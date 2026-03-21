Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 21 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Разборки в нью-йоркском дерби и решающий бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Комментарии
«Бостон» совершил ключевой рывок в концовке, а «Детройт» и «Голден Стэйт» провели матч без своих суперзвёзд.

В ночь на 21 марта в НБА прошло всего шесть игр, но и этого хватило, чтобы было о чём поговорить. Как справилась «Миннесота» без Энтони Эдвардса и что сделал «Голден Стэйт» без Стефена Карри — читайте в обзоре «Чемпионата».

«Бруклин» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 93
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Майнотт - 22, Уильямс - 17, Траоре - 11, Вульф - 8, Агбаджи - 8, Клэкстон - 8, Смит - 7, Сараф - 5, Джонсон - 4, Пауэлл - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 26, Брансон - 17, Ануноби - 16, Кларксон - 9, Бриджес - 9, Диавара - 8, Робинсон - 3, Шамет - 3, Альварадо - 2, Джонс, Дадье, Колек, Сохан, Хукпорти

Перелом в матче наступил после перерыва — «Никс» провели отличную третью четверть и выиграли её 31:15, благодаря чему не просто догнали соперника, а сами стали лидерами. Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков и 15 подборов, что существенно помогло гостям: «Нью-Йорк» довёл встречу до победы с минимальным перевесом.

До самого конца «Никс» контролировали игру и уже выигрывали 14 очков, но «Нетс» вдруг разошлись и сделали рывок 17:0, резко став фаворитами. К концу матча интрига закрутилась: Таунс и Джейлен Брансон набрали важные очки, а соперники промахивались. На последних минутах у «Нетс» был шанс вырвать победу, но броски не попадали в цель. В итоге у «Бруклина» очередное, уже шестое поражение подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В первом половине команды время от времени вступали в жёсткие перепалки — особенно эмоционально вели себя Митчелл Робинсон и О Джи Ануноби, за чем внимательно следили судьи. «Никс» продолжают доминировать в дерби Нью-Йорка: это их 14-я победа подряд над «Нетс», и такой серии ещё не было в истории этого противостояния.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Детройт» — «Голден Стэйт»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Дюрен - 23, Дженкинс - 22, Рид - 15, Харрис - 13, Холланд - 11, Робинсон - 11, Томпсон - 8, Леверт - 5, Грин - 5, Смит - 2, Ланир
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 15, Пэйтон II - 14, Мелтон - 14, Сантос - 13, Ричард - 11, Крайер - 10, Юртсевен - 8, Спенсер - 6, Порзингис - 5, Леонс - 5, Грин

Главные звёзды в этом матче не играли: Стефен Карри и Кейд Каннингем не вышли на площадку, а Кристапс Порзингис из-за травмы ушёл уже в первой половине. Поэтому акцент сместился на игроков со скамейки. Запасные «Детройта» сыграли увереннее оппонентов, а благодаря хорошей защите хозяева сумели воспользоваться 26 потерями «Голден Стэйт» и получить преимущество, несмотря на плохой процент трёхочковых.

Бо́льшую часть матча команда Джей Би Бикерстаффа держалась уверенно и играла спокойно, особенно по сравнению с «Уорриорз», которые слишком часто теряли мяч. Джейлен Дюрен был лидером в «краске» и набрал 23 очка — лучший показатель. Его напарник Дэнисс Дженкинс, временно вышедший в старте вместо Каннингема, тоже хорошо сыграл: у него 22 очка, восемь передач и семь подборов.

В последней четверти на поле вышли резервисты обеих команд, но итог встречи это не изменило. Особенно тяжело складывалась игра у «Уорриорз» — их лидер, Брэндин Подзиемски, смог набрать только 15 очков. Зато хозяева наращивали преимущество во втором и третьем отрезках, часто убегая в быстрые отрыв благодаря перехватам. Для «Детройта» слабый процент реализации трёхочковых (23,8%) особой роли не сыграл.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хьюстон» — «Атланта»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 95
Атланта Хоукс
Атланта
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 25, Смит II - 23, Шенгюн - 15, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Исон - 10, Холидей - 9, Капела - 3, Окоги - 2, Кроуфорд - 2, Финни-Смит, Грин
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 21, Макколлум - 17, Рисашер - 16, Джонсон - 14, Винсент - 6, Оконгву - 6, Ландейл - 6, Дэниэлс - 3, Хилд - 2, Кисперт - 2, Хьюстан - 2, Уоллес, Гуйе, Колоко

Сложно переоценить, насколько сильно команда выигрывает от того, что Рид Шеппард выходит в стартовой пятёрке: с ним «Рокетс» победили в девяти из последних 11 матчей. И сейчас его влияние было заметно — особенно в третьей четверти, когда команда совершила рывок 39:22 и не дала «Атланте» вернуть интригу. Почти каждый промах соперника заканчивался точным броском хозяев, в итоге команда забила больше половины бросков с игры и реализовала 14 из 30 трёхочковых.

К слову, Алперен Шенгюн едва не сделал трипл-дабл и мог стать одним из немногих центровых до 25 лет, у кого есть 10 таких игр — до него это удавалось только Йокичу. В этот раз «Хьюстон» был особенно хорош: команда уверенно забирала подборы, отлично разыгрывала мяч и эффектно действовала в нападении.

Серия побед «Атланты» оборвалась на неудачном матче против «Хьюстона». Несмотря на неплохие цифры Никила Александер-Уокера и Си Джея Макколлума, команде не помогли ни их усилия, ни достижение Оньеки Оконгву (три передачи в одной игре и юбилейные 600 ассистов за карьеру). Гости слабо бросали по кольцу и плохо двигали мяч, а «Хьюстон» уверенно контролировал игру на протяжении всего матча.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис» — «Бостон»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Бёртон - 23, Джером - 16, Проспер - 14, Смолл - 13, Джарро - 13, Хендрикс - 12, Спенсер - 11, Уэллс - 6, Клейтон-мл - 4, Кларк, Джексон, Гибсон
Бостон Селтикс: Браун - 30, Гарза - 22, Притчард - 19, Уайт - 14, Тейтум - 13, Кета - 12, Гонсалес - 5, Шейерман - 2, Харпер Мл., Уолш, Хозер, Шульга, Уильямс, Бэсси

Обе команды плохо играли в нападении: к большому перерыву точность бросков у гостей была ниже 40%, а трёхочковых у «Бостона» и «Мемфиса» за первую половину набралось по шесть. Кроме драматичной концовки, матч особо ничего не запомнился.

Игроки из Бостона никак не могли наладить свою игру: часто теряли мяч и отходили от привычной схемы в атаке. Джейсон Тейтум начал матч с восьми промахов подряд, но его ошибки частично компенсировал Джейлен Браун, который часто становится лидером по набору очков на Востоке. Благодаря его 16 очкам к большому перерыву «Селтикс» вели всего одно очко — 55:54. После тайм-аута «Мемфиса» в середине четвёртой четверти при счёте 103:102 интрига была жива, но затем гости выдали рывок 10:0 и сняли все вопросы о победителе. У хозяев ярче всех проявили себя Тай Джером и Тайлер Бёртон, который в рамках своего десятидневного контракта установил личный рекорд — 23 очка.

У «Мемфиса» до сих пор большие проблемы с составом – команде не хватает сразу девяти ключевых игроков. Даже победа над «Денвером» не сильно изменила ситуацию: стабильности в игре по-прежнему нет. А вот у «Бостона» дела идут лучше – почти все здоровы, кроме Николы Вучевича, который пропустил уже седьмой матч подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» — «Портленд»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 19, Гобер - 18, Хиланд - 17, Досунму - 17, Макдэниелс - 16, Дивинченцо - 13, Андерсон - 4, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Пуллин, Беранже, Кларк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 26, Авдия - 25, Клингэн - 21, Холидэй - 12, Хендерсон - 11, Камара - 6, Тибулл - 5, Уильямс - 2, Уэсли, Лиллард, Шарп, Мюррэй, Крейчи, Кент, Сиссоко

В последней четверти команды играли максимально собранно. Донте Дивинченцо и Айо Досунму помогли «Миннесоте» сравнять счёт, но «Портленд» тут же перехватил инициативу. За 22 секунды до конца Джерами Грант после передачи Джру Холидэя попал свой четвёртый трёхочковый, а потом спокойно реализовал два штрафных.

В отсутствие Энтони Эдвардса и Наза Рида у хозяев ставка была на Руди Гобера, который провёл достойный матч (18 очков, 15 подборов). Тем не менее конец игры остался за гостями: они эффектно отзащищались, собрали важные подборы, а ошибки Гобера и Дивинченцо во многом помогли им одержать победу.

У «Портленда» получилось сохранить преимущество и одолеть соперника, несмотря на отсутствие Вита Крейчи и короткую ротацию. Дени Авдия набрал 25 очков и восемь подборов, Донован Клинган снова отличился дабл-даблом, а Холидэй добавил по 12 очков и подборов. Благодаря этой победе команда теперь восьмая на Западе.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Торонто»

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Мюррэй - 31, Хардуэй-младший - 23, Йокич - 22, Гордон - 16, Браун - 12, Браун - 11, Джонсон - 6, Строутер, Джонс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 23, Ингрэм - 19, Барретт - 18, Барнс - 15, Куикли - 15, Уолтер - 14, Шид - 4, Мамукелашвили - 4, Баттл - 3, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис

«Наггетс» выиграли матч за счёт уверенного контроля темпа и строгой защиты на периметре. Вперёд хозяева вышли в самом конце встречи, а гости до последнего боролись за победу. Особенно выделился Тим Хардуэй-младший — он забил семь из 10 трёхочковых и помог команде разнообразить атаку.

В самой концовке Никола Йокич сделал важнейший бросок, который практически оформил победу для «Денвера», хотя по ходу встречи преимущество было у «Торонто». В начале четвёртой четверти «Рэпторс» догнали соперника и даже вышли вперёд во многом благодаря активному Якобу Пёлтлю под кольцом. Но ситуация изменилась, когда Джамал Мюррэй и Хардуэй помогли сравнять счёт, следом команда надёжно сыграла в обороне.

В концовке «Торонто» пытался навязать борьбу, но успеха не добился: после успешной атаки Пёлтля равновесие держалось всего минуту. «Наггетс» сыграли хладнокровно и спокойно удержали свою победу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Хьюстон» — «Денвер»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Миннесота»«Нью-Йорк» — «Орландо»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Портленд»«Атланта» — «Майами»
«Клипперс» — «Голден Стэйт»«Филадельфия» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто» (Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android