«Оклахома» штампует победы, игрок «Голден Стэйт» получил жуткую травму. Итоги дня в НБА

В ночь на 24 марта в НБА прошло сразу 10 матчей — получился очень насыщенный день. «Чемпионат», как обычно, собрал для вас все самые интересные его моменты. О ключевых событиях читайте в нашем обзоре.

«Детройт» — «Лейкерс»

В концовке, когда «Лейкерс» отчаянно старались спасти игру, а счёт всё время менялся, именно Дэнисс Дженкинс сохранил хладнокровие. Он набрал шесть важных очков, установив личный рекорд — 30 очков за матч, и его точные штрафные помогли «Пистонс» выиграть.

Луку Дончича допустили к игре после отмены технического фола, и он набрал 32 очка, Остин Ривз принёс «Лейкерс» ещё 24, но этого не хватило для новой победы — серия из девяти матчей прервалась. Леброн Джеймс, в свою очередь, активно помогал передачами и подборами, но за первую половину не набрал ни одного очка (впервые с 2010 года), и это сильно сказалось на нападении команды.

В третьей четверти «Детройт» вёл с разницей в 16 очков, однако гости смогли сократить отставание и сделали концовку матча крайне напряжённой. За 40 секунд до конца Деандре Эйтон вывел «Лейкерс» вперёд, но Дженкинс с линии штрафных снова подарил лидерство «Пистонс». Последний шанс спасти игру был у Дончича, однако его трёхочковый не попал в цель, и «Детройт» оформил очередную победу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» — «Оклахома»

«Сиксерс» вышли на матч без ряда лидеров, и уже с самого начала стало ясно, что им будет тяжело. Шей Гилджес-Александер привычно набирал свои очки — в этот раз у него их 22. Плюс после травмы вернулся Джейлен Уильямс и сразу помог гостям 18 очками.

«Тандер» начали встречу очень организованно, за счёт чего к большому перерыву имели солидное преимущество. Джаред Маккейн, впервые играя здесь за гостей, уверенно действовал на обеих половинах — три его трёхочковых в самом начале задали темп. В итоге его 13 очков серьёзно помогли команде добиться результата.

В составе «Филадельфии» выделялся только новичок Ви Джей Эджкомб — набрал 35 очков, проведя отличный матч, но даже он не спас команду. У хозяев не играли Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси, а также Пол Джордж и Келли Убре, поэтому в атаке возникли серьёзные трудности. «Оклахома» этим воспользовалась, лучше двигала мяч и за счёт более глубокой скамейки спокойно добилась победы.

«Майами» — «Сан-Антонио»

Гости набрали 76 очков ещё до большого перерыва — у «Сан-Антонио» было огромное преимущество. Исход встречи стал очевиден в первой половине: «Спёрс» использовали почти каждую возможность, а хозяева не могли ничего им противопоставить. После перерыва преимущество только увеличивалось: Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, собрал 15 подборов и сделал пять блоков, а со скамейки Келдон Джонсон и Дилан Харпер добавили по 21 очку. Благодаря этому интриги в концовке не осталось.

У «Майами» опять начались проблемы с составом. Норман Пауэлл пытался выручить команду и набрал 21 очко, играя со скамейки, но основным игрокам не удалось взять игру под контроль — у Бэма Адебайо и Тайлера Хирроу всего по 18 очков, а в конце матча лидеры и вовсе уже не выходили на площадку. В результате «Хит» проиграли пятый матч подряд, и их дела в Восточной конференции становятся всё хуже.

К слову, у «Сан-Антонио» сейчас отличный период, так как с февраля команда проиграла всего два раза и заслуженно считается одной из самых стабильных в лиге. В борьбе за первое место на Западе важно не ошибаться, и «Спёрс» сейчас выглядят очень надёжно: хорошо играют не только лидеры, но и запасные.

«Атланта» — «Мемфис»

«Хоукс» с самого начала игры задали высокий темп и быстро вышли вперёд благодаря точным дальним броскам. К середине матча они уже вели с разницей в 25 очков и больше не дали сопернику приблизиться. Никил Александер-Уокер старался переломить ход встречи, но хозяева выиграли за счёт отличной командной игры — сразу восемь баскетболистов набрали 10+ очков.

Без своих главных игроков «Мемфис» остался почти без шансов на успех — у гостей был очень ослабленный состав на фоне мощной «Атланты». Джарен Джексон и Тайлер Бёртон попробовали переломить ход игры, однако к четвёртой четверти отставание гостей составило уже 41 очко.

Если посмотреть на статистику — 53% с игры и 46% трёхочковых, нетрудно понять, почему «Хоукс» победили. Именно за счёт бросков они и получили преимущество.

«Орландо» — «Индиана»

Концовка получилась быстрой и напряжённой, но именно оборона помогла «Индиане» выиграть матч. Команда неожиданно для себя здорово бросала — 55% реализации, трёхочковые тоже залетали. Уже с первых минут стало заметно, что игроки по-другому действуют в нападении, поэтому набирать очки смогли сразу несколько баскетболистов. Особенно отличились Джарэйс Уокер с 20 очками и Эндрю Нембард с 14 ассистами.

В третьей и начале четвёртой четверти «Индиана» вела в счёте. Паскаль Сиакам задавал тон игре на обеих сторонах площадки — он набрал 37 очков и в самом конце сделал важный блок, что сыграло большую роль. «Орландо» несколько раз пытался сравнять счёт, но у них не получилось: Паоло Банкеро, у которого за матч 39 очков, промахнулся в решающий момент, столкнувшись с двумя «большими» соперниками.

Во второй половине игры Десмонд Бейн включился по полной, набрал 14 очков, однако отсутствие Джейлена Саггса и Энтони Блэка помешало хозяевам использовать свой последний шанс. В этот раз «Индиана» наконец-то сыграла иначе, что и сказалось на результате — команда явно что-то поменяла в своём подходе к концовке. «Пэйсерс» прервали серию из 16 поражений.

«Чикаго» — «Хьюстон»

С самого начала матч проходил в очень высоком темпе — хозяева набрали 41 очко уже в первой четверти, чем явно удивили «Хьюстон». Коллин Секстон отлично использовал свои минуты на площадке, сыграв важную роль в рывке «Буллз», которые создали отрыв в 22 очка ещё до перерыва. Но, несмотря на такой запас, концовка получилась напряжённой — соперники боролись до конца, не давая расслабиться.

Кевин Дюрант взял на себя ответственность после большого перерыва, в последней четверти набрав ещё 15 очков и не сбавляя обороты весь матч. За пять минут до сирены Дюрант с Джабари Смитом-младшим помогли «Рокетс» выйти вперёд, однако «Буллз» собрались в нужный момент: за 10 секунд до конца Матас Бузелис решающим проходом поставил точку в матче. Леонард Миллер и Джош Гидди задавали быстрый ритм, причём Гидди ещё и сделал 13 передач. Джейлен Смит, попробовав сыграть с больной ногой, набрал 15 очков, а также сделал шесть подборов и два блока.

«Хьюстон» пытался отыграться трёхочковыми, особенно активен был Рид Шеппард, но этот план не сработал. Главный тренер Име Удока получил два технических фола, не сумел помочь команде в концовке, и хозяева обеспечили себе победу.

«Юта» — «Торонто»

«Юта» окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф, даже несмотря на 37 очков новичка Эйса Бэйли и 24 очка, которые команда получила со скамейки от Брайса Сенсабо. Команда из Солт-Лейк-Сити проиграла шесть из семи последних матчей и снова не справилась с организованным соперником.

«Рэпторс» оторвались во второй половине, реализуя каждый второй бросок, а всего попали 20 «трёшек». У Джа'Коби Уолтера шесть трёхочковых из восьми, Ар Джей Барретт за 25 минут сыграл очень надёжно и без потерь. Скотти Барнс благодаря своим 20 очкам, 10 ассистам и семи подборам стал одной из звёзд матча. Джамал Шид сделал 15 передач, а Джеймисон Баттл отметился 17 очками. Подписавший 10-дневный контракт первый номер драфта-2017 Маркелл Фульц впервые сыграл за команду: очков набрал немного, зато отметился пятью передачами и включился в командное взаимодействие.

Победа помогла «Рэпторс» удержаться на пятой строчке и не подпустить «Атланту» вплотную.

«Портленд» — «Бруклин»

Вся первая половина прошла под диктовку «Портленда»: хозяева довольно быстро ушли в отрыв, уже во второй четверти сделав разницу двузначной. С учётом такого развития событий и счёт на табло выглядел вполне закономерно. У «Бруклина» возникли большие трудности, ведь сразу несколько ведущих игроков не смогли выйти на площадку, из-за чего ротация команды сильно сузилась, и шансов изменить ход матча почти не осталось.

Главным героем матча стал Тумани Камара — он реализовал 9 из 11 трёхочковых и набрал рекордные для себя 35 очков, почти не промахиваясь ни с одной позиции. Хорошо себя проявил и Скут Хендерсон, который уверенно вёл игру своей команды, набрав 13 очков, отдав четыре передачи и сделав четыре перехвата. Донован Клинган больше всех боролся под кольцом и за одну атаку трижды заблокировал броски соперника.

В составе «Нетс» ярче всех проявил себя Тайсон Этьенн, набравший 18 очков. Зайари Уильямс и Джош Майнотт тоже старались держать уровень, однако «Портленд» уверенно выиграл, одержав самую крупную победу в сезоне. Даже несмотря на отсутствие Роберта Уильямса и Джерами Гранта, команда выглядела организованно и дисциплинированно.

«Даллас» — «Голден Стэйт»

Обе команды поначалу надеялись на успех, но к концу встречи настроение в зале стало тревожным. Для «Далласа» игра с «Голден Стэйт» закончилась очередным разочарованием и 12-м подряд поражением дома. Но все мысли об этой серии отошли на второй план, когда Моузес Муди, только начавший оправляться от травм, снова получил повреждение, неудачно упав после перехвата. Молодой игрок вроде бы мог забить, но его подвело колено, мяч ушёл за линию — и вся арена замерла, переживая за него.

Пока врачи аккуратно уводили Муди с площадки, обе команды будто потеряли настрой: за последнюю минуту игры им удалось набрать всего одно очко на двоих. Игроки выглядели уставшими и нервничали — ведь напряжение было на пределе. В числе лучших отметились Кристапс Порзингис, Брэндин Подзиемски и Гэри Пэйтон II, а больше всех удивил новичок Купер Флэгг. Хотя он набрал 32 очка и сделал девять передач, семь своих потерь Флэгг допустил в самый неподходящий момент — когда «Далласу» было особенно тяжело, и три из них обернулись быстрыми атаками соперников.

«Маверикс» пытались сыграть смело, но снова уступили дома и обновили свой антирекорд. В то же время «Уорриорз» собрались в концовке и одержали очень нужную победу. Самое важное после матча — беспокойство за здоровье Моузеса Муди: возможно, он больше не сыграет в этом сезоне. Отдельный материал форварду мы уже посвятили.

«Клипперс» — «Милуоки»

Без Янниса Адетокунбо и опять не в полном составе «Милуоки» быстро отдал сопернику инициативу и перестал контролировать игру, позволив хозяевам навязать свои условия. Уже в первой половине встречи «Клипперс» ускорили темп, а во второй четверти реализовали 7 из 12 трёхочковых — это выбило «Бакс» из колеи и дало «Клипперс» солидное преимущество на оставшуюся часть матча.

Брук Лопес был особенно точен, и именно это помогло «Клипперс» уйти вперёд на 40 очков в третьей четверти. Дариус Гарлэнд без проблем контролировал ход игры, стабильно набирал очки и ассистировал. Отдельно стоит похвалить команду за 100-процентную реализацию штрафных. Кавай Леонард провёл на паркете всего 25 минут, но набрал 28 очков, действуя очень результативно.

«Бакс» попытались что-то изменить, задействовав скамейку, и Гэри Трент-младший набрал 20 очков. Однако всё оказалось тщетно для гостей. До конца регулярки у обеих команд осталось по 10-11 матчей, и их положение в турнирной таблице ещё может измениться.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).