Индиана — Лейкерс, матч НБА сезона-2025/2026, 27 марта 2026 года: невероятная результативность Луки Дончича в марте, статистика

Безумная результативность Луки. В марте Дончич уже пять раз набрал 40+ очков!
Артемий Берстенев
Безумная результативность Луки Дончича
«Лейкерс» одержали очередную победу.

С первых минут матча стало ясно, что «Лейкерс» и «Пэйсерс» показывают разный уровень баскетбола. Команда из Лос-Анджелеса держала всё под контролем и действовала осмысленно, в то время как «Индиана» хваталась только за отдельные удачные отрезки. Вся картина была ясна без глубокого анализа, но всё же разберёмся, как всё происходило.

В первой четверти «Лейкерс» задали темп — практически без потерь мяча они регулярно забивали. Лука Дончич сразу начал брать инициативу: две «трёшки» плюс активность в проходах и в игре с заслонами. К окончанию отрезка у Луки было уже 21 очко, а отрыв гостей стал двузначным, и это получилось не из-за ряда удачных атак, а благодаря стабильности. «Индиана» отвечала трёхочковыми, в том числе Джея Хаффа и Аарона Несмита, но игра в целом у них не клеилась — защита «Лейкерс» позволяла что-то бросать, но полностью не проваливалась. А в нападении гости постоянно использовали промахи «Индианы» в обороне и забивали лёгкие мячи.

К середине матча «Пэйсерс» смогли немного подтянуться за счёт ошибок соперников, но переломить ход встречи не получилось. «Лейкерс» быстро восстановили перевес — снова наладили командную игру и хорошие передачи. Леброн Джеймс руководил нападением и постоянно находил Джексона Хэйса для простых бросков. После большого перерыва гости окончательно захватили инициативу: Хэйс продолжил набирать очки, а защита соперника никак не справлялась с их атаками под кольцом. Дончич больше сосредоточился на розыгрыше. В итоге разрыв вырос до 29 очков.

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Andy Lyons/Getty Images

В последней четверти «Пэйсерс» прибавили: стали быстрее играть, сильнее давить и смогли сократить отставание до 10 очков, используя ошибки «Лейкерс». Но это скорее из-за того, что гости немного расслабились. Когда Паскаль Сиакам получил удаление за пять минут до конца, «Пэйсерс» стало тяжелее в атаке. На концовку «Лейкерс» вновь взяли игру под контроль: Остин Ривз забил важный мяч, Дончич и Джеймс не промахнулись со штрафных.

Итоговый счёт 137:130 не совсем отражает, как проходила игра, тем не менее «Лейкерс» очень хорошо попадали с игры и трёхочковые, а ещё раздавали много передач. Дончич сейчас особенно хорош — он и сам много набирает, и управляет игрой, делая нападение «Лейкерс» стабильным. К слову, у словенца за март уже пятый матч с 40+ очками, а в последних 11 встречах Лука набирает как минимум 30 очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этой игры «Лейкерс» уверенно остаются в числе трёх лучших команд Запада с результатом 47-26, тогда как «Индиана» по-прежнему худшая команда Востока — у них только 16 побед и уже 57 поражений. Свой следующий матч «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Бруклином», но без Егора Дёмина, который досрочно завершил сезон. А «Пэйсерс» примут у себя дома «Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 137
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Хафф - 18, Макконнелл - 17, Топпин - 15, Уокер - 15, Нембард - 14, Несмит - 14, Шеппард - 13, Поттер - 4, Джонс, Браун, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 25, Джеймс - 23, Хэйс - 21, Кеннард - 8, Ларэвиа - 6, Вандербилт - 5, Джеймс - 4, Клебер - 2, Кнехт, Тимме, Бафкин
