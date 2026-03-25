Град трёхочковых от «Шарлотт» и победный бросок Николы Йокича. Итоги дня в НБА

Джейлен Брансон набрал 15 очков в заключительной четверти, а у Донована Митчелла — важное попадание.

В ночь на 25 марта в НБА прошло всего четыре матча — игровой день получился совсем коротким. Подробности — в материале «Чемпионата».

«Шарлотт» — «Сакраменто»

«Хорнетс» с самого начала показали мощную игру в атаке — трёхочковые постоянно попадали в цель, и к перерыву исход был практически ясен. Команда повторила свой рекорд по реализованным трёхочковым (26) и, не торопясь, уверенно контролировала ситуацию. Коби Уайт набрал 27 очков, а Ламело Болл отыграл ярко: 20 очков, много ассистов и уверенная реализация трёхочковых.

Пока команда в целом прибавляет, Кон Нуппель показывает впечатляющий личный прогресс. В своём первом сезоне он уже реализовал 247 «трёшек» — это второй результат в истории клуба. До рекорда остался всего шаг.

Хозяева были намного сильнее на подборах, а «Сакраменто» плохо реализовывал свои шансы, поэтому случился такой разгром — 134:90. У гостей выделялись только Дэквон Плауден с 22 очками и экс-игрок «Хорнетс» Малик Монк, который раздал 14 результативных передач. У защиты «Кингз» не получилось сдержать напор соперника, а рекорд «Шарлотт» по трёхочковым был под угрозой до самого конца матча.

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан»

В начале второй четверти «Пеликанс» быстро отыграли 14 очков благодаря ошибкам соперника и ненадолго вышли вперёд — подопечные Майка Брауна на время потеряли атакующий настрой. Но удержать преимущество у «Нью-Орлеана» не получилось: Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби взяли инициативу на себя, и «Никс» снова повели ещё до большого перерыва.

В конце матча Джейлен Брансон включился и набрал 15 очков в четвёртой четверти. Это и предрешило исход встречи: хозяева остались впереди, даже когда гости едва не сравняли счёт. Таунс был хорош — 21 очко и 14 подборов, Ануноби тоже не подвёл, как и упоминали выше.

Сейчас у «Никс» не самые сложные соперники, многие — из нижней части таблицы. Но дальше команду ждёт сложное выездное турне, включающее игру с действующими чемпионами. Вот тогда и станет ясно, на что «Никс» реально могут рассчитывать на Востоке.

«Кливленд» — «Орландо»

Только под занавес матча «Орландо» начал по-настоящему догонять соперника. Паоло Банкеро выстрелил в первой четверти, а потом будто бы сбавил. Счёт лишний раз подтверждает — никто просто так не хотел отдавать победу.

За 14 секунд до конца матча Донован Митчелл реализовал важный бросок и лишил «Орландо» шансов на камбэк. Это уже шестая игра в сезоне, где он набрал больше 40 очков — Митчелл сейчас в отличной форме. А против «Мэджик» он достиг подобной отметки уже в третий раз за 23 встречи.

В атаке «Кливленда» никто не тянул одеяло на себя — все делили обязанности между собой. Джеймс Харден отлично вошёл во вторую четверть и выдал лучшую половину за «Кавальерс», набрав 22 очка за первые 24 минуты. Эван Мобли реализовал все восемь бросков, а ещё собрал девять подборов и отдал шесть передач. «Кавальерс» по-прежнему борются за третье место на Востоке, у «Орландо» же шесть поражений подряд, из-за чего команда опустилась в середину таблицы.

«Финикс» — «Денвер»

В последней четверти «Санз» попытались отыграть двузначное отставание, но у «Денвера» всё было под контролем. Никола Йокич оформил трипл-дабл ещё до конца третьей четверти и отлично разгонял атаки пасами — на его счету 17 результативных передач.

Хозяева не сдавались и постепенно сокращали отставание. В конце третьей четверти Джордан Гудвин и Грейсон Аллен реализовали важные трёхочковые, а в последней четверти лидерство в атаке взял на себя Девин Букер, который сравнял счёт на последних секундах. Но за 11,5 секунды до конца Йокич точно бросил со средней дистанции и принёс «Наггетс» победу.

Джамал Мюррэй был стабилен — 21 очко, а поддержка скамейки помогла «Денверу» вновь победить. Это уже шестая победа «Наггетс» в восьми играх. А у «Санз» проблемы продолжаются — поражения мешают им закрепиться в топ-6 конференции.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).