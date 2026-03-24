Главная Баскетбол Статьи

Самые результативные матчи в баскетболе: 18-летний Нантти Руухилахти набрал 103 очка за матч и установил рекорд Финляндии

Финский Чемберлен. 18-летний игрок набрал 103 очка за матч, заставив страну поднять архивы
Виталий Весёлый
Нантти Руухилахти переписал баскетбольную историю за 33 минуты.

Баскетбол регулярно радует болельщиков всевозможными рекордами. Ко многому фанаты уже привыкли и не испытывают особого удивления. Но есть достижения, которые поражают даже самых бывалых любителей этой игры. Автором одного из них стал 18-летний форвард Нантти Руухилахти. В матче юниорского чемпионата Финляндии (U19) он набрал невероятные 103 очка. В стране тут же подняли все возможные архивы, но вердикт был однозначен: ранее так много не забивал ни один баскетболист в истории финских лиг — ни среди молодёжи, ни на взрослом уровне.

Руухилахти представляет хельсинкский клуб (WB Panthers). Знаковым для него, да и всего финского баскетбола оказался матч с BC Nokia. Нантти поймал кураж с первых секунд, отгрузив 23 очка за стартовые четыре с половиной минуты. На протяжении всей игры форвард внимательно следил за своими промежуточными результатами, а товарищи по команде на скамейке запасных постоянно держали его в курсе, сообщая, когда он преодолевал отметки в 30 и 40 очков.

Когда к большому перерыву на счету парня было уже 68 очков, стало ясно, что у игры есть все шансы стать исторической. В этот момент масштаб происходящего по-настоящему осознала и команда. В раздевалке игроки вместе с тренером Джастисом Грэмом приняли решение во второй половине встречи целенаправленно «кормить» Нантти мячом. Общей целью стало не просто сохранение преимущества, а штурм отметки в 100 очков — цифры, которая в мировом баскетболе неразрывно связана с вечным рекордом Уилта Чемберлена. Партнёры по WB Panthers работали на своего лидера, и Руухилахти не подводил, приближаясь к историческому моменту.

игрок WB Panthers

«Никогда нельзя заранее ожидать, что так начнёт залетать. Когда зашли первые 23 очка, появилось чувство, что есть шанс набрать большие цифры. Когда к перерыву было уже 68 очков, мы решили идти на 100».

Примечательно, что в общей сложности парень провёл на площадке чуть более 33 минут. Руухилахти совершил 55 попыток со средней и ближней дистанции, реализовав 39 из них. Для сравнения, из-за дуги он бросил всего четыре раза и трижды был точен. Кроме того, Нантти реализовал 16 штрафных бросков из 23 попыток. В итоге 78 очков из 103 (без учёта штрафных и трёх трёхзачковых) были добыты именно с игры внутри дуги.

Встреча завершилась в пользу WB Panthers с необычным счётом 186:77. Стоит отметить, что BC Nokia приехала на матч вшестером, а двое её игроков были значительно моложе остальных — 2011 года рождения. Самые старшие баскетболисты лиги в этом сезоне, как и сам Руухилахти, родились в 2007 году. Имея преимущество в габаритах и опыте, Нантти и его партнёры раз за разом вскрывали оборону соперника, завершая атаки наиболее надёжным способом — из-под кольца.

Безусловно, разница в возрасте на таком уровне — весомый аргумент, которым легко можно попытаться обесценить успех игрока. Однако подобные матчи, где команды выступают в усечённом составе, а часть игроков младше соперников, случались и раньше, но трёхзначный рубеж покорился только сейчас. Это лишь подчёркивает уникальность момента: при всех благоприятных обстоятельствах нужно обладать феноменальной концентрацией и выносливостью.

Говоря о будущем, Руухилахти не скрывает: его главная мечта — попасть в НБА. Однако ближайшие ориентиры игрока более прагматичны и связаны с переездом за океан. В планах молодого баскетболиста — дебют в студенческом баскетболе США в 2027 году. Предложения от американских вузов уже лежат у него на столе. Очевидно, что после столь громкого перформанса на родине его акции на рынке NCAA заметно вырастут, а аргументов в разговорах со скаутами станет на порядок больше. Нам же остаётся пожелать парню удачи и продолжить следить за его прогрессом.

