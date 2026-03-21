Нас ждут два крутых достижения в НБА. Леброн и Дюрант перепишут историю

Завтрашний игровой день в НБА может подарить нам два исторических достижения от легенд лиги, будущих членов Зала славы баскетбола и просто выдающихся спортсменов Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Давайте разбираться, что они собираются сделать.

Леброн 20 марта в матче с «Майами Хит» сравнялся с легендой «Бостона» Робертом Пэришем по количеству игр в НБА. На счету Короля и Вождя по 1611 встреч в лиге. Пэриш завершил свою карьеру в 1997 году, и с того момента никому не удалось даже вплотную приблизиться к достижению Роберта. Винс Картер (1541) и Дирк Новицки (1522) были близки, но всё же не дотянули до показателей четырёхкратного чемпиона НБА. Леброн завтра в матче с «Орландо» может в очередной раз переписать историю лиги, возглавив список игроков с наибольшим количеством встреч в НБА.

Даже если Король получит отдых в противостоянии с «Мэджик», то сделает это в любой другой момент, потому что до окончания регулярного чемпионата у «Лейкерс» ещё запланировано 12 матчей. Наверное, после окончания карьеры у Леброна будут практически все рекорды, связанные с долголетием и стабильностью. Вряд ли вы вспомните ещё одного 41-летнего игрока, который в таком почтенном возрасте для НБА набирает в среднем 21,3 очка, 5,8 подбора, 6,9 передачи. Да, «Лейкерс» — это уже не его команда, а Луки Дончича, и Джеймс уже не выкладывается в обороне на максимум, но он всё равно уникален. Наслаждайтесь, пока есть возможность.

Что же до достижения Дюранта, то ему осталось набрать всего 26 очков, чтобы обогнать одну из икон НБА Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах. На данный момент у Его Воздушества 32 292 очка, у Кевина — 32 267 очка. Следующий матч «Хьюстон» проведёт с «Майами», у которого защита является слабым местом. Поэтому Слим Рипер может порадовать нас своим вхождением в пятёрку величайших скореров уже завтра. Правда, «Рокетс» могут дать отдохнуть Дюранту, так как проведут две встречи за два дня. Ещё, конечно, есть вариант, что форвард просто не наберёт 26 очков в игре с «Хит», но думаем, что вы понимаете: это просто вопрос времени, когда Дюрант обойдёт Джордана.

Скорее всего, потребуется один или два матча. Ведь в среднем за игру Дюрант в этом сезоне набирает 25,7 очка, 5,5 подбора и 4,4 передачи. Как вам цифры для 37-летнего игрока? К уровню Кевина нет вопросов, он всерьёз претендует на место в первой символической пятёрке игроков по итогам регулярки. Если «Хьюстону» удастся закончить чемпионат в тройке Запада (пока команда на четвёртом месте), то это лишь увеличит котировки лидера клуба.

В ближайшие дни или же уже завтра, если Леброн появится на паркете и Дюрант наберёт 26 очков, мы станем свидетелями исторических достижений от двух живых легенд НБА. Кевин уже мысленно начал погоню за четвёртым в списке Коби Брайантом, на счету которого 33 643 очка. Чёрную Мамбу ему будет обойти по силам, но вот Карла Мэлоуна (36 928) или Карима Абдул-Джаббара (38 387) — уже надо будет очень постараться. Про Леброна (43 229) вообще даже речи не идёт. В ближайшие годы к Королю точно никто не приблизится.