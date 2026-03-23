Сочные интриги и яркие вывески. Новая таблица топов Единой лиги

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ вышел на финишную прямую. Командам осталось провести не так много матчей перед стартом плей-офф. Как в последнее время играли между собой гранды нашего чемпионата? Давайте разбираться.

ЦСКА

После февральской паузы в чемпионате армейцы из топов сыграли лишь с УНИКСом. На тот момент клуб шёл на серии побед из 18 матчей. Уже всерьёз все начали задумываться о том, что ЦСКА может побить рекорд «Зенита» (25 побед) с учётом игр плей-офф, который питерцы установили в прошлом сезоне. Однако казанцы оказались крепким орешком, особенно на своём паркете. Без Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа подопечные Перасовича одолели москвичей со счётом 86:80.

ЦСКА тогда провалил вторую четверть, проиграв её с огромной по меркам команды во главе с Андреасом Пистиолисом разницей — 11:27. Конечно, армейцы, как и любая другая команда, рассчитывали только на победу, но, наверное, даже хорошо, что перед стартом плей-офф с команды упал такой груз под названием «рекордная серия». Намного важнее ведь чемпионство, не так ли? Поэтому ЦСКА сделал выводы и в следующих матчах разобрался с «Автодором» (105:67) и «Пармой» (91:83). У пермяков получилось выиграть не так уверенно, однако в самый нужный момент москвичи прибавили. ЦСКА по-прежнему возглавляет таблицу топов.

УНИКС

Казанцы очень удивили: уступили в родном «Баскет Холле» в оптимальном составе «Зениту» (75:82), но выиграли у ЦСКА (86:80) без Рейнольдса и Шведа. Также у подопечных Перасовича возникли большие трудности с «Пармой» на выезде. Команда контролировала ход игры в первой половине, однако затем всё пошло под откос. В заключительной четверти УНИКС набрал всего восемь очков, отдав матч в концовке (77:80).

Главный тренер казанцев тогда заявил, что в четвёртом отрезке его команда потеряла физическую силу и выносливость, а ещё по ходу матча травму получил Пэрис Ли, поэтому у Дмитрия Кулагина не было возможности перевести дух. У УНИКСа осталось ещё одно место под легионера после разрыва контракта с Си Джеем Брайсом. Сейчас руководство клуба рассматривает варианты для усиления перед стартом плей-офф, а пока казанцы — вторые в нашей таблице.

«Локомотив-Кубань»

Краснодарцы уходили на международную паузу в Единой лиге после разгрома в матче с ЦСКА (63:92). Клуб явно времени не терял, а усиленно тренировался, поэтому результаты и игра «Локо» — налицо. Подопечные Томислава Томовича одержали три уверенные победы кряду во встречах с «Енисеем» (91:80), «Автодором» (87:69) и принципиальным соперником «Зенитом» (81:72).

Шикарно влился в команду Ален Хаджибегович, словно всегда и играл в ней. Джеремайя Мартин ярко проявил себя в матче недели с «Зенитом». Огромный вклад в успехи клуба вносят Кирилл Темиров, Антон Квитковских, Всеволод Ищенко, Винс Хантер и Патрик Миллер. Если раньше у «Локомотива» были огромные проблемы в обороне, то сейчас команда смотрится всё лучше в этом компоненте. Да, у краснодарцев присутствуют трудности с трёхочковыми по ходу всего сезона, однако есть и моменты для радости. Интересно будет посмотреть за этой командой — совсем скоро «Локо» сыграет на выезде с УНИКСом и ЦСКА.

«Зенит»

После назначения Деяна Радоньича дела у сине-бело-голубых значительно улучшились. Команда заметно прибавила в обороне — в последних 10 победных матчах не позволяла соперникам набрать больше 79 очков. Черногорский специалист начал свой путь в Единой лиге с девяти побед кряду, остановившись в шаге от повторения рекорда для тренеров-дебютантов. «Зенит» был феноменален, обыграв на своём пути МБА-МАИ, «Уралмаш», «Парму» и УНИКС.

Однако «Локомотив-Кубань» прервал серию «Зенита» и Радоньича. Клуб по-прежнему хорошо действовал в защите, но на этот раз не хватило огневой мощи от атаки, особенно в заключительной четверти (команда набрала всего 12 очков). Конечно, новичок Джонни Джузэнг ещё полностью не адаптировался в новом для себя коллективе, а Ксавьер Мун из-за травмы не принимал участие в важнейшем матче, поэтому одна игра не показатель. Главное, чтобы это не стало системной проблемой. Под конец регулярки «Зенит» больше радует, нежели наоборот. У команды осталось по встрече с УНИКСом и ЦСКА — посмотрим, как сине-бело-голубые проявят себя в них.