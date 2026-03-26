Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Бостон — Оклахома, матч НБА сезона-2025/2026, 26 марта 2026 года: как прошло противостояние чемпионов последних лет, статистика

Чемпионы НБА последних лет сыграли зрелищно. Кто выглядел мощнее?
Артемий Берстенев
Интригующий матч, мимо которого пройти невозможно.

«Оклахома» хорошо начала матч и быстро повела в счёте благодаря удачным дальним броскам, но вскоре их преимущество растаяло: после серии попаданий команда почти перестала попадать, и в атаке пришлось надеяться лишь на индивидуальные действия игроков.

«Бостон» не стал форсировать темп и не ломал привычную игру в нападении. Перестроиться получилось за счёт замен — Джо Маззулла пробовал разные сочетания игроков, ставил Джейсона Тейтума на позицию центрового. Это сделало оборону намного гибче: команда легко переключалась на всех, но при этом не страдала под своим кольцом. Для этого состава такой вариант — всё-таки базовый инструмент.

Во второй четверти «Бостон» догнал соперника за счёт быстрых решений и грамотного использования момента, когда у соперника не было своей звезды Шея Гилджес-Александера — Тейтум взял игру на себя, набрал важные очки и помог наладить игру, Джейлен Браун чаще играл один на один, Деррик Уайт получил свободные броски. Преимущество гостей постепенно исчезло — без резких скачков в счёте.

Джейлен Браун и Шей Гилджес-Александер

После перерыва «Селтикс» стали чаще играть на силовых проходах и не стеснялись идти в контакт. За счёт этого они быстро набрали бонус и начали зарабатывать много очков с линии штрафных, параллельно сбив темп игры. У «Оклахомы» вновь проявилась их старая проблема — плохо защищаются против больших форвардов, особенно если таких, как у «Бостона», сразу двое. Это давление не позволяло сопернику расслабиться.

Для Брауна игра сложилась идеально — он уверенно действовал и с мячом, и без, защищался тоже на уровне. Скамейка тоже помогла: Пэйтон Притчард и Бэйлор Шейерман качественно провели свои минуты, команда не просела. Шейерман добавил мобильности и был полезен в атаке — и это разнообразило игру «Бостона», снизило зависимость от бросков с трёхочковой.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Последняя часть игры прошла под контролем «Бостона». Они воспользовались заменой главной звезды соперника, сделали нужный задел в счёте и спокойно его удержали. «Оклахома» не смогла поймать кураж и переломить ход встречи. У них играл, по сути, один Гилджес-Александер — этого было мало. В турнирной таблице это заметно: «Бостон» закрепился на втором месте, а «Оклахома» рискует подпустить «Сан-Антонио».

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 19, Притчард - 14, Кета - 13, Уайт - 12, Шейерман - 11, Хозер - 9, Гарза - 7, Гонсалес - 3, Харпер Мл., Уолш, Шульга, Уильямс, Бэсси
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 14, Холмгрен - 10, Карузо - 9, Митчелл - 8, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Маккейн - 6, Хартенштайн - 6, Джо - 5, Уильямс - 4, Карлсон, Уиггинс, Уильямс
Какие сейчас расклады в турнирной таблице?
