Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 25 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Град трёхочковых от «Шарлотт» и победный бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 25 марта 2026 года
Джейлен Брансон набрал 15 очков в заключительной четверти, а у Донована Митчелла — важное попадание.

В ночь на 25 марта в НБА прошло всего четыре матча — игровой день получился совсем коротким. Подробности — в материале «Чемпионата».

«Шарлотт» — «Сакраменто»

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
134 : 90
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Уайт - 27, Болл - 20, Диабате - 17, Нуппель - 14, Миллер - 13, Бриджес - 9, Джеймс - 8, Макнили - 7, Грин - 6, Колкбреннер - 6, Манн - 6, Тиллман - 1, Уильямс
Сакраменто Кингз: Плауден - 22, Картер - 18, Рейно - 16, Макдермотт - 9, Монк - 7, Дерозан - 7, Кардуэлл - 6, Болдуин Мл. - 5, Хейз, Клиффорд, Ачиува, Юбэнкс

«Хорнетс» с самого начала показали мощную игру в атаке — трёхочковые постоянно попадали в цель, и к перерыву исход был практически ясен. Команда повторила свой рекорд по реализованным трёхочковым (26) и, не торопясь, уверенно контролировала ситуацию. Коби Уайт набрал 27 очков, а Ламело Болл отыграл ярко: 20 очков, много ассистов и уверенная реализация трёхочковых.

Пока команда в целом прибавляет, Кон Нуппель показывает впечатляющий личный прогресс. В своём первом сезоне он уже реализовал 247 «трёшек» — это второй результат в истории клуба. До рекорда остался всего шаг.

Хозяева были намного сильнее на подборах, а «Сакраменто» плохо реализовывал свои шансы, поэтому случился такой разгром — 134:90. У гостей выделялись только Дэквон Плауден с 22 очками и экс-игрок «Хорнетс» Малик Монк, который раздал 14 результативных передач. У защиты «Кингз» не получилось сдержать напор соперника, а рекорд «Шарлотт» по трёхочковым был под угрозой до самого конца матча.

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан»

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 21, Таунс - 21, Бриджес - 14, Робинсон - 11, Кларксон - 10, Харт - 10, Диавара - 2, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Джемисон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 22, Фирс - 21, Бей - 18, Мёрфи - 16, Джонс - 13, Маткович - 12, Мюррей - 7, Куин - 5, Мисси - 2, Пул, Джордан, Пиви, Хоукинс, Луни

В начале второй четверти «Пеликанс» быстро отыграли 14 очков благодаря ошибкам соперника и ненадолго вышли вперёд — подопечные Майка Брауна на время потеряли атакующий настрой. Но удержать преимущество у «Нью-Орлеана» не получилось: Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби взяли инициативу на себя, и «Никс» снова повели ещё до большого перерыва.

В конце матча Джейлен Брансон включился и набрал 15 очков в четвёртой четверти. Это и предрешило исход встречи: хозяева остались впереди, даже когда гости едва не сравняли счёт. Таунс был хорош — 21 очко и 14 подборов, Ануноби тоже не подвёл, как и упоминали выше.

Сейчас у «Никс» не самые сложные соперники, многие — из нижней части таблицы. Но дальше команду ждёт сложное выездное турне, включающее игру с действующими чемпионами. Вот тогда и станет ясно, на что «Никс» реально могут рассчитывать на Востоке.

«Кливленд» — «Орландо»

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 131
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 42, Харден - 26, Мобли - 19, Меррилл - 19, Страс - 11, Брайант - 9, Шрёдер - 6, Эллис - 2, Уэйд - 2, Миникс, Проктор, Томлин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Да Силва - 18, Бейн - 17, Кэйн - 17, Картер - 15, Картер - 15, Ховард - 5, Вагнер - 4, Битадзе - 4, Ричардсон, Каслтон, Моралес, Пенда

Только под занавес матча «Орландо» начал по-настоящему догонять соперника. Паоло Банкеро выстрелил в первой четверти, а потом будто бы сбавил. Счёт лишний раз подтверждает — никто просто так не хотел отдавать победу.

За 14 секунд до конца матча Донован Митчелл реализовал важный бросок и лишил «Орландо» шансов на камбэк. Это уже шестая игра в сезоне, где он набрал больше 40 очков — Митчелл сейчас в отличной форме. А против «Мэджик» он достиг подобной отметки уже в третий раз за 23 встречи.

В атаке «Кливленда» никто не тянул одеяло на себя — все делили обязанности между собой. Джеймс Харден отлично вошёл во вторую четверть и выдал лучшую половину за «Кавальерс», набрав 22 очка за первые 24 минуты. Эван Мобли реализовал все восемь бросков, а ещё собрал девять подборов и отдал шесть передач. «Кавальерс» по-прежнему борются за третье место на Востоке, у «Орландо» же шесть поражений подряд, из-за чего команда опустилась в середину таблицы.

«Финикс» — «Денвер»

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 22, Грин - 21, Аллен - 21, О'Нил - 17, Игодаро - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 7, Малуач - 6, Флеминг - 3, Бри, Буей
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Мюррэй - 21, Хардуэй-младший - 18, Гордон - 16, Джонсон - 14, Браун - 13, Браун - 9, Строутер - 7, Джонс - 4, Джонс, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт

В последней четверти «Санз» попытались отыграть двузначное отставание, но у «Денвера» всё было под контролем. Никола Йокич оформил трипл-дабл ещё до конца третьей четверти и отлично разгонял атаки пасами — на его счету 17 результативных передач.

Хозяева не сдавались и постепенно сокращали отставание. В конце третьей четверти Джордан Гудвин и Грейсон Аллен реализовали важные трёхочковые, а в последней четверти лидерство в атаке взял на себя Девин Букер, который сравнял счёт на последних секундах. Но за 11,5 секунды до конца Йокич точно бросил со средней дистанции и принёс «Наггетс» победу.

Джамал Мюррэй был стабилен — 21 очко, а поддержка скамейки помогла «Денверу» вновь победить. Это уже шестая победа «Наггетс» в восьми играх. А у «Санз» проблемы продолжаются — поражения мешают им закрепиться в топ-6 конференции.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Денвер» — «Миннесота»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Хьюстон»«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Филадельфия» — «Орландо»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

