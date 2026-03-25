Граница трэш-тока. Как именно Дончич оскорбил грузинского центрового и кто начал первым?

Опытные болельщики уже давно привыкли, что баскетбол — это не только движение мяча, красивые броски и сочные блок-шоты, но и бесконечный трэш-ток. НБА, как и многие другие лиги, не является в этом плане исключением. Однако недавний конфликт между лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем и центровым «Орландо Мэджик» Гогой Битадзе с обоюдными техническими фолами получился особенно громким. У каждого игрока была своя правда. Но время прошло, и в дело вмешалась третья сторона, которая, кажется, пролила свет на произошедшее. Что же именно сказали друг другу спортсмены в пылу борьбы?

Всё началось в конце третьей четверти, когда Битадзе сфолил на словенце при попытке перехвата. Дончич отправился на линию штрафных, однако именно здесь обычный игровой эпизод начал перерастать в словесную перепалку. Битадзе, пытаясь «залезть под кожу» оппоненту и сбить ему прицел, начал что-то активно выговаривать Луке. После промаха первым броском эмоции Дончича окончательно вышли из-под контроля. Игроки обменивались колкостями, сокращая дистанцию до минимума, пока судьи не выписали обоим по техническому фолу.

Для Луки этот «технарь» стал 16-м в сезоне, что по правилам лиги означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч. Перепалка не закончилась со свистком и перетекла в затяжной диалог с арбитрами. Дончич на повышенных тонах доказывал, что Битадзе перешёл границу, затронув его семью. У грузина была своя версия. По его словам, он бы никогда не опустился до подобного, но при этом не стал сразу раскрывать, что именно сказал словенцу.

Позже Битадзе подчеркнул, что уважает талант Луки и не собирался вовлекать в конфликт его близких. Однако остался при своём: он лишь отзеркалил поведение оппонента.

Гога Битадзе центровой «Орландо Мэджик» «Я большой фанат его игры и не хочу, чтобы это выглядело так, будто мои слова были направлены в адрес его семьи или кого-то близкого. Это произошло в пылу момента. Я услышал, что сказал он, и почувствовал, что должен ответить тем же. Если он чувствует, что я наговорил лишнего или перешёл черту, то я извиняюсь как мужчина. Могу взять на себя ответственность, однако я не говорил ничего, кроме того, что услышал от него самого».

Лига оперативно отреагировала на инцидент и вскоре аннулировала технические фолы обоим игрокам. Это решение стало спасительным для «Лейкерс» — дисквалификация Дончича была отменена, и он смог принять участие в следующем матче с «Детройтом».

Обе стороны могли о чём-то умолчать, однако в дело вмешалась третья, которая позиционирует себя как беспристрастная. Аккаунт LegendZ Productions, специализирующийся на чтении по губам, опубликовал подробную расшифровку диалога. По данным ресурса, именно Дончич первым перевёл спор в плоскость личных оскорблений. Камеры зафиксировали, как после промаха Лука бросил в адрес Гоги грубое ругательство на сербском, задевающее мать центрового. Битадзе, ранее выступавший в Сербии, понял, о чём речь, и ответил симметрично, пройдясь уже по всей семье лидера «Лейкерс». Именно этот момент Дончич использовал, когда апеллировал к арбитрам, тактично умолчав о собственных словах.

По информации инсайдера ESPN Тима Макмэхона, эмоциональная нестабильность Дончича на паркете напрямую связана с затянувшимися трудностями в его личной жизни. Словенец проходит через болезненный разрыв с экс-невестой и судебные тяжбы по опеке над двумя детьми. Лука не обсуждал это публично, но такие темы могут наложить отпечаток на поведение любого. Окружение игрока ещё со времён «Далласа» замечало: чем сложнее ситуация вне площадки, тем более взрывным Лука становится в общении с судьями и соперниками. Вместо того чтобы вовремя возвращаться в защиту, он всё чаще остаётся в затяжных спорах с арбитрами, выплёскивая накопившуюся досаду.

При этом словенец показывает запредельный уровень баскетбола. В последних 10 матчах он стабильно набирает больше 30 очков, демонстрируя уровень MVP. Прямо сейчас «озёрники» – третьи на Западе (46-26), и в этой погоне за титулом эмоциональность лидера становится ключевым фактором. После матча с «Орландо» Дончич признал, что подвёл команду. Да, в этот раз обошлось. Но теперь его главная задача — больше подобного не делать. Когда на кону стоит слишком много, негативные эмоции стоит направлять исключительно в игровое русло.