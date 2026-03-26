Чемпионы НБА последних лет сыграли зрелищно. Кто выглядел мощнее?

«Оклахома» хорошо начала матч и быстро повела в счёте благодаря удачным дальним броскам, но вскоре их преимущество растаяло: после серии попаданий команда почти перестала попадать, и в атаке пришлось надеяться лишь на индивидуальные действия игроков.

«Бостон» не стал форсировать темп и не ломал привычную игру в нападении. Перестроиться получилось за счёт замен — Джо Маззулла пробовал разные сочетания игроков, ставил Джейсона Тейтума на позицию центрового. Это сделало оборону намного гибче: команда легко переключалась на всех, но при этом не страдала под своим кольцом. Для этого состава такой вариант — всё-таки базовый инструмент.

Во второй четверти «Бостон» догнал соперника за счёт быстрых решений и грамотного использования момента, когда у соперника не было своей звезды Шея Гилджес-Александера — Тейтум взял игру на себя, набрал важные очки и помог наладить игру, Джейлен Браун чаще играл один на один, Деррик Уайт получил свободные броски. Преимущество гостей постепенно исчезло — без резких скачков в счёте.

Джейлен Браун и Шей Гилджес-Александер

После перерыва «Селтикс» стали чаще играть на силовых проходах и не стеснялись идти в контакт. За счёт этого они быстро набрали бонус и начали зарабатывать много очков с линии штрафных, параллельно сбив темп игры. У «Оклахомы» вновь проявилась их старая проблема — плохо защищаются против больших форвардов, особенно если таких, как у «Бостона», сразу двое. Это давление не позволяло сопернику расслабиться.

Для Брауна игра сложилась идеально — он уверенно действовал и с мячом, и без, защищался тоже на уровне. Скамейка тоже помогла: Пэйтон Притчард и Бэйлор Шейерман качественно провели свои минуты, команда не просела. Шейерман добавил мобильности и был полезен в атаке — и это разнообразило игру «Бостона», снизило зависимость от бросков с трёхочковой.

Последняя часть игры прошла под контролем «Бостона». Они воспользовались заменой главной звезды соперника, сделали нужный задел в счёте и спокойно его удержали. «Оклахома» не смогла поймать кураж и переломить ход встречи. У них играл, по сути, один Гилджес-Александер — этого было мало. В турнирной таблице это заметно: «Бостон» закрепился на втором месте, а «Оклахома» рискует подпустить «Сан-Антонио».