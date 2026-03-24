$ 100 тыс. за одно очко. Команда поверила в студента, но жёстко поплатилась

22 марта «Кентакки» потерпел самое крупное поражение в «Мартовском безумии» за последние 54 года. Проигрыш «Айове Стэйт» (63:82) во втором раунде стал не просто вылетом, а чуть ли не крахом одной из самых дорогих команд в студенческом баскетболе. По сообщениям инсайдеров и ведущих спортивных СМИ США, бюджет «Уайлдкэтс» на выплаты игрокам (NIL — заработок спортсменов на рекламе и личных контрактах) в этом сезоне составил рекордные $ 22 млн (согласно доступным источникам, большинство программ продвинутого уровня тратят в районе $ 10 млн).

Но особняком стоит контракт с Джейденом Куинтансом. По неофициальной информации, его переход из «Аризоны Стэйт» весной прошлого года обошёлся спонсорам программы в $ 2 млн. Однако инвестиция себя не оправдала — Куинтанс не выступает с января, а из-за проблем со здоровьем провёл в сезоне всего четыре игры, в которых суммарно набрал лишь 20 очков.

Джейден Куинтанс наблюдает игру команды со скамейки запасных Фото: Dylan Buell/Getty Images

Математика в данном случае выглядит беспощадной: каждое набранное Джейденом очко обошлось университету в $ 100 тыс. Пока «Кентакки» испытывал серьёзные проблемы в защите и атаке в матче с «Айовой Стэйт», их дорогостоящий актив безучастно наблюдал за происходящим со скамейки запасных. Идеальная иллюстрация рисков эпохи NIL, где огромные чеки «за потенциал» ничего не гарантируют.

Но всё же было бы неправильно возлагать всю вину на Куинтанса. Спортсмен пришёл в «Кентакки» после разрыва крестообразных связок и просто делал всё, что мог. Команда знала о его травме и осознанно рискнула, однако ставка не сыграла. Ожидается, что теперь Джейден отправится покорять НБА, хотя его акции на драфте определённо упали после такого завершения сезона.

Джейден Куинтанс Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Забавно, но, кажется, «Кентакки» мог бы потратиться ещё больше. На одной из пресс-конференций главный тренер команды Марк Поуп пытался неловко опровергнуть слова Якселя Лендеборга из «Мичигана» о том, что университет якобы предлагал ему за переход от $ 7 млн до $ 9 млн. На фоне всего этого под прицелом оказался и сам Поуп. За два года работы легенда «Кентакки», приводивший команду к чемпионству ещё в качестве капитана, так и не смог доказать, что способен побеждать в «Мартовском безумии» в роли тренера, а его кредит доверия у болельщиков стремительно тает.

Кейс нынешнего «Кентакки» может стать учебным пособием по тому, как не стоит строить команду, ведь миллионные бюджеты не играют в баскетбол. «Айова» продолжит борьбу в турнире и 27 марта сыграет в стадии Sweet 16 с «Теннесси». «Кентакки» же отправится домой. В то время как кто-то побеждает за счёт системности, другие верят, что успех можно просто купить. Но в этом марте цена для коллектива Марка Поупа оказалась слишком высокой, а отдача — фактически нулевой.