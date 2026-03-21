Разборки в нью-йоркском дерби и решающий бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА

«Бостон» совершил ключевой рывок в концовке, а «Детройт» и «Голден Стэйт» провели матч без своих суперзвёзд.

В ночь на 21 марта в НБА прошло всего шесть игр, но и этого хватило, чтобы было о чём поговорить. Как справилась «Миннесота» без Энтони Эдвардса и что сделал «Голден Стэйт» без Стефена Карри — читайте в обзоре «Чемпионата».

«Бруклин» — «Нью-Йорк»

Перелом в матче наступил после перерыва — «Никс» провели отличную третью четверть и выиграли её 31:15, благодаря чему не просто догнали соперника, а сами стали лидерами. Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков и 15 подборов, что существенно помогло гостям: «Нью-Йорк» довёл встречу до победы с минимальным перевесом.

До самого конца «Никс» контролировали игру и уже выигрывали 14 очков, но «Нетс» вдруг разошлись и сделали рывок 17:0, резко став фаворитами. К концу матча интрига закрутилась: Таунс и Джейлен Брансон набрали важные очки, а соперники промахивались. На последних минутах у «Нетс» был шанс вырвать победу, но броски не попадали в цель. В итоге у «Бруклина» очередное, уже шестое поражение подряд.

В первом половине команды время от времени вступали в жёсткие перепалки — особенно эмоционально вели себя Митчелл Робинсон и О Джи Ануноби, за чем внимательно следили судьи. «Никс» продолжают доминировать в дерби Нью-Йорка: это их 14-я победа подряд над «Нетс», и такой серии ещё не было в истории этого противостояния.

«Детройт» — «Голден Стэйт»

Главные звёзды в этом матче не играли: Стефен Карри и Кейд Каннингем не вышли на площадку, а Кристапс Порзингис из-за травмы ушёл уже в первой половине. Поэтому акцент сместился на игроков со скамейки. Запасные «Детройта» сыграли увереннее оппонентов, а благодаря хорошей защите хозяева сумели воспользоваться 26 потерями «Голден Стэйт» и получить преимущество, несмотря на плохой процент трёхочковых.

Бо́льшую часть матча команда Джей Би Бикерстаффа держалась уверенно и играла спокойно, особенно по сравнению с «Уорриорз», которые слишком часто теряли мяч. Джейлен Дюрен был лидером в «краске» и набрал 23 очка — лучший показатель. Его напарник Дэнисс Дженкинс, временно вышедший в старте вместо Каннингема, тоже хорошо сыграл: у него 22 очка, восемь передач и семь подборов.

В последней четверти на поле вышли резервисты обеих команд, но итог встречи это не изменило. Особенно тяжело складывалась игра у «Уорриорз» — их лидер, Брэндин Подзиемски, смог набрать только 15 очков. Зато хозяева наращивали преимущество во втором и третьем отрезках, часто убегая в быстрые отрыв благодаря перехватам. Для «Детройта» слабый процент реализации трёхочковых (23,8%) особой роли не сыграл.

«Хьюстон» — «Атланта»

Сложно переоценить, насколько сильно команда выигрывает от того, что Рид Шеппард выходит в стартовой пятёрке: с ним «Рокетс» победили в девяти из последних 11 матчей. И сейчас его влияние было заметно — особенно в третьей четверти, когда команда совершила рывок 39:22 и не дала «Атланте» вернуть интригу. Почти каждый промах соперника заканчивался точным броском хозяев, в итоге команда забила больше половины бросков с игры и реализовала 14 из 30 трёхочковых.

К слову, Алперен Шенгюн едва не сделал трипл-дабл и мог стать одним из немногих центровых до 25 лет, у кого есть 10 таких игр — до него это удавалось только Йокичу. В этот раз «Хьюстон» был особенно хорош: команда уверенно забирала подборы, отлично разыгрывала мяч и эффектно действовала в нападении.

Серия побед «Атланты» оборвалась на неудачном матче против «Хьюстона». Несмотря на неплохие цифры Никила Александер-Уокера и Си Джея Макколлума, команде не помогли ни их усилия, ни достижение Оньеки Оконгву (три передачи в одной игре и юбилейные 600 ассистов за карьеру). Гости слабо бросали по кольцу и плохо двигали мяч, а «Хьюстон» уверенно контролировал игру на протяжении всего матча.

«Мемфис» — «Бостон»

Обе команды плохо играли в нападении: к большому перерыву точность бросков у гостей была ниже 40%, а трёхочковых у «Бостона» и «Мемфиса» за первую половину набралось по шесть. Кроме драматичной концовки, матч особо ничего не запомнился.

Игроки из Бостона никак не могли наладить свою игру: часто теряли мяч и отходили от привычной схемы в атаке. Джейсон Тейтум начал матч с восьми промахов подряд, но его ошибки частично компенсировал Джейлен Браун, который часто становится лидером по набору очков на Востоке. Благодаря его 16 очкам к большому перерыву «Селтикс» вели всего одно очко — 55:54. После тайм-аута «Мемфиса» в середине четвёртой четверти при счёте 103:102 интрига была жива, но затем гости выдали рывок 10:0 и сняли все вопросы о победителе. У хозяев ярче всех проявили себя Тай Джером и Тайлер Бёртон, который в рамках своего десятидневного контракта установил личный рекорд — 23 очка.

У «Мемфиса» до сих пор большие проблемы с составом – команде не хватает сразу девяти ключевых игроков. Даже победа над «Денвером» не сильно изменила ситуацию: стабильности в игре по-прежнему нет. А вот у «Бостона» дела идут лучше – почти все здоровы, кроме Николы Вучевича, который пропустил уже седьмой матч подряд.

«Миннесота» — «Портленд»

В последней четверти команды играли максимально собранно. Донте Дивинченцо и Айо Досунму помогли «Миннесоте» сравнять счёт, но «Портленд» тут же перехватил инициативу. За 22 секунды до конца Джерами Грант после передачи Джру Холидэя попал свой четвёртый трёхочковый, а потом спокойно реализовал два штрафных.

В отсутствие Энтони Эдвардса и Наза Рида у хозяев ставка была на Руди Гобера, который провёл достойный матч (18 очков, 15 подборов). Тем не менее конец игры остался за гостями: они эффектно отзащищались, собрали важные подборы, а ошибки Гобера и Дивинченцо во многом помогли им одержать победу.

У «Портленда» получилось сохранить преимущество и одолеть соперника, несмотря на отсутствие Вита Крейчи и короткую ротацию. Дени Авдия набрал 25 очков и восемь подборов, Донован Клинган снова отличился дабл-даблом, а Холидэй добавил по 12 очков и подборов. Благодаря этой победе команда теперь восьмая на Западе.

«Денвер» — «Торонто»

«Наггетс» выиграли матч за счёт уверенного контроля темпа и строгой защиты на периметре. Вперёд хозяева вышли в самом конце встречи, а гости до последнего боролись за победу. Особенно выделился Тим Хардуэй-младший — он забил семь из 10 трёхочковых и помог команде разнообразить атаку.

В самой концовке Никола Йокич сделал важнейший бросок, который практически оформил победу для «Денвера», хотя по ходу встречи преимущество было у «Торонто». В начале четвёртой четверти «Рэпторс» догнали соперника и даже вышли вперёд во многом благодаря активному Якобу Пёлтлю под кольцом. Но ситуация изменилась, когда Джамал Мюррэй и Хардуэй помогли сравнять счёт, следом команда надёжно сыграла в обороне.

В концовке «Торонто» пытался навязать борьбу, но успеха не добился: после успешной атаки Пёлтля равновесие держалось всего минуту. «Наггетс» сыграли хладнокровно и спокойно удержали свою победу.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Орландо» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Портленд» «Атланта» — «Майами» «Клипперс» — «Голден Стэйт» «Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).