Кто способен побить рекорд Чемберлена? Названы три звезды НБА, но на деле список куда шире

Новость о 83 очках в исполнении игрока «Майами Хит» Бэма Адебайо в недавнем матче с «Вашингтоном» быстро заполонила собой информационное баскетбольное пространство. О достижении 28-летнего центрового говорили буквально все. Даже в НБА, где чуть ли не каждый игровой день что-то происходит, такое событие стоит особняком. Бэм превзошёл успех легендарного Коби Брайанта. С тех пор как Мамба набрал 81 очко в январе 2006-го, отметку в 80 до последнего момента не пробивал никто.

Правда, триумф Адебайо вызвал не только восхищение, но и волну споров. Скептики указывают на 43 штрафных броска (36 точных) и тактические фолы в концовке матча с «Уизардс», совершённые ради того, чтобы вернуть владение и «набить» статистику. И всё же цифра в протоколе зафиксирована официально — Бэм стал вторым в истории после великого Уилта Чемберлена. Однако вопрос о том, падут ли когда-нибудь те самые магические 100 очков, набранные в марте 1962-го, остаётся открытым.

Легендарный разыгрывающий Тим Хардуэй-старший недавно заявил, что в нынешней лиге есть лишь один баскетболист, чей атакующий арсенал позволяет замахнуться практически на невозможное.

Тим Хардуэй-старший пятикратный участник Матча всех звёзд НБА «Я назову вам одного парня. Если он поймает кураж… этот чёртов Лука. Дончич — единственный, кто может набрать сотню. В игре один на один он просто неудержим, да и против двоих защитников часто не замечает преград. Если кто и может это сделать, то только он. Этот парень просто кладёт мячи в корзину».

Схожей позиции придерживается и Реджи Миллер. Недавно легенда «Индианы» выделил Дончича, но добавил ещё двух игроков, которые могли бы превзойти 83 очка Адебайо и, возможно, даже замахнуться на сотню.

Реджи Миллер легендарный игрок «Индианы Пэйсерс» «Думаю, Лука мог бы. Верю, что Энтони Эдвардс мог бы. Также считаю, что Джейсон Тейтум на это способен. Но всё должно сойтись».

Все трое — действительно достойные кандидаты. В 2024 году словенец, который тогда представлял «Даллас», уже набирал 73 очка в матче с «Атлантой», демонстрируя феноменальную эффективность (25 из 33 с игры). Совсем недавно разыгрывающий набрал 60 очков. У Эдвардса и Тейтума свои козыри. Джейсон, вернувшийся на паркет НБА после тяжёлой травмы ахилла, обладает стабильным броском и габаритами, позволяющими эффективно атаковать против большинства защитников. В свою очередь, Энтони прогрессирует так стремительно, что обновление его личных рекордов — лишь вопрос времени. Сейчас в активе игроков «Бостона» и «Миннесоты» максимум 60 и 55 очков соответственно, и можно не сомневаться: это далеко не их предел.

Аргументы Хардуэя и Миллера убедительны и понятны. И всё же было бы неправильно зацикливаться на ком-то. История баскетбола и особенно НБА нас давно приучила, что рекорды могут устанавливать не только звёзды. В лиге, где результативность растёт с каждым годом, «соточка» может прийти откуда не ждали. Как тут не вспомнить разыгрывающего Малачи Флинна, который оформил 50 очков, выйдя со скамейки. В НБА он играл не особо много, а сейчас выступает в Турции.

«Пробить» высокую отметку в современном баскетболе может не обязательно главный фаворит гонки бомбардиров. Достаточно аномального вечера, когда «залетает всё», защиты соперника не существует, а партнёры готовы играть только на одного. В конце концов, до 81 очка Коби или 83 очков Адебайо многие тоже считали подобные цифры невозможными для современной эры. Именно этой непредсказуемостью и прекрасен баскетбол, за неё в том числе мы его и ценим.