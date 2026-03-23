В элитном клубе снайперов пополнение: россиянин прервал семилетнюю паузу в Единой лиге

22 марта состоялся матч представителей нижней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ между клубами «Пари Нижний Новгород» и «Самара». Кто бы мог подумать, что эта встреча окажется знаковой для всего российского баскетбола. Между тем именно это и произошло. 27-летний тяжёлый форвард нижегородцев Кирилл Попов вписал своё имя в историю и теперь находится в элитном клубе российских баскетболистов. Что же именно сделал Кирилл? То, чего россияне не делали много лет. Об этом и поговорим.

Символично, что именно Кирилл открыл счёт в матче, прорвавшись к кольцу и реализовав лэй-ап. Чуть позже он добавил две «трёшки» — в первые две с половиной минуты встречи автором абсолютно всех очков на обе команды был исключительно он. Этот стартовый импульс стал лишь прелюдией к настоящей снайперской феерии.

В общей сложности габаритный форвард настрелял 35 очков. До этого такая планка в истории чемпионата покорялась лишь трём российским игрокам. Попов стал четвёртым участником этого списка, прервав семилетнюю «засуху» для отечественных снайперов. Последний раз 35+ очков преодолевал Алексей Швед в марте 2019 года.

Кирилл Попов, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Топ-результаты российских игроков в истории Единой лиги ВТБ (35+ очков):

Если планка в 35 очков чуть ли не стратосфера, куда за 17 лет существования лиги заглядывали лишь четверо россиян, то «гроссмейстерская» отметка в 30 баллов покорялась чуть большему числу отечественных баскетболистов. Каждый такой перформанс оставался в памяти, а игроки доказывали, что в ключевые моменты могут брать на себя роль первой скрипки не хуже топовых легионеров.

Количество матчей с результатом 30+ очков у российских игроков:

Алексей Швед во время выступления за «Химки» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Сравнивая достижение Попова с последним рекордом Шведа (37 очков в матче с ЦСКА в марте 2019 года), мы увидим два разных, но по-своему великих перформанса. Швед в тот вечер в очередной раз подтвердил свой атакующий статус, отыграв в общей сложности более 40 минут (во встрече был овертайм). Алексей тогда совершил 31 попытку с игры, реализовав 10 бросков, в том числе 5 из 19 трёхочковых.

Выступление Попова — история про невероятную концентрацию и бережное отношение к моментам. Форвард нижегородцев набрал свои 35 очков, не имея в распоряжении дополнительной пятиминутки и совершив почти в два раза меньше попыток (16 бросков, 12 из которых оказались точными), чем Швед в свой знаковый вечер. У Кирилла за всю игру набралось всего четыре промаха (у Шведа в матче с ЦСКА их было 21) — невероятный показатель для такой результативности.

До недавнего клуб из Нижнего Новгорода уже удерживал лидерство по представительству в списке снайперов-рекордсменов: сразу трём российским игрокам в составе нижегородцев удавалось набрать 30 и более очков в одном матче в разные годы.

Игроки «Пари НН», набиравшие 30+ очков:

Артём Яковенко (30 очков) — именно он стал первым россиянином в истории Единой лиги, кому покорился этот рубеж. 8 февраля 2012 года в домашнем матче с «Красными Крыльями» (81:73) центровой стал главной атакующей опцией команды, реализовав 13 из 17 бросков с игры;

Антон Астапкович (34 очка) — его блестящая игра легла в основу победы волжан в матче с «Химками» (96:85) на старте сезона-2020/2021. Тогда форвард показал отличную точность, отправив в цель шесть из девяти трёхочковых;

Иван Стребков (31 очко) — в конце декабря того же сезона защитник выдал настоящую снайперскую феерию в матче с «Калевом» (95:85). К высокой результативности Иван добавил ещё и 10 передач, оформив дабл-дабл;

Кирилл Попов — главный успех «Нижнего» в этом сезоне. Хотя он пришёл из Суперлиги, Кирилл сразу стал одним из лидеров: часто выходит на замену и помогает команде за счёт своей активности и умения набирать очки. Он универсален: может играть на любой позиции с первой по четвёртую. Несмотря на то что он крупный, Кирилл очень подвижен и не теряет в качестве. Умеет как проходить внутрь, так и бросать издали (реализовывает 41% трёхочковых, что редко для игроков его амплуа). Плюс много подбирает. В общем, идеальный игрок для «Пари НН».

Да и всплеск в игре Попова неудивителен — он заявил о себе ещё в феврале 2026 года, когда впервые принял участие в конкурсе данков на Матче звёзд Единой лиги. В сезоне-2025/2026 Кирилл стал самым результативным среди россиян в регулярном чемпионате, и теперь другим снайперам будет очень сложно повторить его успех. Посмотрим, сможет ли кто-то в этом сезоне превзойти его рекорд.