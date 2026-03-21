Томович прервёт победное шествие Радоньича? Главное о матче «Зенит» — Локо» в Единой лиге

В воскресенье состоится матч недели Единой лиги ВТБ, в котором примут участие команды топ-4: санкт-петербургский «Зенит» сыграет на своём паркете с краснодарским «Локомотивом-Кубань». В некотором роде это команды одного уровня и позиции: находятся в погоне за ЦСКА и УНИКСом, но недосягаемы для «Пармы» и прочих.

Это будет четвёртая, заключительная игра между коллективами в рамках регулярного чемпионата нынешнего сезона. И в этой сезонной серии на данный момент ведёт «Локомотив» — 2-1. Но в пользу «Зенита» может привести факт, что в обеих встречах петербуржцы уступили на выезде, а вот дома кубанцев одолели.

В первом матче команды порадовали зрителей ярким атакующим баскетболом. Краснодарцы показали отличный процент реализации бросков с игры — 55,9% (33/59). Причём особенно удивили кубанцы высокой точностью атак из-за дуги — 53,8% (7/13). Во втором матче, который забрал «Зенит», неплохо себя проявлял Ненад Димитриевич, которого, правда, уже нет в петербургской команде. Петербуржцы в этой встрече были хороши в нападении. Однако всё же ключевым фактором их успеха стала классная защита.

«Зенит» с первых же минут погасил атаку соперника, благодаря чему быстро оторвался в счёте. В итоге кубанцы ни в одной из четвертей не смогли набрать более 20 очков. Третий матч стал последним для Александера Секулича на посту главного тренера «Зенита». «Локо» мощно начал встречу. Агрессивная оборона, быстрый переход из защиты в нападение и отличный процент реализации трёхочковых позволяли «Локо» уверенно контролировать ход матча. В середине второй четверти преимущество кубанцев составляло уже 24 очка, чего и хватило для итоговой победы.

Перед предстоящей встречей стоит отметить, что «Локомотив» оказался в прошлогодней ситуации: недавно аэропорт Краснодара вновь закрылся, и кубанцам пришлось добираться в Санкт-Петербург через Минеральные Воды, что сразу добавляет к дороге с десяток дополнительных часов.

Конечно, все ждут тренерской дуэли — Деяна Радоньича и Томислава Томовича. Это будет их первая встреча в Единой лиге. И если «Локо» как будто ещё ищет себя с Томовичем, то «Зенит» при Радоньиче врубил пятую скорость и прямо сейчас идёт на самой длинной действующей серии побед в Единой лиге — 9-0. Да, Радоньич ещё не проиграл ни одной встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги (было поражение от «Уралмаша» в рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup).

На самом деле, Деян Радоньич прямо сейчас в двух победах до лучшего дебюта в истории турнира. Возглавляет этот своеобразный рекорд латвийский специалист Айнарс Багатскис, который начал в «Нижнем Новгороде» с 10 побед подряд. Но, правда, это было аж более 11 лет назад.

Естественно, этот матч привлекает не только тренерской дуэлью, но и битвой непосредственных участников встречи на паркете. С приходом Алена Хаджибеговича «Локомотив» стал куда более конкурентоспособен в передней линии, однако и у «Зенита» добавился Исмаэль Бако, который уже принял участие в двух встречах. Не забываем и про противостояния задних линий: Трент Фрейзер и новичок прямиком из НБА Джонни Джузэнг со стороны «Зенита» и Патрик Миллер с Джеремайей Мартином со стороны «Локомотива-Кубань».

Конечно же, в этом сезоне отдельная сюжетная линия в противостоянии данных команд — встреча бывших. Дмитрий Узинский, Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Александр Щербенёв, где последние трое так вообще воспитанники краснодарского баскетбола, всегда по-особенному играют против кубанцев. У баскетболиста красно-зелёных тоже есть свои «счёты» с «Зенитом»: Винс Хантер был важной частью ротации петербуржцев, но теперь без него нельзя представить «Локомотив».

Игра будет открытой, на встречных курсах. Вполне возможно, с большим количеством трёхочковых. Однако команды точно не забудут про оборону, уж во второй половине точно. Встречи «Зенита» и «Локомотива», особенно в Петербурге, всегда богаты на события и на громкие заголовки после финальной сирены. Команды могут выдать один из лучших матчей регулярки, у них есть всё для этого.