Флориде. Юридическая команда спортсмена всё это время не сидит сложа руки. Ещё зимой адвокаты подали ходатайство о снятии обвинений. Защита называет действия федеральных прокуроров «превышением полномочий». Аргументы адвокатов баскетболиста будут заслушаны 27 апреля. Но пока ситуация вокруг Розира остаётся неопределённой, «Майами» уже всё решил. Клуб освободит место в составе и будет двигаться дальше, не дожидаясь окончательного вердикта суда.