Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему

Орландо нечасто бывает в центре крупных спортивных событий. Но сегодня именно здесь Леброн Джеймс сыграл свой 1612-й матч в НБА и установил новый рекорд по количеству игр — прошлый держался с 1997 года. Казалось, что такого результата невозможно достичь, но Леброн смог это сделать прямо в ходе регулярного сезона. Это достижение важно для всей лиги.

Из-за жёстких медицинских требований и растущих нагрузок мало кто может догнать Леброна: ближайший преследователь уступает ему по количеству игр примерно на четыре сезона. Даже просто остаться в лиге больше 15 лет сегодня удаётся единицам. Сейчас в баскетболе невероятно сложно сыграть столько матчей, как Леброн, и делать это на высшем уровне — вот почему он реально уникален.

Лидеры в истории НБА по сыгранным матчам

Сейчас ни один из действующих игроков не приблизился к Леброну по числу проведённых матчей, но ближе остальных — Расселл Уэстбрук (1301 встреча). Вслед за ним идёт Демар Дерозан (1257 игр).

Леброну крупно повезло: он очень рано попал в НБА, миновал серьёзных травм, всегда был лидером команды и много времени тратил на работу над собой. Обычно спортcменам удаётся добиться только чего-то одного из этого списка, а у Джеймса сложилось всё сразу. Благодаря этому он провёл необычайно много матчей в лиге и плей-офф — больше 1900.

Такая выносливость и стабильность сейчас большая редкость: звёздные игроки часто пропускают матчи из-за новых ограничений. Поэтому достичь такого результата будет очень тяжело. При этом Леброн по сей день помогает своей команде и всё так же нацелен на командные победы.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Julio Aguilar/Getty Images

К слову, в «Лейкерс» поменялось распределение ролей, где Лука Дончич чаще других начинает атаки. Однако на влиянии Джеймса это не сказалось. Именитый форвард продолжает управлять темпом и принимать самые важные решения на площадке, благодаря чему команда лучше справляется с нагрузками. Более того, в эпоху Пэриша баскетбол был медленнее, с большим количеством борьбы, а сейчас игра стала более быстрой.

В нынешних условиях рекорд Джеймса почти невозможно будет повторить, ведь для этого баскетболисту надо очень рано начать карьеру и до старости быть в отличной форме. Всё это делает результат практически недосягаемым, а Леброн продолжает его улучшать. Сегодня это мечта, а не реальная цель для большинства игроков.