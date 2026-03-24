«Лейкерс» и «Детройт» выдали нервную концовку. Всё решил неожиданный герой

Ход игры не изменился в один момент: «Детройт» шаг за шагом забирал контроль у «Лейкерс». «Пистонс» не устроили суперрывок, а методично уменьшали пространство для манёвра соперника, оставив «Лейкерс» минимум выбора к концу встречи. С самого начала было заметно, что у «Лос-Анджелеса» мало что получается: за трёхочковой линией только одно попадание из девяти, атаки не складывались. Да и у «Детройта» броски не были идеальными — разница была в умении распоряжаться мячом. Хозяева быстрее принимали решения и не путались в своих действиях. И это без Кейда Каннингема.

Дэнисс Дженкинс выделялся тем, что грамотно использовал ошибки в защите противника — всё делал спокойно и чётко, не форсируя сложных бросков. Именно его точные атаки во второй четверти позволили «Пистонс» уйти в отрыв, пусть сам стиль игры команды и не менялся. У «Лейкерс» всё было менее слаженно: Лука Дончич и Остин Ривз действовали по отдельности, а не вместе. Даже превосходя соперника под кольцом и в быстрых прорывах, они не смогли поддерживать нужный ритм из-за большого числа потерь — из-за них «Детройт» получил лёгкие очки.

Только в третьей четверти «Лейкерс» смогли взять игру под контроль. С выходом Леброна Джеймса команда стала быстрее принимать решения и быстрее доводить дела до броска. Благодаря отрезку 20:8 «Лейкерс» отыграли отставание и сравняли счёт. В концовке ни одна команда не смогла вырваться вперёд — шли упорные атаки туда-сюда. Всё решилось в последние 40 секунд: обе команды забили штрафные, быстро обменялись точными бросками. При разнице в одно очко Дончич промахнулся, а «Пистонс» через Дженкинса набрали ещё два очка с линии и ушли в отрыв на три балла.

Гости не смогли организовать завершающую атаку: потерялись на вводе мяча, не создали пространство и в итоге бросили из-под тяжёлой опеки — не попали.

«Детройт» оказался сильнее в равном матче с «Лейкерс» — 113:110. Всё решил спокойный подход в самых важных моментах и точная игра под занавес встречи, особенно выделился Дженкинс, обеспечив команде нужный результат в концовке. Теперь у «Лейкерс» 46-26, они всё ещё в тройке Запада, у «Пистонс» — 52-19, это первое место в Восточной конференции, даже несмотря на травму Каннингема. Дальше «Лос-Анджелес» ждёт матч с «Индианой», а «Детройт» сыграет дома против «Атланты».