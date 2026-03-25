Леброн не идёт в кабинет владельцев. У Короля планы крупнее НБА

Оценки клубов НБА быстро выросли до $ 7-10 млрд. Для инвесторов это значит, что вкладываться стало гораздо рискованнее и деньги окупятся очень не скоро — на это обращают внимание и в Fenway Sports Group. Тем временем Леброн Джеймс, который раньше хотел купить новую команду в Лас-Вегасе, в марте 2026 года неожиданно отказался от этой идеи и сделал это очень резко. Формально он объяснил всё слишком высокой ценой, но такая причина выглядит неубедительно на фоне его внезапного решения.

У Джеймса всегда были сложные отношения с владельцами клубов — он не любит подчиняться чужим правилам и не хочет ни от кого зависеть. Поэтому его резкая реакция в этой ситуации вполне объяснима. Лига понимает, что такие как Джеймс, особенно когда у них есть свои медийные проекты вроде SpringHill, могут влиять на происходящее — и это настораживает. От предложения купить клуб он отказался не спонтанно, а потому что давно выбирает держаться подальше от структур, которые не может контролировать. В кулуарах, между прочим, об этом уже давно говорят.

Цена сделки — это, по сути, оправдание, а не препятствие. Чаще всего не пускают новых людей не из-за денег, а из-за тщательно скрытых внутренних правил: их близко изучают, оценивают прошлые проекты и связи. Бывало, отказывали до тех пор, пока человек не продаст доли в других командах. То есть проблема далеко не в сумме, а в «правильности» инвестора.

Есть ещё один момент, который пока не выносят на публику. Маверик Картер, деловой партнёр Джеймса, помогает запускать другую баскетбольную лигу — Project B League.

Лига выглядит просто, но на самом деле в её основе лежит куда более смелый эксперимент, чем кажется. Она устроена как закрытый клуб, где все участники делят деньги и принятие решений. И если в футболе похожую схему не получилось реализовать, то в баскетболе пошли ещё дальше — теперь и сами игроки станут совладельцами. Это может перекроить привычные правила игры на трансферном рынке, а также изменить то, как проходят переговоры в самом чемпионате.

Она будет работать отдельно от НБА, с собственным расписанием и новой схемой выплат. Самое важное, что там игрокам предложат не только зарплату, но и долю от прибыли лиги. Поэтому перед игроками возникнет выбор: продлевать контракт в НБА или присоединиться к новой лиге, если их матчи будут совпадать.

Владелец франшизы обязан строго придерживаться стандартов НБА, в том числе экономических. Если его партнёр участвует в конкурирующем проекте, это приведёт к конфликту интересов, даже если у него нет управленческой роли. По этой причине не получится совмещать управление клубом и связь с другой лигой. Формально Картер ограничен в своих действиях: он только советник и поддерживает контакт с руководством проекта. Однако границы размыты — Картер отвечает за бизнес Джеймса, и многие решения они принимают вместе.

Роль Маверика в истории Джеймса занижена. Он уже не просто какой-то агент, а тот, кто создаёт вокруг Леброна целую инфраструктуру — СМИ, бизнес, спорт. В индустрии говорят, что он больше похож на голливудского продюсера, который строит рынок вокруг звезды. Поэтому его появление в новой лиге как советника — просто формальность. На деле он стратег, а значит, для НБА возможный конфликт интересов — вопрос доверия.

Отказ Джеймса от владения клубом объясняется не только ростом цен. Настоящее дело в том, что на горизонте появился альтернативный проект, а участие в НБА требует фиксированных и долговременных вложений. Для нового бизнеса это неудобно. Поэтому и приходится уходить, хотя официально всё объяснили подорожанием франшиз.