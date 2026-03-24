Страшный эпизод в матче НБА. У игрока «Голден Стэйт» поехало колено

В концовке овертайма «Голден Стэйт» уже выигрывал, но произошёл необычный эпизод. Всего за минуту до сирены Моузес Муди перехватил мяч, пробежал на свободное кольцо и вдруг получил травму — его колено «поехало», хотя никто его не трогал. Муди упал и не забил.

Травма Моузеса Муди Фото: Кадр из трансляции

Игра едва продолжилась после эпизода с Муди, но судьи быстро её остановили. Сразу же на площадку выбежали врачи, к нему подбежали партнёры и тренеры. Пауза затянулась — Моузес не мог сам подняться, его унесли на носилках. Матч был прерван на несколько минут. До этого Муди проводил свой один из лучших матчей в сезоне: 23 очка, три перехвата, отличная игра в защите после перерыва. А ведь это был его первый полноценный матч после травмы запястья, поскольку из-за неё он пропустил 10 встреч.

Судя по всему, у форварда очень серьёзная травма — возможно, разрыв надколенного сухожилия. Именно из-за этого коленная чашечка сместилась. Обычно на восстановление после такого уходит не меньше года, это тяжёлый диагноз. К слову, Виктор Оладипо получил похожую травму, когда резко наступил на ногу без контакта с соперником в своём последнем матче НБА.

Главный тренер Стив Керр сообщил, что рентген был сделан сразу после игры, но точного диагноза пока нет, предположения врачей — неутешительные.

Стив Керр главный тренер «Голден Стэйт» «Мы не знаем, что это было, но выглядело всё, конечно, нехорошо. Просто надеемся на лучшее… Какой бы ни был лучший исход — именно на это все сейчас и надеются. Но выглядело это, честно говоря, плохо».

У «Голден Стэйт» снова проблемы с составом — и так уже не хватало игроков. Клуб потерял Джимми Батлера из-за разрыва связок, а до этого ещё играл без Стефена Карри. Муди в этом сезона смог закрепиться в основе и отлично действовал в защите и нападении. Это его лучший сезон: 12 очков, 49 матчей в старте и контракт на $ 30+ млн. Но в матче с «Далласом» его травма случилась на ровном месте — в очередной раз напоминая, как непредсказуем спорт.