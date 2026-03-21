Родман будет введён в Зал славы WWE. Заслужил!

WWE решила официально отметить вклад Денниса Родмана и ввела его в свой Зал славы. Теперь эпизод, когда известный баскетболист ворвался в реслинг, получил официальный статус и дату — 17 апреля, Лас-Вегас, перед WrestleMania 42. Важно, что Родман не просто мелькнул на публике, а всерьёз повлиял на реслинг 1990-х. Его участие в nWo с Халком Хоганом было событием для всей индустрии, которую в те годы лихорадило от конкуренции между WCW и WWF.

Кульминацией всей истории стал турнир Bash at the Beach 1998: на ринге встретились команды Родмана с Хоганом и Пейджа с Мэлоуном — их противостояние напрямую повторяло финал НБА между «Чикаго» и «Ютой». Поклонникам не нужно было объяснять, откуда взялась эта вражда. Турнир имел огромный успех: его купили 580 тыс. раз — это второй результат за всю историю WCW.

Такой успех явно укрепил позиции компании в «войне» промоушенов. Чтобы получить Родмана, WCW пришлось серьёзно поспорить с WWF: последняя хотела пригласить его на WrestleMania и предлагала $ 500 тыс. WCW подняла ставку до $ 750 тыс. и пообещала процент с продаж после определённого порога. Родман выбрал WCW не только из-за денег — условия сделки показались ему выгоднее.

Пока Родман ещё играл в НБА, он параллельно выступал в реслинге, поэтому часто возникала накладка по времени. Самый яркий случай — его отсутствие на тренировке финала из-за участия в шоу WCW. Он сам называл этот выезд молниеносным: прилетел, снялся вместе с Даймондом Далласом Пейджем — и сразу обратно.

Даже в «Буллз», где все давно привыкли к странностям Родмана, были в шоке от его поступка. В «Последнем танце» главный тренер Стив Керр признался, что именно этот случай показал ему: легендарная команда уходит в прошлое. По словам Керра, одноклубники почти не обращали внимания на выходки Родмана, но прогул тренировки в финале с «Ютой» был тревожным знаком — лучшие времена заканчиваются.

Деннис Родман легенда НБА «Как-то раз Халк Хоган подошёл и предложил мне быть его партнёром в команде в Детройте. Я ответил: «Окей!» Потом он спросил про завтра, а я говорю: «Завтра у меня чёртов матч по баскетболу!»

В НБА это считалось нарушением, а в реслинге — обычной работой. После завершения сотрудничества с WCW Родман не ушёл из реслинга совсем — он периодически появлялся на разных шоу. Играл в Австралии в 2000 году и засветился на AEW в 2023-м. Это лишь доказывало, что связь с этим видом спорта у него осталась.

К слову, главным событием того шоу в Чикаго в 2023-м стало возвращение Червяка. Хотя ему было 62 года, он не просто отработал номер, а сразу напомнил о себе. На предложение объединиться с Джеффом Джарреттом Родман с юмором ответил Сатнаму Сингху: «В НБА с такими, как Шак, встречался — и всегда был сильнее». После этого он сбил с ног Сонджея Датта, помог The Acclaimed и, по сути, заявил о своём участии в шоу All Out, которое прошло в «Юнайтед-центре», где играют «Буллз».

В отличие от баскетбольного Зала славы, у WWE нет собственного музея — их награды существуют только в виде церемонии каждый год. Насколько это важно, решается здесь и сейчас, а в этом году ценность усилилась из-за большой сделки с ESPN.

Но для Родмана главное — его баскетбольные заслуги: чемпионом был пять раз, дважды — лучшим защитником, семь раз — первым по подборам, и его внесли в символическую сборную НБА. Его период в реслинге по достижениям уже скромнее, однако его оценка — это влияние на шоу в отдельные годы.

Зал славы WWE признаёт именно то, что Родман вложил в реслинг. Он не остался в индустрии надолго, но появился в ней тогда, когда конкуренция была на высоте, и помог привлечь больше зрителей и денег. Для мира реслинга этого оказалось достаточно, чтобы назвать его человеком, который реально поучаствовал в процессе — даже если ненадолго.