Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 23 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Никола Йокич снова собрал трипл-дабл, новичок «Бруклина» досадно ошибся. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 23 марта 2026 года
«Нью-Йорк» разгромил соперника, а «Миннесота» наконец-то победила «Бостон» на выезде спустя 21 год.

В ночь на 23 марта в НБА прошло всего пять матчей. Несмотря на небольшое количество игр, было на что посмотреть. Рассказываем, чем запомнился этот день.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Денвер» — «Портленд»

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Мюррэй - 22, Джонсон - 19, Браун - 15, Уотсон - 14, Браун - 13, Гордон - 12, Хардуэй-младший - 6, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Клингэн - 18, Камара - 16, Уильямс - 16, Хендерсон - 13, Холидэй - 9, Сиссоко - 7, Тибулл - 3, Кент - 3, Уэсли - 2, Мюррэй - 2, Лиллард, Грант, Шарп, Крейчи

Во второй половине «Денвер» начал явно доминировать на подборе, особенно это было заметно в третьей четверти. Джонсон, Гордон и Йокич неожиданно для всех реализовали несколько трёхочковых подряд и вывели свою команду вперёд. При этом у «Портленда» всё ещё были шансы до самого конца первой половины, хотя соперник быстрее подстроился и точнее бросал издали.

И не стоит удивляться: Йокич снова оформил трипл-дабл — 22 очка, 14 подборов и 14 передач — 28-й в нынешнем сезоне. Пусть у него и было пять потерь, именно Никола сделал игру команды, помогая с атакой и контролируя мяч. Джамал Мюррэй и Джонсон поддержали его, реализовав по четыре трёхочковых уже в первой половине матча.

Пейтон Уотсон в очередной раз вышел после травмы и помог «Денверу» набрать ход — за короткое время он принёс команде 14 очков и выложился в защите. Как итог: у хозяев семь игроков набрали как минимум 10 очков. Тем временем «Портленд» прервал свою серию побед. У «Денвера» оказалось больше ресурсов и вариативности, что и решило исход встречи.

«Сакраменто» — «Бруклин»

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Монк - 32, Рейно - 22, Картер - 16, Ачиува - 14, Дерозан - 10, Макдермотт - 9, Болдуин Мл. - 9, Клиффорд - 7, Кардуэлл - 5, Хейз - 2, Мюррэй, Юбэнкс
Бруклин Нетс: Сараф - 22, Уильямс - 18, Смит - 18, Траоре - 17, Этьенн - 14, Вульф - 9, Пауэлл - 8, Джонсон - 7, Мэнн - 5, Агбаджи - 3, Лидделл - 1, Майнотт, Уилсон

Девин Картер реализовал два решающих штрафных за несколько секунд до конца игры — и этого хватило, чтобы «Сакраменто» победил. Малик Монк с самого начала вёл команду за собой, а в концовке выдал особенно сильную игру, набрав в итоге 32 очка.

Максим Рейно оформил свой 16-й дабл-дабл в сезоне (22 очка, 10 подборов) и уверенно действовал как в атаке, так и в защите. Прешес Ачиува собрал 14 подборов и отлично справлялся под кольцом. У «Бруклина» Бен Сараф и Зайари Уильямс (22 и 18 очков соответственно) несколько раз сокращали отставание в счёте, но всё решил единственный промах: Нолан Траоре ошибся под прессингом, наступил на линию — и это подтвердило видео.

Гости проиграли уже в седьмой раз подряд, а «Сакраменто» не дрогнул в концовке и не допустил третьей осечки кряду.

«Нью-Йорк» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
145 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 26, Брансон - 23, Харт - 16, Бриджес - 14, Диавара - 12, Колек - 11, Робинсон - 10, Ануноби - 9, Кларксон - 8, Альварадо - 8, Сохан - 8, Дадье, Джонс, Джемисон, Хукпорти
Вашингтон Уизардс: Харди - 25, Гилл - 18, Каррингтон - 14, Кулибали - 13, Вукчевич - 13, Купер - 11, Райли - 11, Уоткинс - 5, Блэк - 3, Шампани, Джонсон, Сарр

Матч запомнится тем, как Джош Харт забивал трёхочковые один за другим. «Нью‑Йорк» во второй половине набрал 68 очков и реализовал почти 60% бросков с игры. Всё началось с хорошей командной игры: Карл-Энтони Таунс уверенно подбирал мячи и приносил очки, тем временем Микал Бриджес связывал между собой действия одноклубников, делая игру хозяев более организованной.

Во второй половине третьей четверти «Уизардс» уступали уже 30 очков, и единственным, кто пытался что-то изменить, был Джейден Харди, его трёхочковые давали хоть какую-то надежду до большого перерыва. Но потом защита совсем посыпалась. Особо стоит отметить Тайлера Колека: после игры за фарм-клуб он вышел за главную команду и не промахнулся ни разу.

На фоне 16-го подряд поражения «Вашингтона» даже новость о дисквалификации Джастина Шампани, который поучаствовал в потасовке в предыдущей игре с «Оклахомой», смотрится всего лишь одной из многих странностей этого сезона. А «Нью-Йорк», наоборот, приятно удивил — команда сыграла так, что заслужила полный зал в «Мэдисон Сквер Гарден».

«Бостон» — «Миннесота»

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
92 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 16, Уайт - 15, Притчард - 10, Гарза - 5, Шейерман - 5, Шульга - 4, Кета - 4, Хозер - 2, Бэсси - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Хиланд - 23, Макдэниелс - 19, Досунму - 17, Рид - 11, Гобер - 9, Рэндл - 9, Дивинченцо - 8, Андерсон - 6, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Пуллин, Беранже, Кларк

«Тимбервулвз» уверенно контролировали игру и отлично бросали издали, что позволило им впервые с 2005 года выиграть в «Ти Ди Гарден». Самое важное произошло в концовке — Наз Рид набрал восемь из своих 11 очков именно тогда, чем помог команде вырваться вперёд. Без Энтони Эдвардса инициативу взял на себя Бонс Хиланд — он набрал 23 очка и задавал быстрый темп. Айо Досунму внёс большой вклад, набрав 17 очков, сделав восемь подборов и отдав шесть передач.

«Селтикс» быстро ушли в отрыв на 15 очков благодаря хорошей игре на подборах и слаженным действиям, но после большого перерыва у них перестали идти трёхочковые, а темп игры снизился. В итоге все их успехи свелись к коротким удачным отрезкам, где в основном забивал Джейлен Браун (он и стал лучшим по очкам — 29). Джейсон Тейтум так и не смог набрать ход — даже когда пытался тащить команду в третьей четверти, защита «Миннесоты» перекрывала хозяевам пространство, и быстрые атаки не проходили, приходилось выдумывать сложные броски.

«Миннесота» наконец-то выиграла в Бостоне — после 18 неудач подряд. Для «Бостона» это первое домашнее поражение за последние пять матчей, причём играли «Селтикс» явно хуже соперника.

«Финикс» — «Торонто»

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 98
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз: Букер - 25, Грин - 20, Гиллеспи - 16, Гудвин - 14, Данн - 12, Флеминг - 11, Малуач - 7, Буей - 7, Игодаро - 6, Хантли - 2, О'Нил, Бри, Ливерс
Торонто Рэпторс: Барнс - 17, Барретт - 13, Уолтер - 13, Куикли - 11, Дик - 10, Могбо - 8, Баттл - 7, Ингрэм - 6, Темпл - 5, Мамукелашвили - 5, Шид - 2, Джексон-Дэвис - 1, Пёлтль

Из-за отсутствия основных игроков у «Финикса» мало кто рассчитывал на хорошую игру запасных. Но именно их действия стали решающими — Коллин Гиллеспи принёс 16 очков, Райан Данн и Рашир Флеминг вдвоём добавили ещё 23. Резервисты не сбавили оборотов и во второй половине, помогая команде держать высокий темп.

В атаке основную роль сыграл Девин Букер, набравший 25 очков, из них три — дальними бросками. У Джейлена Грина 20 очков, он помог сделать игру более разнообразной. За счёт быстрой игры и доминирования под щитами хозяева быстро вышли вперёд. «Торонто» всё ещё в числе претендентов на прямое попадание в плей-офф, но игра с «Финиксом» обнажила проблемы в защите и нестабильность на задней линии. Лучшим среди гостей был Скотти Барнс — 17 очков, Ар Джей Барретт и Джа'Кобе Уолтер записали на свой счёт по 13.

Эта победа стала для «Санз» уже 40-й в сезоне — больше, чем они смогли одержать за весь прошлый регулярный чемпионат. Несмотря на плотное расписание игр и серию неудач, команда наглядно показала, что у неё есть сильная скамейка и широкие возможности для ротации.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Хьюстон» — «Денвер»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Миннесота»«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Филадельфия» — «Орландо»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта» (обе — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
