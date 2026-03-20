Золота на ОИ-2028 может и не быть. Почему США теряют статус безоговорочного фаворита?

Не так давно отгремели баталии зимней Олимпиады-2026, и, хотя до летних Игр в Лос-Анджелесе остаётся ещё более двух лет, баскетбольный мир уже живёт ожиданием 2028 года. Внимание болельщиков и экспертов приковано к Калифорнии, где должны собраться главные звёзды НБА, да и всего баскетбольного мира.

Интерес к оранжевой игре с мячом сейчас крайне высок. Игры в Париже 2024 года оказались показательными: сборная США хоть и защитила титул, но остальной мир наглядно продемонстрировал, насколько сократился разрыв. Сегодня уже невозможно игнорировать тот факт, что в споре за статус лучшего игрока планеты всё чаще доминируют представители других стран, а борьба за MVP в НБА превратилась в интернациональное противостояние. Статус «абсолютно непобедимых» для американцев окончательно ушёл, и вопрос о том, кто взойдёт на верхнюю ступень пьедестала в Лос-Анджелесе, остаётся открытым.

Одним из тех, кто всерьёз сомневается в успехе «Дрим-тим» на домашней площадке, стал легендарный Пол Пирс. Чемпион НБА и многократный участник Матча всех звёзд считает, что Игры-2028 могут стать моментом крушения гегемонии США. Опасения Пирса строятся не только на силе соперников, но и на внутренних кадровых проблемах сборной. В то время как Европа и остальной мир продолжают поставлять бигменов в США, американская система подготовки в последние годы всё реже выпускает классических мощных центровых, способных диктовать свои условия в трёхсекундной зоне в условиях специфики правил ФИБА.

Второй тревожный симптом — возможная утечка кадров. Речь о сообщениях, что звёздный разыгрывающий Джейлен Брансон, а также перспективные близнецы Амен и Осар Томпсоны рассматривают возможность выступления за сборную Ямайки. Если принимать во внимание всё это, золота для США на родине, как считает Пирс, может и не быть.

Пол Пирс чемпион НБА «Да, у нас будет глубочайший ростер, но, как и в случае с Канадой, возникнут проблемы. Чёрт возьми, у нас не так много «больших». Будет тяжело. Наш уровень бросков станет другим. Даже не знаю, что произойдёт на этой Олимпиаде. Всё будет очень плотно. Золота может и не быть».

Конечно, не все разделяют пессимизм Пирса. Четырёхкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант уже заявил о желании побороться за историческое пятое золото. Вероятно, именно ветеран может стать связующим звеном для новой «Дрим-тим», где главные роли должны взять на себя Энтони Эдвардс, Кейд Каннингем и юная звезда Купер Флэгг. Дополнить эту обойму талантов могут Тайриз Халибёртон и Тайриз Макси, а также Кон Нуппель — новичок, уже заявивший о себе как о потенциальном наследнике Стефена Карри в плане снайперских качеств.

При этом главной интригой остаётся позиция центрового: если Джоэл Эмбиид или Энтони Дэвис не смогут поехать на Игры из-за возраста или травм, США придётся полагаться на прогресс Чета Холмгрена и Бэма Адебайо, которым предстоит сдерживать гигантов остального мира.

Кто готов бросить вызов американцам?

Виктор Вембаньяма на ОИ в Париже Фото: Michael Reaves/Getty Images

Франция. «Трёхцветные» по праву могут считаться главными антагонистами американцев. К 2028 году Виктор Вембаньяма будет находиться в расцвете сил, а поддерживать его сможет целый десант из недавних топ-пиков драфта НБА— Закари Рисашер, Алекс Сарр и Билаль Кулибали.

Канада. Шей Гилджес-Александер и Джамал Мюррэй к лету 2028-го будут опытными ветеранами в самом соку, способными обеспечить сборной необходимую огневую мощь. Что касается защиты, то фундаментом канадской обороны должен стать 224-сантиметровый Зак Иди.

Никола Йокич на ОИ в Париже Фото: Tom Weller/VOIGT/GettyImages

Сербия. Пока в строю Никола Йокич, сербы априори будут одними из главных претендентов на золото. Балканская сборная дала легендарный бой американцам в полуфинале Парижа, который войдёт в историю баскетбола. Почему бы не повторить или даже не превзойти тот перформанс в Лос-Анджелесе? Жажда реванша может стать лучшей мотивацией.

Германия. Чемпионы мира – 2023 доказали, что умеют побеждать США в матчах на вылет. Франц Вагнер уже вырос в полноценную звезду НБА, а Деннис Шрёдер, по правилам ФИБА, кажется, способен играть на топ-уровне на постоянной основе.

Не стоит забывать и о тёмных лошадках. Южный Судан уже успел стать главным открытием в мире баскетбола последних лет. После того как в 2024 году африканская сборная едва не сотворила сенсацию в товарищеском матче с США, проиграв лишь из-за победного броска Леброна Джеймса, их прогресс стал очевиден всем. На Олимпиаде в Париже южносуданцы также смотрелись достойно, хоть и не вышли в плей-офф. К 2028 году их главная надежда, 19-летний гигант Хаман Малуач, окрепнет в НБА, а опыт и системный подход могут превратить эту атлетичную команду в реальную угрозу.

Безусловно, кадровый резерв США по-прежнему велик. Помимо уже названных игроков, тренерский штаб может рассчитывать на целую плеяду звёзд в лице Донована Митчелла, Паоло Банкеро, Ламело Болла, Джейлена Уильямса и Эвана Мобли. Если же к 2028 году свои проблемы со здоровьем и дисциплиной решат Зайон Уильямсон и Джа Морант, ростер американцев могут пополнить и они. Однако даже такого созвездия талантов может не хватить, если конкуренты продолжат прогрессировать нынешними темпами. Статус «непобедимых» больше не гарантирует золото – его придётся забирать в жесточайшей борьбе.