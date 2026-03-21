Какие шансы у Дончича и Вембаньямы стать MVP НБА в 2026 году?

Конец регулярного чемпионата НБА всё ближе, поэтому гонка за награду самому ценному игроку сезона в самом разгаре. Особенно с учётом формы в последнее время двух невероятно талантливых игроков. Поговорим о главных претендентах на MVP.

Уложатся в правило 65 игр?

Виктор Вембаньяма Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Давайте начнём с того, что в обновлённом рейтинге кандидатов на звание MVP тройка теперь выглядит следующим образом: лидер — Гилджес-Александер, второй — Лука Дончич, третий — Виктор Вембаньяма. Никола Йокич выпал из числа призёров во многом из-за того, что у «Денвера» нет таких результатов, как у клубов игроков выше.

Теперь перейдём к тому, сумеет ли эта тройка оформить необходимые 65 игр для получения индивидуальных наград. Гилджес-Александер провёл 58 матчей, ему необходимо появиться на паркете семь раз в 12 оставшихся встречах у «Оклахомы» — ничего сложного. Шей должен справиться с этим. У Дончича ситуация совершенно аналогичная — у «Лейкерс» осталось 12 противостояний до конца регулярки, и Луке обязательно надо провести семь матчей. Самая сложная задача — у Вембаньямы, потому что Виктор имеет право пропустить лишь две игры из оставшихся 12 у «Сан-Антонио», чтобы претендовать на награды. Всему виной его длительное отсутствие из-за растяжения икроножной мышцы.

Что по статистике?

Лука Дончич Фото: Rich Storry/Getty Images

Гилджес-Александер в среднем по ходу сезона набирает 31,5 очка, 4,5 подбора, 6,6 передачи и 1,4 перехвата. За 33 с половиной минуты на паркете — невероятный уровень влияния. Дончич в последнее время как с цепи сорвался и оформляет внушительные 33,4 очка, 7,9 подбора, 8,4 передачи и 1,6 перехвата. Да, Лука собирает цифры посолиднее, но эффективность Шея в разы лучше — как по всем продвинутым метрикам, так и по процентам реализации с игры (55,1% против 47,7%) и даже по трёхочковым (38,9% против 37,0%). Что же касается Вембаньямы, то у него 24,3 очка, 11,1 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 3,0 блок-шота. Виктор с запасом лучший в лиге по блокированию соперников, а также пятый — по среднему количеству отскоков.

Сравнивать показатели двух разыгрывающих с центровым очень сложно, но одно ясно точно — каждый из них вносит колоссальный вклад в игру своих команд. Без любого из них клуб становится другим, и с этим невероятно сложно поспорить.

Какие шансы?

Шей Гилджес-Александер Фото: Joshua Gateley/Getty Images

При таких же выступлениях Гилджес-Александер заберёт вторую статуэтку подряд. К Шею вообще нет вопросов — он феноменален, ведёт за собой лучшую команду в НБА как по игре, так и по результатам, а также остаётся невероятно стабильным. Чего только стоит то, что он побил «вечный» рекорд Уилта Чемберлена по количеству подряд матчей с как минимум 20 очками в НБА. Достижение легенды держалось 63 года, именно Шею удалось переписать его, и на данный момент он провёл уже 130 кряду таких встреч. Это просто незыблемый уровень, к которому многим никогда не приблизиться. Если действующий MVP проведёт концовку на уровне, награда снова окажется у него.

У «Лейкерс» ещё будет два матча с «Оклахомой», в которых Дончич должен будет переиграть своего визави, и только тогда о нём могут заговорить как о настоящем MVP. К тому же положение в таблице всё же влияет. Если «озёрникам» удастся хотя бы приблизиться к «Спёрс» и «Тандер», тогда это уже будет совсем другой разговор. А пока Дончич невероятно хорош в последнее время, но не MVP при наличии Гилджес-Александера.

Вембаньяма в самом незавидном положении во многом из-за того, что он является главным претендентом на награду лучшему оборонительному игроку НБА (DPOY). Вряд ли Инопланетянину при таком раскладе дадут две награды. Это будет слишком жирно с учётом невероятных сезонов от Шея и Луки. К тому же Виктору сначала необходимо пройти порог 65 матчей. Одно повреждение — и ты в пролёте, поэтому нужно беречь себя перед скорым плей-офф. Одна статуэтка уже будет в кармане, и в связи с тем, как центровому не везло последние два года, станет великолепным достижением.

Оценил бы шансы Дончича и Вембаньямы вместе на MVP в 25-30%. Никогда нельзя списывать со счетов и Йокича, однако влияние на игру и результаты, а также стабильность по ходу всей регулярки — на стороне Гилджес-Александера. С огромной долей вероятности именно он и станет самым ценным игроком сезона-2025/2026.