Он зажигал в «Бруклине», но затерялся в «Милуоки». Почему «Бакс» расстались с Томасом?

Решение «Милуоки» расстаться с Кэмероном Томасом логично, хотя со стороны кажется довольно неожиданным — ведь он пришёл как человек, который должен приносить очки со скамейки. Но он быстро перестал вписываться в нынешнюю схему команды и утратил свою роль.

С самого начала Томасу в команде не сулили мгновенного успеха — его приглашение было скорее рискованным экспериментом. Игроки, которые нуждаются в отдельной роли в нападении и требуют много мяча, нечасто становятся реальным подспорьем для топ-команд. Хотя внешне его часто считают идеальным «шестым», для менеджеров он выглядит не столь разноплановым — именно из-за этого у него неоднозначная репутация в лиге.

В «Бруклине» Томас был одним из лучших скореров, стабильно набирая по 20 и больше очков в среднем за матч. Для «Бакс», которым нужно было добавить атакующего креатива со скамейки, его приглашение было разумным шагом. Первые игры это подтверждали: 34 очка против «Орландо», затем снова приличная статистика. Главный тренер Док Риверс видел его в амплуа типичных шестых номеров вроде Джамала Кроуфорда и Лу Уильямса.

Док Риверс главный тренер «Милуоки» «В разное время за меня играли такие баскетболисты, как Джамал Кроуфорд и Лу Уильямс. Теперь у меня есть Кэм Томас. Все они похожи, хотя у каждого свои сильные стороны. Кэм действительно стремится всё делать правильно, он хочет быть полезным для команды — и это заметно. Мы готовы дать ему максимальные возможности проявить себя. Он прирождённый скорер, и это видно каждому. Да, Кэм несколько раз задерживал мяч у себя, но это момент, с которым можно работать и который исправим. В остальном он был великолепен и показал себя с лучшей стороны, в том числе в защите».

Сравнивать Томаса с Кроуфордом и Уильямсом красиво, но на деле это чаще всего неправильно. Оба ветерана долгие годы учились играть в хаосе, однако хорошо вписывались в команду. А Томас привык действовать сам по себе — в «Нетс» ему это позволяли. Поэтому кажется, что он универсальный игрок, хотя это не так. Если взять его стиль и попробовать внедрить в другую, более организованную команду, скорее всего, возникнут проблемы с ролью, а не органичное усиление состава.

В «Милуоки» доработали структуру игры: команде требовалось больше движения без мяча, а Томас редко попадал в схемы розыгрышей и передачи. В защите он тоже был не особо полезен. Когда команда упростила игру в атаке, его перестали выпускать на площадку — теперь уже по тактическим причинам.

Кэмерон Томас, сезон-2025/2026 Фото: John Fisher/Getty Images

При этом «Милуоки» находится далеко от зоны плей-ин — команда Риверса не испытывает какого-либо давления, в частности, турнирного, поэтому в клубе прибегли к построению состава чуть иначе. Сразу выбрали игроков, которых легко вписать в существующую тактику. Благодаря этому «Бакс» смогли подписать стандартный контракт с Питом Нэнсом — он хорошо подходит под двусторонние соглашения и может играть на разных позициях. В нынешней ситуации это оказалось самым логичным шагом.

Тайминг здесь очень важен. После отчисления в этот момент сезона Томас уже не поможет другой команде в плей-офф — поэтому интерес к нему сейчас ограничен. Он по-прежнему может быть полезен, но только если команда готова дать ему мяч и смириться с его ошибками. «Милуоки» этим решением решил просто поправить отдельную часть состава, не пересматривая отношение к способностям Томаса в целом — просто сейчас он не так подходит по стилю.

За такими игроками обычно гоняются перед дедлайном, но потом о них быстро забывают, хотя летом многие клубы захотят подобного баскетболиста. Командам, которые перестраиваются, важен не только результат, но и умение запускать атаку там, где, казалось бы, ничего нет. Это сложный навык, и его трудно восполнить. Так что у Томаса сейчас просто пауза — ситуация временная.