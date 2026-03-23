Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: главные герои 22-й недели, Попов, Мартин, Сандерс, Зубков, Бингэм, баскетбол, опрос

Невероятная игра россиянина из «Пари НН» и яркий матч недели. Собрали героев Единой лиги
Никита Бирюков
Главные герои 22-й недели Единой лиги
Остались позади семь дней в нашем чемпионате.

Главным героем 21-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров. Миновал новый отрезок в нашем любимом баскетбольном турнире. Произошли небольшие изменения в нашем привычном формате материалов: в конце в опросе вы можете отдать свой голос за самого яркого игрока.

Кирилл Попов — «Пари НН»: третий россиянин в истории с такими цифрами

Статистика Попова в матче с «Самарой»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Нижегородцы на прошлой неделе провели лишь один матч из-за того, что игра с «Локомотивом-Кубань» была перенесена. «Пари НН» встречался с «Самарой». В этом противостоянии всё внимание было приковано лишь к Попову, который с первых минут повёл за собой команду. Кирилл в итоге оформил 35 очков, пять подборов и один перехват за 29 минут на паркете. Отметка в 35 очков в Единой лиге среди наших соотечественников покорялась лишь Алексею Шведу и Сергею Карасёву, теперь к ним присоединился Попов. Великолепный перформанс!

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 75
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Попов - 35, Карпенков - 16, Хоменко - 15, Ключенков - 5, Зоткин - 5, Хвостов - 2, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хякли, Самойленко
Самара: Чеваренков - 18, Михайловский - 18, Походяев - 14, Чебуркин - 9, Шейко - 5, М. Кулагин - 5, Халдеев - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Пивцайкин

Джеремайя Мартин — «Локомотив-Кубань»: герой матча недели в Единой лиге

Статистика Мартина в матче с «Зенитом»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Локо» по тем же причинам, что и «Пари НН», провёл лишь одну встречу на неделе. В главном матче тура краснодарцы играли с «Зенитом» в Питере. У железнодорожников были моменты, когда ничего не получалось, но именно Мартин вселил надежду на успех после выхода со скамейки. Джеремайя вёл за собой клуб, всего активе 24 очка, шесть передач и три перехвата. Защитник стал лучшим по всем параметрам, а «Локомотив-Кубань» обыграл принципиального соперника со счётом 81:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 81
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 14, Шаманич - 12, Джузэнг - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Бако - 7, Емченко - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Мартюк, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Мартин - 24, Миллер - 15, Хаджибегович - 13, Квитковских - 9, Темиров - 7, Хантер - 7, Мур - 4, Ищенко - 2, Попов, Ведищев, Коновалов, Самойленко

Виктор Сандерс — «Бетсити Парма»: лучший матч за пермский клуб

Статистика Сандерса в матче с УНИКСом

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Все мы уже привыкли к тому, что «Парма» на домашнем паркете — невероятно сильная команда. Матч с УНИКСом — тому подтверждение. Пермяки выиграли у одного из сильнейших клубов Единой лиги. А Сандерс словно с цепи сорвался, записав на свой счёт 28 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата. Лучшая игра Виктора в сезоне по результативности и эффективности (28 баллов). В следующей встрече с ЦСКА у защитника не особо пошло (набрал всего три очка), однако его перформанс с казанцами заслуживает отдельного внимания.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
80 : 77
УНИКС
Казань
Бетсити Парма: Сандерс - 28, Адамс - 14, Шашков - 10, Картер - 8, Ильницкий - 7, Адамс - 6, Захаров - 5, Свинин - 2, Стафеев, Егоров
УНИКС: Бингэм - 18, Д. Кулагин - 18, Ли - 11, Пьерр - 11, Беленицкий - 7, Абдулбасиров - 5, Брюэр - 4, Лопатин - 3, Захаров, Белоусов, Стуленков

Андрей Зубков — МБА-МАИ: яркое представление от звезды москвичей

Статистика Зубкова в матче с «Уралмашем»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Москвичи начали неделю с поражения во встрече с «Зенитом» (65:83). МБА-МАИ лишь в первой четверти доставила проблемы сопернику. Зубков не особо сиял, но был полезен: восемь очков, два подбора и шесть передач. Видимо, Андрей копил силы на матч с «Уралмашем», в котором он оформил 27 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата. 39 баллов эффективности и победа со счётом 93:78 — крайне достойное выступление от одного из лучших российских игроков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
93 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Зубков - 27, Савков - 18, Зайцев - 17, Трушкин - 11, Воронов - 7, Балашов - 5, Барашков - 3, Исмаилов - 3, Платунов - 2, Комолов, Личутин, Певнев
Уралмаш: Герасимов - 19, Далтон - 15, Эллис - 14, Нэвелс - 9, Карданахишвили - 9, Белянков - 8, Писклов - 2, Нэльсон - 2, Пынько, Ивлев, Новиков, Даглас

Маркус Бингэм — УНИКС: компенсировал потерю звезды своими топовыми выступлениями

Статистика Бингэма в матче с «Енисеем»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

После травмы Рейнольдса именно Бингэм взял на себя ношу лидера УНИКСа. В игре с «Пармой» Маркус тащил на себе клуб: 18 очков, пять подборов, две передачи и один перехват с шикарной реализацией (61,5%). Но это были цветочки по сравнению с тем, что центровой сделал в матче с «Енисеем». 22 очка, девять подборов, три передачи и пять (!) перехватов — колоссальный вклад в успех. 31 балл эффективности показывает, насколько велико было влияние звезды казанцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 73
Енисей
Красноярск
УНИКС: Бингэм - 22, Лопатин - 16, Захаров - 14, Д. Кулагин - 12, Брюэр - 12, Пьерр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 16, Сонько - 14, Коулмэн - 11, Касаткин - 9, Рыжов - 6, Ведищев, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

Кто стал лучшим на прошлой неделе?

