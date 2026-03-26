Пол Джордж вышел на паркет впервые после длительной дисквалификации, а финалисты последних лет встретились друг с другом.

Матч, который невозможно было предсказать, и 53 очка от игрока «Денвера». Итоги дня в НБА

На ночь с 25 на 26 марта в НБА выпало сразу 12 матчей — игровой день выдался насыщенным. В заголовке материала есть намёк на один из самых непредсказуемых матчей — то была встреча «Миннесоты» и «Хьюстона». Как всё прошло, а также остальные итоги — в обзоре «Чемпионата».

«Детройт» — «Атланта»

«Атланта» с трудом выстояла в гостях и прервала четырёхматчевую победную серию «Детройта» в овертайме. «Хоукс» сейчас на приличном ходу — после Матча всех звёзд они победили в 15 из 17 игр, показывая свои амбиции. Самыми заметными были Си Джей Макколлум (27 очков — именно он реализовал ключевой бросок с фолом в овертайме) и Джален Джонсон, чуть-чуть не дотянувший до трипл-дабла (27 очков, 12 передач, восемь подборов).

«Детройт» уступал больше 20 очков в первой половине, но смог догнать противника, в начале третьей четверти сократив отставание почти до нуля. Команда боролась без своего лидера Кейда Каннингема, а Джейлен Дюрен отметился классной игрой — 26 очков и 14 подборов. Тобиас Харрис добавил ещё 22 очка. В концовке овертайма Харрис и Дюрен могли дожать гостей, однако бросок на победу оказался неудачным.

«Атланта» отлично начала матч, но после большого перерыва инициатива перешла к «Детройту». Несмотря на все старания до финальной сирены, хозяева не сумели изменить результат в свою пользу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» — «Лейкерс»

«Лейкерс» не растерялись из-за отсутствия некоторых игроков: Джейсон Хэйс выдал дабл-дабл, воспользовавшись своим шансом, а Остин Ривз помогал атаке второй пятёрки. У Луки Дончича всё получилось — он набрал 43 очка и реализовал 50% своих бросков. Как итог — ещё один стабильный матч для команды Редика в марте.

Гости начали очень мощно и быстро ушли вперёд на 10 очков, из-за чего «Индиане» пришлось перестраивать игру уже в самом начале. Несмотря на старания Паскаля Сиакама и выдающуюся игру Эндрю Нембарда, хозяевам всё время приходилось догонять дисциплинированного соперника. Несколько хороших отрезков подарили «Пэйсерс» надежду, но, когда разница сокращалась, «Лейкерс» сразу возвращали себе преимущество — большую роль в этом сыграли Джеймс и Ривз.

Из-за травм лидеров обе команды вынужденно больше меняли составы, от этого во второй половине стало интереснее с тактической точки зрения. Незаметный, на первый взгляд, технический фол Маркуса Смарта тоже добавил эмоций в игру. Халибёртона можно было увидеть на скамейке «Индианы»: но в этом сезоне на паркете мы его, скорее всего, не увидим.

«Филадельфия» — «Чикаго»

После перерыва в 13 игр Джоэл Эмбиид очень здорово вошёл в игру — ещё до начала третьей четверти у него было уже 23 очка. С ним в составе «Филадельфия» сразу выглядела мощнее, а соперник не успевал реагировать на его действия.

В своём первом матче за «Сиксерс» после долгой дисквалификации (25 игр) Пол Джордж начал не очень уверенно, какое-то время искал темп. Однако во второй половине встречи разыгрался, набрал 28 очков и был очень точен. В начале последней четверти его успешная серия принесла команде решающее преимущество, а фанаты тепло встретили форварда.

У «Чикаго» не получилось противостоять ни командным, ни индивидуальным действиям «Сиксерс». Джош Гидди набрал 23 очка, но этого было мало — соперник контролировал ход матча. Без основных игроков на себя взял игру новичок Ви Джей Эджкомб — 22 очка. Потери в составе не помешали «Сиксерс» показать, что у них отличная команда.

«Бостон» — «Оклахома»

«Бостон» спокойно подошёл к концовке, сумев взять игру под контроль благодаря тому, что грамотно использовал ошибки соперника, когда это было особенно важно. Хотя «Тандер» быстро ушли вперёд в начале матча, хозяева не паниковали, а постепенно сокращали отставание — хорошо оборонялись и не теряли мяч под своим кольцом. После большого перерыва особенно себя проявил Джейлен Браун — он помог «Селтикс» диктовать темп, сохраняя преимущество в самые напряжённые минуты.

Джейсон Тейтум снова стал играть полезно для команды — подбирал мячи, раздавал передачи и уверенно шёл в проходы. У «Тандер» тем временем начались проблемы: их игроки уступали в борьбе под своим кольцом и не справлялись на периметре. В итоге хозяева получили много вторых шансов и набрали благодаря этому почти два десятка очков. Под конец матча «Оклахома» сократила отставание благодаря Шею Гилджес-Александеру, однако из-за слабой игры на подборах и неточных дальних бросков отыграться не удалось.

Матч держал в напряжении до финальной сирены, но в концовке именно «Селтикс» сумели лучше сыграть в нападении и грамотно отобороняться. Обе команды вышли на площадку без кадровых потерь, и это подняло уровень противостояния, в чём после встречи признался Гилджес-Александер.

«Кливленд» — «Майами»

Матч для «Кливленда» начался с новой неудачи: прямо во время разминки травму получил Дин Уэйд, и команда снова осталась без важного исполнителя. Без Джарретта Аллена, который уже 10-ю игру подряд вне состава, защиту «Кавальерс» легко проходили соперники. За две последние встречи «Кливленд» пропустил 251 очко, что говорит о серьёзных проблемах в обороне перед плей-офф.

«Майами» нащупал слабые стороны соперника и грамотно этим пользовался весь матч. Практически вся команда сыграла на уровне: сразу восемь человек набрали по 10 очков и больше. Все поддерживали друг друга и не паниковали даже тогда, когда не шёл бросок во второй половине. Особенно уверенно у гостей получались трёхочковые — к большому перерыву мяч залетел в корзину с дистанции 13 раз.

«Хит» могли дорого поплатиться за упущенное 17-очковое преимущество в третьей четверти, однако Бэм Адебайо и Кел'эл Уэр взяли инициативу на себя и вернули команде устойчивый отрыв. В то же время «Кавальерс» не сумели как следует воспользоваться 28 очками Донована Митчелла (его ограничили фолы в концовке), а 18 очков Джеймса Хардена и Сэма Меррилла не хватило, чтобы закрыть дыры в обороне и на подборах.

«Мемфис» — «Сан-Антонио»

У «Мемфиса» сразу 10 игроков не попали в заявку, и самым высоким из тех, кто вышел в старте, был игрок ростом 206 см. Это ещё раз подчеркнуло проблемы с составом. «Сан-Антонио» тут же этим воспользовался: набрал под кольцом 56 очков и сделал 59 подборов. Гости явно доминировали в «краске», и вся их атака строилась как раз за счёт этой зоны, которую «Гриззлиз» не смогли защитить.

Виктор Вембаньяма уверенно использовал свои сильные стороны — он сделал семь блок-шотов, набрал 19 очков и собрал 15 подборов. Ему помогали Девин Васселл и ещё пять игроков, у которых тоже больше 10 очков. «Спёрс» быстро вышли вперёд уже в первой четверти и к большому перерыву уверенно держали разницу. У «Мемфиса» не получалось отыграться — мешали короткая скамейка и просто более слабый состав. Четвёртое поражение подряд оставило команду внизу таблицы.

Пока у «Оклахомы» не ладилось, «Сан-Антонио» воспользовался моментом и продолжил догонять лидеров Запада. У «Гриззлиз» ситуация сложная: их выручали только отдельные всплески Грегори Джексона, Оливье-Максенса Проспера и Диджона Джарро. После паузы на Матч всех звёзд у них всего четыре победы, поэтому сейчас перед командой встают уже межсезонные задачи.

«Юта» — «Вашингтон»

Матч запомнился не борьбой за условное место в турнирной таблице, а статистикой и развитием молодёжи. «Вашингтон» с самого начала захватил инициативу и к третьему отрезку вёл с огромным преимуществом в 37 очков. Исход был ясен задолго до концовки. «Юта» только под конец собралась и выдала мощный рывок 23:2, немного скрасив неудачу.

Самым заметным у «Уизардс» стал Джулиан Риз — на его счету 26 очков и 17 подборов. Уилл Райли тоже отлично проявил себя, набрав 19 очков и сделав 10 подборов. Такого в исполнении новичков «Вашингтона» не было с 2011 года. В концовке матча важные моменты создал Шариф Купер. Лидером «Юты» был Коди Уильямс (24 очка), а Блейк Хинсон обновил свой лучший результат — 21 очко. Джон Кончар отметился 14 подборами. «Уизардс» уверенно выиграли щит — 56:40.

Перед началом матча стало известно, что не сможет помочь «Вашингтону» Кишон Джордж — он пропустит как минимум неделю из-за частичного разрыва связки в локте. В прошлом очном противостоянии победу одержали «Джаз», однако на этот раз игру полностью контролировали гости.

«Портленд» — «Милуоки»

130:99 — просто разгром. Конечно, бросалось в глаза отсутствие Янниса Адетокунбо, но ярче всего была видна командная игра «Портленда». Семь баскетболистов набрали 10 и больше очков, Скут Хендерсон действовал максимально рационально — 23 очка, а Донован Клинган уверенно выиграл борьбу за щит — 15 подборов и 14 очков.

«Милуоки» пытался действовать через активного Райана Роллинза, которому удалось набрать рекордные для себя 36 очков. Однако свободы у него было мало. Без Янниса команда совсем не справилась с темпом и защитой «Портленда» и уже к большому перерыву уступала с разницей в 22 очка. Во второй половине хозяева только увеличивали отрыв, доведя его до 33 очков в третьей четверти.

В начале последней двенадцатиминутки у «Трэйл Блэйзерс» на площадке появились запасные — тренеры решили поберечь лидеров. Команда отлично оборонялась, набрала много блоков и выиграла борьбу за отскок. Для «Портленда» эта победа — очередной шаг вперёд, особенно потому, что «Трэйл Блэйзерс» уже обеспечили себе место в плей-ин. «Бакс» же продолжают пробовать разные варианты без своей главной звезды и ищут, кто бы мог заменить его на время.

«Денвер» — «Даллас»

«Денвер» продолжает свою победную серию, обыграв «Даллас» в очередном матче. Несмотря на то что соперники часто попадали в кольцо, команда Адельмана держала игру под контролем. Особенно важна была концовка встречи: когда разница в счёте почти исчезла, серия удачных бросков от Мюррэя, Йокича и Пейтона Уотсона снова вернула комфортное преимущество хозяевам.

Индивидуальные успехи игроков не так сильно бросались в глаза — все работали на команду. Мюррэй поражал кольцо раз за разом — 19 попаданий, включая девять трёхочковых — итого 53 очка! Йокич по ходу второй четверти перешагнул через отметку в 6000 ассистов и завершил матч с отличными показателями — практически 20+20+20. Во многом благодаря его игре в третьей четверти «Денвер» отыгрался и вернул себе лидерство.

Новичок Купер Флэгг вновь порадовал результативностью (26 очков), Наджи Маршалл был стабильно хорош (22 очкв), однако в концовке встречи у «Далласа» не получилось использовать свои возможности — подвели защита и промахи со штрафной линии. Это пятое поражение подряд для техасцев.

«Клипперс» — «Торонто»

С самого начала «Клипперс» уверенно действовали на обеих сторонах площадки: Брук Лопес быстро набрал бо́льшую часть из своих 14 очков уже в первой четверти. В этот момент защита «Торонто» не справлялась, а на втором отрезке гостей подвели потери и плохая реализация штрафных — не получилось приблизиться по счёту. Канадцы на время захватили инициативу под кольцом, но конвертировать это в очки не смогли — от их 11 подборов в атаке толку было мало.

Матурин отлично вышел на замену и набрал 23 очка, за счёт чего основным игрокам было проще. Кавай Леонард и Дариус Гарлэнд действовали ровно: у одного 27 очков, у другого 24, и этого хватило, чтобы вести матч по своему сценарию. «Клипперс» по-прежнему собранны, а их точность с линии штрафных выгодно смотрелась на фоне ошибок противника.

У «Рэпторс» стало ещё меньше шансов после того, как Якоб Пёлтль получил травму и ненадолго ушёл с площадки. Концовка третьей четверти получилась напряжённой, но интриги так и не возникло — Сандро Мамукелашвили лишь ненадолго подогрел надежды канадцев. А «Клипперс» выдержали натиск и укрепили своё положение на Западе, выиграв третий раз подряд.

«Миннесота» — «Хьюстон»

«Миннесота» сотворила один из самых невероятных камбэков за последние годы — команда отыграла 13 очков в овертайме у «Хьюстона». Без Эдвардса и после удалений Наза Рида и Руди Гобера у хозяев почти не осталось игроков основного состава, но они собрались и выдали решающий рывок 15:0. Ключевым моментом стал средний бросок Рэндла, который за 8,8 секунды до конца вывел «Тимбервулвз» вперёд.

В концовке матча Кевин Дюрант бросал два штрафных, однако промахнулся с первой попытки, и у «Хьюстона» не осталось времени, чтобы что-то изменить. До этого «Рокетс» реализовали все 23 своих штрафных и контролировали игру, особенно после серии из 12 очков от Дюранта и Шенгюна, которые перевернули матч, отыгравшись с «-11».

Из-за травм и дисквалификаций «Миннесота» в этом матче обошлась без своих основных исполнителей, но даже так команда почти не отстала от четвёртого места на Западе. «Хьюстон» пока выше подняться не смог, зато Дюрант обошёл Дирка Новицки по попаданиям с игры — теперь у него их 11 177, и он восьмой в истории лиги по этому показателю.

«Голден Стэйт» — «Бруклин»

Из-за плотного графика и травмы Стефена Карри «Голден Стэйт» чуть не проиграл, но после перерыва всё изменилось: Гуй Сантос набрал важные очки, а Брэндин Подзиемски помог разогнать атаку. У «Бруклина» в начале матча было много ошибок и промахов, однако временами Зайари Уильямс брал игру на себя и набирал очки помощью проходов под кольцо.

После перерыва «Нетс» в основном благодаря средним броскам и удачным действиям Джейлена Уилсона с Беном Сарафом удерживали преимущество. Но в последней четверти их атака дала сбой — соперник усилил давление и стал чаще выигрывать подборы. Это позволило «Уорриорз» перевести игру под свой контроль и довести матч до победы.

В концовке матча Дрэймонд Грин реализовал важные штрафные, которые и решили исход встречи. Для «Голден Стэйт» эта победа стала небольшой передышкой после тяжёлого выезда, и команда обеспечила себе попадание в плей-ин. Между тем серия поражений «Бруклина» продолжается.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Атланта» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Торонто» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Майами» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Шарлотт» — «Орландо»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).