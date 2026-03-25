Главная Баскетбол Статьи

Возможные планы Леброна Джеймса после завершения карьеры в НБА — новая баскетбольная лига Project B: как связан Маверик Картер

Леброн не идёт в кабинет владельцев. У Короля планы крупнее НБА
Артемий Берстенев
Леброн не идёт в кабинет владельцев
Теперь мы знаем, чем займётся Джеймс после завершения карьеры.

Оценки клубов НБА быстро выросли до $ 7-10 млрд. Для инвесторов это значит, что вкладываться стало гораздо рискованнее и деньги окупятся очень не скоро — на это обращают внимание и в Fenway Sports Group. Тем временем Леброн Джеймс, который раньше хотел купить новую команду в Лас-Вегасе, в марте 2026 года неожиданно отказался от этой идеи и сделал это очень резко. Формально он объяснил всё слишком высокой ценой, но такая причина выглядит неубедительно на фоне его внезапного решения.

Леброн Джеймс Подробнее

У Джеймса всегда были сложные отношения с владельцами клубов — он не любит подчиняться чужим правилам и не хочет ни от кого зависеть. Поэтому его резкая реакция в этой ситуации вполне объяснима. Лига понимает, что такие как Джеймс, особенно когда у них есть свои медийные проекты вроде SpringHill, могут влиять на происходящее — и это настораживает. От предложения купить клуб он отказался не спонтанно, а потому что давно выбирает держаться подальше от структур, которые не может контролировать. В кулуарах, между прочим, об этом уже давно говорят.

Цена сделки — это, по сути, оправдание, а не препятствие. Чаще всего не пускают новых людей не из-за денег, а из-за тщательно скрытых внутренних правил: их близко изучают, оценивают прошлые проекты и связи. Бывало, отказывали до тех пор, пока человек не продаст доли в других командах. То есть проблема далеко не в сумме, а в «правильности» инвестора.

Есть ещё один момент, который пока не выносят на публику. Маверик Картер, деловой партнёр Джеймса, помогает запускать другую баскетбольную лигу — Project B League.

Маверик Картер и Леброн Джеймс

Лига выглядит просто, но на самом деле в её основе лежит куда более смелый эксперимент, чем кажется. Она устроена как закрытый клуб, где все участники делят деньги и принятие решений. И если в футболе похожую схему не получилось реализовать, то в баскетболе пошли ещё дальше — теперь и сами игроки станут совладельцами. Это может перекроить привычные правила игры на трансферном рынке, а также изменить то, как проходят переговоры в самом чемпионате.

Она будет работать отдельно от НБА, с собственным расписанием и новой схемой выплат. Самое важное, что там игрокам предложат не только зарплату, но и долю от прибыли лиги. Поэтому перед игроками возникнет выбор: продлевать контракт в НБА или присоединиться к новой лиге, если их матчи будут совпадать.

Владелец франшизы обязан строго придерживаться стандартов НБА, в том числе экономических. Если его партнёр участвует в конкурирующем проекте, это приведёт к конфликту интересов, даже если у него нет управленческой роли. По этой причине не получится совмещать управление клубом и связь с другой лигой. Формально Картер ограничен в своих действиях: он только советник и поддерживает контакт с руководством проекта. Однако границы размыты — Картер отвечает за бизнес Джеймса, и многие решения они принимают вместе.

Читайте далее:
Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему
Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА? Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?
Ещё один «вечный» рекорд НБА в 41 год. Леброн Джеймс — снова в истории!
Видео
Ещё один «вечный» рекорд НБА в 41 год. Леброн Джеймс — снова в истории!

Роль Маверика в истории Джеймса занижена. Он уже не просто какой-то агент, а тот, кто создаёт вокруг Леброна целую инфраструктуру — СМИ, бизнес, спорт. В индустрии говорят, что он больше похож на голливудского продюсера, который строит рынок вокруг звезды. Поэтому его появление в новой лиге как советника — просто формальность. На деле он стратег, а значит, для НБА возможный конфликт интересов — вопрос доверия.

Отказ Джеймса от владения клубом объясняется не только ростом цен. Настоящее дело в том, что на горизонте появился альтернативный проект, а участие в НБА требует фиксированных и долговременных вложений. Для нового бизнеса это неудобно. Поэтому и приходится уходить, хотя официально всё объяснили подорожанием франшиз.

