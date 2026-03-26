Конкурс на миллиарды. Почему НБА не спешит открывать двери для новых клубов

НБА впервые серьёзно подошла к вопросу расширения и теперь начнёт обсуждать, где именно могут появиться новые команды. Совет лиги должен это решение одобрить.

В НБА добавить новые клубы не так просто — этого должны захотеть три четверти владельцев. Пока обсуждают расширение, все стараются выторговать себе лучшие условия: кто-то хочет побольше отчислений от ТВ, кто-то — страховку по доходам. Поэтому лига осторожничает и не спешит — важно довести переговоры до такого состояния, чтобы потом никто не жаловался.

Но пока речь только о проверке инвесторов — до создания новых клубов ещё далеко.

Как НБА отсеивает покупателей

В НБА очень внимательно проверяют людей и компании, которые хотят купить клуб. Им важно знать, откуда у кандидатов деньги, достаточно ли у них свободных средств, нет ли долгов, кто их партнёры и смогут ли они содержать команду долгое время.

На данном этапе отсеивают не города, а именно потенциальных владельцев, которые не соответствуют требованиям. Сейчас требования особенно жёсткие — франшиза стоит от $ 7 до 10 млрд, чаще всего речь идёт о $ 8 млрд. Для НБА важно не только, сколько заплатят за клуб, но и как. Лига требует, чтобы бóльшая часть суммы была личными деньгами покупателя, а не кредитами.

Это правило появилось не сразу. От сделки к сделке в НБА всё чаще сталкивались с тем, что владельцы брали команды в кредит — и с этим были проблемы. В итоге решили: у основного владельца должны быть серьёзные собственные активы, чтобы не полагаться на чужие деньги и спокойно платить по счетам клуба.

Почему лига не принимает заявки?

Глава лиги Адам Сильвер заранее сказал, что в марте заявки приниматься не будут: сначала хотят убедиться, что обе стороны действительно готовы вести переговоры. Обычно, если процесс уже начался, его уже не останавливают. На данный момент лига рассматривает только две заявки — от Сиэтла и Лас-Вегаса. Но на самом деле привычных «официальных заявок» пока ещё нет — лига специально это не делает и называет всё происходящее просто предварительными разговорами.

Это удобно: НБА может добавить новых кандидатов или отказаться от кого-то в любой момент, не беря на себя никаких обязательств перед инвесторами. Сейчас на деле не выбирают города, а просто смотрят — у кого переговорная позиция сильнее. Проще говоря, НБА заставляет кандидатов конкурировать между собой, даже если это не обязательно. Кандидаты пытаются друг друга обойти и вкладываются в инфраструктуру, рекламу и развитие города. В итоге лига получает лучшие условия, ничего не обещая взамен.

В Лас-Вегасе развитие спорта используют для того, чтобы закрепить здесь новые команды: за последние годы город получил три крупные франшизы — «Рэйдерс», «Голден Найтс» и «Эйсес», а скоро сюда переедет и «Окленд Атлетикс». Причём успех напрямую связан с тем, насколько круто город зарабатывает на спорте — за счёт туризма, крупных мероприятий и бизнеса. Сиэтл же больше делает ставку на возвращение своей исторической команды: после ухода «Суперсоникс» в 2008 году здесь всё подготовили для возвращения НБА — построили современную арену и объединились с владельцами «Сиэтл Кракен» для поиска инвестиций. Остался последний шаг.

Главные вопросы расширения

Главное возражение против расширения связано с тем, что появление новых команд уменьшает долю денег от ТВ-прав для каждого из нынешних клубов. По новым соглашениям о телевещании доход должен делиться поровну между 30 командами, а если участников станет 32 — всем достанется меньше. Чтобы «старички» были довольны, внутри лиги обсуждают, не стоит ли новым клубам несколько лет вообще не давать деньги из медиапула — подобное уже делали после слияния с АБА. Этот способ могут снова использовать, чтобы сгладить финансовые потери старых клубов.

О том времени большинство болельщиков мало знает — а зря. После объединения с АБА новым клубам приходилось выживать практически без денег от телевидения, поэтому они придумывали, как зарабатывать по-другому: набирали спонсоров на местах, активно продвигали своих игроков. Именно тогда команды начали вести себя как отдельные бизнес-проекты, а не просто как спортклубы. Кажется, сейчас НБА возвращается к тем идеям.

Когда «Селтикс» и «Лейкерс» продавались, стоимость этих команд превысила все ожидания, и для владельцев это стало ещё одним подтверждением того, что интерес к НБА очень высок и новые клубы ждут с нетерпением. Введение новых команд не должно существенно повлиять на стоимость нынешних франшиз. Обсуждается также вариант переезда команд в новые города вроде Лас-Вегаса или Сиэтла, однако это не столь выгодно для всей лиги. Поэтому собственники склоняются к расширению — если появятся надёжные покупатели.

У владельцев будущих команд ситуации разные: Сиэтл отличился более чёткой организацией и поддержкой со стороны спортивных структур, здесь дело движется, и всё формализованно. В Лас-Вегасе желающих больше, но пока это просто список имён. Фавориты — Билл Фоли и Леброн Джеймс, только последний перестал проявлять интерес, а Fenway Sports Group и вовсе, кажется, отошла в сторону.

На следующем этапе обсуждения проходят с инвесторами и юристами. Новости для широкой публики стоит ждать ближе к лету. Сейчас уже известно, как будет устроена основа, остаются вопросы только по конкретным владельцам и распределению долей.