Финский Чемберлен. 18-летний игрок набрал 103 очка за матч, заставив страну поднять архивы

Баскетбол регулярно радует болельщиков всевозможными рекордами. Ко многому фанаты уже привыкли и не испытывают особого удивления. Но есть достижения, которые поражают даже самых бывалых любителей этой игры. Автором одного из них стал 18-летний форвард Нантти Руухилахти. В матче юниорского чемпионата Финляндии (U19) он набрал невероятные 103 очка. В стране тут же подняли все возможные архивы, но вердикт был однозначен: ранее так много не забивал ни один баскетболист в истории финских лиг — ни среди молодёжи, ни на взрослом уровне.

Руухилахти представляет хельсинкский клуб (WB Panthers). Знаковым для него, да и всего финского баскетбола оказался матч с BC Nokia. Нантти поймал кураж с первых секунд, отгрузив 23 очка за стартовые четыре с половиной минуты. На протяжении всей игры форвард внимательно следил за своими промежуточными результатами, а товарищи по команде на скамейке запасных постоянно держали его в курсе, сообщая, когда он преодолевал отметки в 30 и 40 очков.

Когда к большому перерыву на счету парня было уже 68 очков, стало ясно, что у игры есть все шансы стать исторической. В этот момент масштаб происходящего по-настоящему осознала и команда. В раздевалке игроки вместе с тренером Джастисом Грэмом приняли решение во второй половине встречи целенаправленно «кормить» Нантти мячом. Общей целью стало не просто сохранение преимущества, а штурм отметки в 100 очков — цифры, которая в мировом баскетболе неразрывно связана с вечным рекордом Уилта Чемберлена. Партнёры по WB Panthers работали на своего лидера, и Руухилахти не подводил, приближаясь к историческому моменту.

Нантти Руухилахти игрок WB Panthers «Никогда нельзя заранее ожидать, что так начнёт залетать. Когда зашли первые 23 очка, появилось чувство, что есть шанс набрать большие цифры. Когда к перерыву было уже 68 очков, мы решили идти на 100».

Примечательно, что в общей сложности парень провёл на площадке чуть более 33 минут. Руухилахти совершил 55 попыток со средней и ближней дистанции, реализовав 39 из них. Для сравнения, из-за дуги он бросил всего четыре раза и трижды был точен. Кроме того, Нантти реализовал 16 штрафных бросков из 23 попыток. В итоге 78 очков из 103 (без учёта штрафных и трёх трёхзачковых) были добыты именно с игры внутри дуги.

Встреча завершилась в пользу WB Panthers с необычным счётом 186:77. Стоит отметить, что BC Nokia приехала на матч вшестером, а двое её игроков были значительно моложе остальных — 2011 года рождения. Самые старшие баскетболисты лиги в этом сезоне, как и сам Руухилахти, родились в 2007 году. Имея преимущество в габаритах и опыте, Нантти и его партнёры раз за разом вскрывали оборону соперника, завершая атаки наиболее надёжным способом — из-под кольца.

Безусловно, разница в возрасте на таком уровне — весомый аргумент, которым легко можно попытаться обесценить успех игрока. Однако подобные матчи, где команды выступают в усечённом составе, а часть игроков младше соперников, случались и раньше, но трёхзначный рубеж покорился только сейчас. Это лишь подчёркивает уникальность момента: при всех благоприятных обстоятельствах нужно обладать феноменальной концентрацией и выносливостью.

Говоря о будущем, Руухилахти не скрывает: его главная мечта — попасть в НБА. Однако ближайшие ориентиры игрока более прагматичны и связаны с переездом за океан. В планах молодого баскетболиста — дебют в студенческом баскетболе США в 2027 году. Предложения от американских вузов уже лежат у него на столе. Очевидно, что после столь громкого перформанса на родине его акции на рынке NCAA заметно вырастут, а аргументов в разговорах со скаутами станет на порядок больше. Нам же остаётся пожелать парню удачи и продолжить следить за его прогрессом.