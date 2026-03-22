«Парма» билась до последнего. Но ЦСКА за несколько минут сделал разницу

«Бетсити Парма» в четверг, 19 марта, одолела УНИКС, преподнеся очередную сенсацию в этом сезоне. Пермяки обыгрывали и ЦСКА, но было это совсем давно (в октябре). Каким получилось новое противостояние между этими командами в Москве?

«Парма» сделала ставку на трёхочковые и отлично начала матч с двух дальних попаданий от Джалена Адамса и Александра Шашкова. Гости оформили рывок 6:2, но затем Никита Курбанов своим 2+1 вселил уверенность в ЦСКА. Подключились Каспер Уэйр и Иван Ухов. Армейцы повели со счётом 11:6. Однако пермяки не отходили от своего намеченного плана — «трёшку» в цель послал капитан Станислав Ильницкий, а сразу после этого расчехлил свою «пушку» Александр Захаров, дважды забивший из-за дуги. «Парма» довела дело до победы в четверти (24:18).

ЦСКА не был бы чемпионом, если бы не реагировал так на неудачи. Клуб оформил рывок 12:3, в котором шикарно смотрелись Мело Тримбл, Самсон Руженцев и Лука Митрович. У «Пармы» лишь всё тот же Захаров снова оформил «трёшку». В целом армейцы всё так же играли командно, стараясь задействовать всех. У пермяков роль лидера на себя взял Джален Адамс, но ему качественно помогал очень полезный Шашков, отрабатывавший на обеих половинах. Счёт стал равным — 38:38. Но семь очков от Уэйра позволили ЦСКА выйти вперёд. Правда, ненадолго, потому что всё тот же Адамс и Ильницкий реализовали по трёхочковому броску — 49:47 счёт в пользу гостей. Четверть за армейцами — 29:25.

Террелл Картер и Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Вторую четверть кряду начало остаётся за армейцами. «Парма» не могла остановить Митровича под кольцом, а Уэйра — на дуге. Эта парочка организовала рывок 10:2. И снова пермяки моментально отправились догонять соперника. Террелл Картер и Брендан Адамс наконец-то нашли свои моменты и набрали шесть очков на двоих. Андреас Пистиолис на удачный отрезок оппонента отреагировал тайм-аутом. Это особо не помогло, так как подопечные Евгения Пашутина продолжили находить моменты для взятия кольца. И лишь после второй паузы от тренера ЦСКА, которая получилась очень эмоциональной, москвичи заиграли. Особенно Тримбл, набравший пять очков кряду. 18:17 — отрезок за хозяевами.

В заключительной четверти сценарий не поменялся: начало за ЦСКА. Армейцы усилиями Тримбла, Астапковича и Антонова набрали семь очков, затем «Парма» приблизилась — 6:7. Хозяева прибавили как в обороне, так и в атаке. Астапкович оформил пять очков, Ухов — три, и Тримбл добавил ещё два от себя. Москвичи вышли вперёд на «+9» (81:72). Брендан Адамс и Картер брали на себя много бросков, но этого не хватило, чтобы достать ЦСКА, у которого в концовке залетало всё в цель. Армейцы довели дело до победы со счётом 91:83.

Наибольшую результативность показал Джален Адамс, набравший 19 очков, шесть подборов и четыре передачи. Картер почти оформил дабл-дабл: 17 очков, девять подборов и пять передач. Жаль, что эта парочка на двоих допустила 12 потерь. Без них их выступление было бы идеальным. Уэйр стал самым результативным в составе ЦСКА — 17 очков, два подбора и пять передач, Мело удалось записать на свой счёт дабл-дабл: 16 очков и 10 передач. Митрович был неудержим под кольцом, остановившись на 14 очках. Ещё стоит выделить Курбанова. Никита был полезен во всём понемногу, набрав 10 очков, пять подборов, три передачи и четыре перехвата.

У «Пармы» были проблемы с потерями — их набралось аж 20 за всю игру — очень много. ЦСКА отдал мяч сопернику лишь семь раз. При этом армейцы проиграли подбор сопернику (29 против 43). И даже так москвичам удалось победить. Пермяки отменно выглядели на протяжении трёх четвертей, на равных сражаясь с лучшей командой регулярки, однако в ключевой момент силы иссякли, да и у подопечных Пистиолиса стабильно заработало нападение. Сегодня почти был незаметен Виктор Сандерс, за 30 минут лишь три раза бросивший по кольцу. Армейцы закрыли сезонную серию в регулярке со счётом 3-1.