Первое поражение тренера «Зенита» в Единой лиге. У «Локо» нашёлся свой неостановимый герой

Матч недели в Единой лиге ВТБ — это всегда интересно. «Зенит» в последнее время очень горяч, выиграл 10 встреч кряду в регулярном чемпионате. «Локомотив-Кубань» такой стабильностью похвастаться не может, но краснодарцы всегда в состоянии удивить. Недавние 10 очных противостояний между командами завершились победами хозяев. Продолжилась ли тенденция?

Начало выдалось непростым для обеих команд во многом из-за того, что оба клуба на полную выкладывались в обороне. С огромным трудом «Зенит» и «Локо» находили моменты для набора очков (во многом со штрафной линии). Джонни Джузэнг взял на себя роль лидера в стане питерцев, набрав пять очков. Краснодарцы действовали командно, стараясь использовать всех. После четырёх очков кряду от Луки Шаманича счёт стал 11:6 в пользу «Зенита». Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы не позволить своим подопечным потерять нить игры. Шаманича под кольцом «Локо» так и не сумел сдержать, так как Лука после этого оформил ещё четыре очка, но в целом гости стали выглядеть лучше после выхода на паркет Джеремайи Мартина. Правда, после «трёшки» Джузэнга разница стала солидной – «+8» (18:10). У «Локо» в нужный момент включился Мартин, набравший восемь очков кряду для команды. Нельзя не отметить и капитана Патрика Миллера, выкладывавшегося на обеих сторонах паркета. Краснодарцы выиграли четверть со счётом 22:20.

«Локо» прибавил в обороне, заставив Деяна Радоньича взять паузу, потому что его подопечные совсем не показывали то, на что способны. Тренер негодовал в тайм-ауте, даже немного повышая голос. Эмоциональная речь помогла «Зениту», ведь Александр Щербенёв забил издали, Джузэнг реализовал два штрафных, а Георгий Жбанов положил лэй-ап. Рывок от хозяев — 10:5. Краснодарцев вернули в игру Ален Хаджибегович и всё тот же Мартин, на двоих парочка набрала шесть очков. В концовке десятиминутки хозяева заметно прибавили, а «Локо» лишь поспевал за соперником. Тем не менее после сложнейшего прохода Мартина счёт стал равным (41:41), четверть за «Зенитом» — 21:19.

Краснодарцы и до большого перерыва делали акцент на набор очков вблизи кольца, в третьей четверти ничего не изменилось. Все 12 очков на старте нового отрезка «Локо» оформил в «краске». «Зенит» отвечал сопернику тем же, выделялись Андре Роберсон, Исмаэль Бако и Шаманич. У гостей не сбавлял оборотов Мартин: защитник стягивал на себя много внимания, отдавая передачи и сам завершая атаки. Трент Фрейзер включился после того, как молчал долгое время. Правда, краснодарцы шли вровень с соперником — четверть завершилась вничью — 19:19.

Ценность каждого владения выросла в заключительном отрезке, а защита вышла на первый план. Команды на протяжении почти четырёх минут не могли набрать очки — настолько клубы выкладывались на своих половинах паркета. Краснодарцы оформили рывок 8:0, лишь «трёшка» Фрейзера положила конец этой неудачной серии «Зенита». Впрочем, после 2+1 от Хаджибеговича «Локо» повёл с преимуществом в 10 очков — 73:63. Подопечные Томовича довели дело до победы со счётом 81:72.

Лучшим игроком матча смело можно назвать Мартина, на счету которого 24 очка, шесть передач, три перехвата при всего одной потере. Джеремайя стал также самым эффективным (26 баллов). Миллер добавил от себя 15 очков, четыре подбора и две передачи. Ещё невероятно полезен был Хаджибегович: 13 очков, шесть подборов и два блок-шота, если бы не четыре потери, то выступление Алена можно было бы считать образцовым. С ним на паркете «Локо» добился максимального преимущества «+17». Что касается «Зенита», то в составе выделялся Фрейзер — 14 очков, четыре передачи и два перехвата. Правда, Трент допустил сразу семь потерь, что непозволительно в матче с таким соперником. Хорошо себя показал Шаманич, записавший на свой счёт 12 очков, пять подборов и два перехвата. Роберсон оформил восемь очков и восемь подборов, однако оказался худшим по показателю «плюс-минус» («-21»).

«Локо» оформил шесть перехватов только за первую четверть. Например, «Самара» (4,0), «Пари НН» (5,7) в среднем по сезону набирают меньше, а тут только за 10 минут краснодарцы показали такой результат. Всего краснодарцы записали себе в актив 15 перехватов — космический показатель! Матч проходил в борьбе под кольцом, потому что клубы больше брали на себя попыток с двухочковой дистанции, нежели с трёхочковой. Гости и вовсе забили лишь три «трёшки» из 15 (20%), полагаясь во многом на проходы и толкотню в «краске».

Мартин провёл очень сильный матч, без него и Хаджибеговича «Локо» не рассчитывал бы на победу, однако именно эти двое сделали результат. «Зениту» сегодня не хватило Ксавьера Муна, который получил травму и не принял участия во встрече. Без такого помощника со скамейки питерцы потеряли в огневой мощи. Радоньич впервые проиграл в регулярке Единой лиги, не дотянув до повторения рекорда среди дебютантов. Ему не хватило одной победы. В свою очередь, краснодарцы прервали череду выигрышей домашних команд в противостоянии с питерцами.