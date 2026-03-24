Неужели «Денвер» даже с Йокичем уже не ровня «Оклахоме» и «Сан-Антонио»?

Совсем скоро в НБА наступит самая долгожданная пора — плей-офф. Большинство участников постсезона так или иначе де-факто известны, сейчас идёт борьба за распределение мест в сетке серий на вылет. Но при этом есть клубы, по которым возникают вопросы вне зависимости от того, с какого места они начнут в плей-офф. И одним из таких коллективов является «Денвер Наггетс» с некогда лучшим игроком планеты Николой Йокичем. Неужели «Наггетс» прошли свой пик и сейчас плавно угасают?

После чемпионства в 2023 году «Денверу» было непросто. В сезон защиты титула казалось, что «Наггетс» как минимум выйдут в финал конференции: команда из Колорадо вела с преимуществом в 20 очков после первой половины седьмого матча второго раунда плей-офф с «Миннесотой». Но Энтони Эдвардс и компания настолько собрались в «большом перерыве», что уничтожили «Наггетс» во второй половине на их же площадке и оставили за бортом постсезона.

В прошлом чемпионате поход Йокича был омрачён не только очень короткой ротацией из-за, возможно, недостаточной компетентности генерального менеджера, который не смог собрать балансированный состав и впоследствии был уволен. Но и из-за череды травм, в частности, Аарона Гордона — одного из основополагающих баскетболистов «Денвера» на обеих сторонах площадки. Инсайдер всея НБА Шэмс Чарания буквально за два часа до седьмого матча с «Оклахомой» написал, что Гордон чуть ли не неходячий и точно «физически» не может выйти на паркет ближайшие две-три недели. Что было дальше? Именно. Гордон сыграл в седьмой встрече, но, конечно, сил и ротации «Денверу» не хватило.

Сейчас «Денвер» действительно увеличил ротацию, Йокич впервые в карьере получил какого-никакого бэкапа — Йонаса Валанчюнаса, даже Джамал Мюррэй сделал небольшой шаг вперёд и впервые за девятилетнюю карьеру попал на Матч всех звёзд. Спрогрессировал Пейтон Уотсон, да и Тим Хардуэй дал «Наггетс» тех самых трёхочковых, которых не хватило в прошлом сезоне. Но при всём при этом прямо сейчас складывается чёткое ощущение, что «Денвер» не так силён по сравнению с другими соперниками, нежели ранее. И, конечно, тут речь про «Оклахому-Сити» и «Сан-Антонио».

Может, «Денвер» и не стал слабее, но и сказать, что команда оказалась сильнее по сравнению с прошлым сезоном, никак нельзя. «Наггетс» всё равно Йокичцентричны, то, что команда неплохо сыграла, когда Никола пропускал месяц — это больше случайность и удача, нежели реальное положение дел. Как можно увидеть сейчас, «Денвер» и в том числе Йокич куда больше зависят от Аарона Гордона и в том числе от Пейтона Уотсона. Джамал Мюррэй всё так же дико нестабилен, Кэмерон Джонсон не очень удачно вошёл в команду, Брюс Браун далеко не тот топ-ролевик, которым был в чемпионском сезоне. Сезон Кристиана Брауна тоже смазан из-за травмы, и он далёк от своей привычной формы. Молодые Джулиан Строутер и Зеке Ннаджи так и не сделали шаг вперёд.

А вот «Оклахома» и «Сан-Антонио» прибавили. Да, даже «Тандер», которые и так являются действующими чемпионами. Куда становиться ещё сильнее? А они оказались ещё сильнее. Шей Гилджес-Александр стал ещё более «звёздным» и мудрым игроком, огромнейший прогресс показал Аджай Митчелл, в дедлайн «Оклахома» выменяла из «Филадельфии» Джареда Маккейна, который как влитой вошёл в систему Марка Дэйгнолта. Не забываем про Чета Холмгрена, Джейлена Уильямса и всё ещё топовых ролевиков – Джо, Уоллеса, Уильямса.

«Сан-Антонио» вообще стал главным открытием сезона, они произвели настоящий фурор. Возможно, прямо сейчас «Спёрс» — самая системная команда НБА, даже системнее «Оклахомы» и уж точно «Денвера». Вембаньяма, топовый Стефон Касл, опытный ДеАарон Фокс, классные ролевики в лице Васселла, Барнса, Харпера, Корнета, Джонсона, которые знают своё место и роль. И это всё – соперники «Денвера» именно по плей-офф Западной конференции. Ещё не забываем про «Миннесоту», которая до этого два раза подряд выходила в финал конференции и два года назад как раз выбивала «Денвер» в седьмом матче. Она тоже может стать проблемой для «Наггетс», но всё же сейчас это команды одного уровня.

И на фоне всего этого мы продолжаем верить в «Денвер»? Как-то не очень. Безусловно, Йокич может выдать плей-офф жизни и заткнуть всех скептиков. Казалось, что он так сделает в прошлом сезоне, но этого не произошло. «Наггетс» всё ещё контендеры и действительно при определённых раскладах могут стать чемпионами, однако как будто «Оклахома» и «Сан-Антонио» уже на другом уровне, на котором «Наггетс» были два года назад, но не сейчас.