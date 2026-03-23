Невероятная игра россиянина из «Пари НН» и яркий матч недели. Собрали героев Единой лиги

Главным героем 21-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров. Миновал новый отрезок в нашем любимом баскетбольном турнире. Произошли небольшие изменения в нашем привычном формате материалов: в конце в опросе вы можете отдать свой голос за самого яркого игрока.

Кирилл Попов — «Пари НН»: третий россиянин в истории с такими цифрами

Статистика Попова в матче с «Самарой» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Нижегородцы на прошлой неделе провели лишь один матч из-за того, что игра с «Локомотивом-Кубань» была перенесена. «Пари НН» встречался с «Самарой». В этом противостоянии всё внимание было приковано лишь к Попову, который с первых минут повёл за собой команду. Кирилл в итоге оформил 35 очков, пять подборов и один перехват за 29 минут на паркете. Отметка в 35 очков в Единой лиге среди наших соотечественников покорялась лишь Алексею Шведу и Сергею Карасёву, теперь к ним присоединился Попов. Великолепный перформанс!

Джеремайя Мартин — «Локомотив-Кубань»: герой матча недели в Единой лиге

Статистика Мартина в матче с «Зенитом» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Локо» по тем же причинам, что и «Пари НН», провёл лишь одну встречу на неделе. В главном матче тура краснодарцы играли с «Зенитом» в Питере. У железнодорожников были моменты, когда ничего не получалось, но именно Мартин вселил надежду на успех после выхода со скамейки. Джеремайя вёл за собой клуб, всего активе 24 очка, шесть передач и три перехвата. Защитник стал лучшим по всем параметрам, а «Локомотив-Кубань» обыграл принципиального соперника со счётом 81:72.

Виктор Сандерс — «Бетсити Парма»: лучший матч за пермский клуб

Статистика Сандерса в матче с УНИКСом Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Все мы уже привыкли к тому, что «Парма» на домашнем паркете — невероятно сильная команда. Матч с УНИКСом — тому подтверждение. Пермяки выиграли у одного из сильнейших клубов Единой лиги. А Сандерс словно с цепи сорвался, записав на свой счёт 28 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата. Лучшая игра Виктора в сезоне по результативности и эффективности (28 баллов). В следующей встрече с ЦСКА у защитника не особо пошло (набрал всего три очка), однако его перформанс с казанцами заслуживает отдельного внимания.

Андрей Зубков — МБА-МАИ: яркое представление от звезды москвичей

Статистика Зубкова в матче с «Уралмашем» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Москвичи начали неделю с поражения во встрече с «Зенитом» (65:83). МБА-МАИ лишь в первой четверти доставила проблемы сопернику. Зубков не особо сиял, но был полезен: восемь очков, два подбора и шесть передач. Видимо, Андрей копил силы на матч с «Уралмашем», в котором он оформил 27 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата. 39 баллов эффективности и победа со счётом 93:78 — крайне достойное выступление от одного из лучших российских игроков.

Маркус Бингэм — УНИКС: компенсировал потерю звезды своими топовыми выступлениями

Статистика Бингэма в матче с «Енисеем» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

После травмы Рейнольдса именно Бингэм взял на себя ношу лидера УНИКСа. В игре с «Пармой» Маркус тащил на себе клуб: 18 очков, пять подборов, две передачи и один перехват с шикарной реализацией (61,5%). Но это были цветочки по сравнению с тем, что центровой сделал в матче с «Енисеем». 22 очка, девять подборов, три передачи и пять (!) перехватов — колоссальный вклад в успех. 31 балл эффективности показывает, насколько велико было влияние звезды казанцев.

Кто стал лучшим на прошлой неделе?

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.