Сумеете угадать героя «Лейкерс»? Это точно не Дончич, Леброн или Ривз

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Статьи

Орландо — Лейкерс, матч НБА сезона-2025/2026, 22 марта 2026 года: победный бросок Люка Кеннарда и обзор, видео

Артемий Берстенев
Комментарии
Он стал автором победной «трёшки».

Стартовый рывок «Лейкерс» выглядел впечатляюще, но продолжения не последовало. В первой четверти быстрые атаки и хорошая реализация помогли команде набрать внушительное количество очков. Однако впоследствии игра совсем расклеилась: мяч долго задерживался, процент реализации упал, а ошибок стало больше. За три четверти «Лейкерс» выглядели блёкло, почти не попадали издали и проигрывали подборы — этим активно пользовался «Орландо», набирая очки за счёт вторых попыток.

«Орландо» не стал играть в быстром темпе, навязанном соперником, а постепенно перевёл матч в более жёсткий и контактный стиль. Переломный момент наступил во второй четверти: благодаря свежим игрокам со скамейки и активной защите удалось заставить соперника ошибаться — после этого инициатива перешла к «Мэджик».

К большому перерыву счёт оставался близким, но «Орландо» уже полностью контролировал игру. Во второй половине «Лейкерс» ненадолго вышли вперёд после быстрых атак Леброна Джеймса, однако удержать преимущество не получилось. В третьей четверти команды по очереди захватывали лидерство, а у Луки Дончича игра не пошла (лишь одно попадание из девяти), к тому же он получил свой 16-й технический фол в сезоне и теперь пропустит следующую игру.

В последние минуты игра шла очень медленно — команды много «катали» мяч, но не доводили атаки до логичного завершения. «Орландо» держался впереди в основном за счёт штрафных, а «Лейкерс» больше надеялись на индивидуальные проходы. В такой напряжённой концовке каждое удачное действие имело значение. «Озёрники» сокращали отставание в основном благодаря инициативе Остина Ривза.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За минуту до конца хозяева вели пять очков и, казалось, уже не отпустят победу. Но гости быстро забили, затем «Орландо» не реализовал атаку и позволил сопернику подправить мяч. Ещё одна ошибка при вводе — и у «Лейкерс» был шанс на победу. За 0,6 секунды до сирены Люк Кеннард забил трёхочковый — 105:104.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

Эта игра мало что изменила в играх «Лейкерс»: команда всё так же нестабильна в бросках из-за дуги, плохо собирает подборы и зависит от индивидуальных вспышек игроков. Но концовки матча игроки Джей Джей Редика снова провели уверенно — именно это помогает им записывать себе победы.

Теперь у «Лейкерс» 46 побед и 25 поражений, и они прочно держатся в тройке лидеров Запада. «Орландо» идёт с результатом 38-32, и пока для них всё висит на волоске: или плей-офф напрямую, или через плей-ин. Далее «Лос-Анджелес» сыграет в Детройте без автоматически дисквалифицированного из-за технических фолов Дончича, а «Мэджик» дома встретятся с «Индианой», которая замыкает турнирную таблицу Востока.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android