Никола Йокич снова собрал трипл-дабл, новичок «Бруклина» досадно ошибся. Итоги дня в НБА

В ночь на 23 марта в НБА прошло всего пять матчей. Несмотря на небольшое количество игр, было на что посмотреть. Рассказываем, чем запомнился этот день.

«Денвер» — «Портленд»

Во второй половине «Денвер» начал явно доминировать на подборе, особенно это было заметно в третьей четверти. Джонсон, Гордон и Йокич неожиданно для всех реализовали несколько трёхочковых подряд и вывели свою команду вперёд. При этом у «Портленда» всё ещё были шансы до самого конца первой половины, хотя соперник быстрее подстроился и точнее бросал издали.

И не стоит удивляться: Йокич снова оформил трипл-дабл — 22 очка, 14 подборов и 14 передач — 28-й в нынешнем сезоне. Пусть у него и было пять потерь, именно Никола сделал игру команды, помогая с атакой и контролируя мяч. Джамал Мюррэй и Джонсон поддержали его, реализовав по четыре трёхочковых уже в первой половине матча.

Пейтон Уотсон в очередной раз вышел после травмы и помог «Денверу» набрать ход — за короткое время он принёс команде 14 очков и выложился в защите. Как итог: у хозяев семь игроков набрали как минимум 10 очков. Тем временем «Портленд» прервал свою серию побед. У «Денвера» оказалось больше ресурсов и вариативности, что и решило исход встречи.

«Сакраменто» — «Бруклин»

Девин Картер реализовал два решающих штрафных за несколько секунд до конца игры — и этого хватило, чтобы «Сакраменто» победил. Малик Монк с самого начала вёл команду за собой, а в концовке выдал особенно сильную игру, набрав в итоге 32 очка.

Максим Рейно оформил свой 16-й дабл-дабл в сезоне (22 очка, 10 подборов) и уверенно действовал как в атаке, так и в защите. Прешес Ачиува собрал 14 подборов и отлично справлялся под кольцом. У «Бруклина» Бен Сараф и Зайари Уильямс (22 и 18 очков соответственно) несколько раз сокращали отставание в счёте, но всё решил единственный промах: Нолан Траоре ошибся под прессингом, наступил на линию — и это подтвердило видео.

Гости проиграли уже в седьмой раз подряд, а «Сакраменто» не дрогнул в концовке и не допустил третьей осечки кряду.

«Нью-Йорк» — «Вашингтон»

Матч запомнится тем, как Джош Харт забивал трёхочковые один за другим. «Нью‑Йорк» во второй половине набрал 68 очков и реализовал почти 60% бросков с игры. Всё началось с хорошей командной игры: Карл-Энтони Таунс уверенно подбирал мячи и приносил очки, тем временем Микал Бриджес связывал между собой действия одноклубников, делая игру хозяев более организованной.

Во второй половине третьей четверти «Уизардс» уступали уже 30 очков, и единственным, кто пытался что-то изменить, был Джейден Харди, его трёхочковые давали хоть какую-то надежду до большого перерыва. Но потом защита совсем посыпалась. Особо стоит отметить Тайлера Колека: после игры за фарм-клуб он вышел за главную команду и не промахнулся ни разу.

На фоне 16-го подряд поражения «Вашингтона» даже новость о дисквалификации Джастина Шампани, который поучаствовал в потасовке в предыдущей игре с «Оклахомой», смотрится всего лишь одной из многих странностей этого сезона. А «Нью-Йорк», наоборот, приятно удивил — команда сыграла так, что заслужила полный зал в «Мэдисон Сквер Гарден».

«Бостон» — «Миннесота»

«Тимбервулвз» уверенно контролировали игру и отлично бросали издали, что позволило им впервые с 2005 года выиграть в «Ти Ди Гарден». Самое важное произошло в концовке — Наз Рид набрал восемь из своих 11 очков именно тогда, чем помог команде вырваться вперёд. Без Энтони Эдвардса инициативу взял на себя Бонс Хиланд — он набрал 23 очка и задавал быстрый темп. Айо Досунму внёс большой вклад, набрав 17 очков, сделав восемь подборов и отдав шесть передач.

«Селтикс» быстро ушли в отрыв на 15 очков благодаря хорошей игре на подборах и слаженным действиям, но после большого перерыва у них перестали идти трёхочковые, а темп игры снизился. В итоге все их успехи свелись к коротким удачным отрезкам, где в основном забивал Джейлен Браун (он и стал лучшим по очкам — 29). Джейсон Тейтум так и не смог набрать ход — даже когда пытался тащить команду в третьей четверти, защита «Миннесоты» перекрывала хозяевам пространство, и быстрые атаки не проходили, приходилось выдумывать сложные броски.

«Миннесота» наконец-то выиграла в Бостоне — после 18 неудач подряд. Для «Бостона» это первое домашнее поражение за последние пять матчей, причём играли «Селтикс» явно хуже соперника.

«Финикс» — «Торонто»

Из-за отсутствия основных игроков у «Финикса» мало кто рассчитывал на хорошую игру запасных. Но именно их действия стали решающими — Коллин Гиллеспи принёс 16 очков, Райан Данн и Рашир Флеминг вдвоём добавили ещё 23. Резервисты не сбавили оборотов и во второй половине, помогая команде держать высокий темп.

В атаке основную роль сыграл Девин Букер, набравший 25 очков, из них три — дальними бросками. У Джейлена Грина 20 очков, он помог сделать игру более разнообразной. За счёт быстрой игры и доминирования под щитами хозяева быстро вышли вперёд. «Торонто» всё ещё в числе претендентов на прямое попадание в плей-офф, но игра с «Финиксом» обнажила проблемы в защите и нестабильность на задней линии. Лучшим среди гостей был Скотти Барнс — 17 очков, Ар Джей Барретт и Джа'Кобе Уолтер записали на свой счёт по 13.

Эта победа стала для «Санз» уже 40-й в сезоне — больше, чем они смогли одержать за весь прошлый регулярный чемпионат. Несмотря на плотное расписание игр и серию неудач, команда наглядно показала, что у неё есть сильная скамейка и широкие возможности для ротации.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Хьюстон» — «Денвер» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Миннесота» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта» (обе — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).