«Я мог бы хорошо вписаться в НБА». Большой разговор с новичком «Зенита» Бако

Алекс Пойтресс, Ноа Вонле и, наконец, Исмаэль Бако. В сезоне-2025/2026 за «Зенит» успели сыграть три разных центровых. Но они не пересекались на паркете, так как фактически сменяли друг друга в составе по ходу регулярного чемпионата.

После неудачного этапа в «Париже» Бако принял решение вернуться в Единую лигу ВТБ. «Чемпионат» пообщался с бельгийским легионером после его первых матчей за петербургский клуб и узнал, чем жизнь в Северной столице отличается от казанского этапа карьеры и почему новичок сине-бело-голубых считает себя представителем «старой школы».

— Все говорили о твоей необычной травме. Расскажи, что было с твоей рукой.

— Да, это было очень странно и очень неудачно. После того как я подписал контракт с «Зенитом», за пару дней до вылета собирал вещи, и из-за одной вещи из одежды я споткнулся и сильно упал на левую руку. Когда приехал сюда, подумал: ладно, рука немного опухла, но, наверное, ничего серьёзного. Однако потом мне сказали, что это перелом. Так что это было очень неудачно.

— Ты уже больше месяца находишься в расположении «Зенита». Можешь сравнить жизнь в Петербурге и Казани?

— Это два разных города, но у обоих есть очень хорошие качества. В Казани мне было очень комфортно. Мне нравились атмосфера Татарстана и люди, которых я встретил за эти два года. А здесь — новые ощущения, мне очень нравится стиль архитектуры, история и все эти реки. Думаю, летом здесь будет особенно красиво. Мне много говорили о белых ночах, так что с нетерпением их жду.

— Ты пришёл в «Зенит» в не самый стабильный момент времени. Новый тренер, новые игроки. Не было опасений?

— Нет, у меня не было опасений, потому что я знаю, что представляет собой «Зенит», какие у него ценности и какой потенциал. Даже несмотря на то что я слышал, что у них сложный год по многим причинам, я всё равно верил в то, за что борется команда, поэтому у меня не было переживаний.

— Ты играл с Воронцевичем и Димитриевичем, который покинул «Зенит» до твоего подписания, в УНИКСе. Общался с ними перед переходом?

— Не перед, а после. Это был просто дружеский разговор, ничего особенного.

Исмаэль Бако, Ненад Димитриевич и Маркос Найт в УНИКСе, сезон-2023/2024 Фото: БК УНИКС

— Как тебя приняли в коллективе?

— Когда я прибыл сюда, не было ощущения, что я новичок. Я знаю многих игроков, играл почти против всех. Поэтому всё прошло очень спокойно.

— Есть ли в «Зените» игрок, с которым тебе проще всего находить «химию» на площадке?

— Я бы сказал, что особенно хорошая «химия» у нас со всеми американцами. Конечно, у меня с разыгрывающими всегда должна быть связь — это важно. И, думаю, постепенно начинаю видеть сильные стороны каждого из партнёров по команде. Поэтому не могу назвать одного конкретного игрока — я просто рад, что у меня хорошее взаимодействие со всеми в команде.

— Какие впечатления от работы с Деяном Радоньичем?

— Это немного похоже на работу с Перасовичем в Казани. Он требовательный тренер и очень чётко знает, чего хочет. Если ты что-то не делаешь, он кричит — это среда, к которой я привык. Так что да, он очень хороший тренер.

— Джален Рейнольдс говорил, что вдвойне выкладывается в матчах с «Зенитом», так как это его бывший клуб. Есть такой же настрой на УНИКС?

— Это я увижу через пару дней. Сейчас моя философия — просто сосредоточиться на игре. Для команды очень важно побеждать — будь в соперниках УНИКС, ЦСКА или другая команда. Конечно, это будет эмоционально, однако пока я не сыграю, трудно сказать, что именно почувствую.

— В «Париже» ты играл с Аматом М'Баем. Обсуждали игру в Единой лиге ВТБ?

— Да, мы много раз болтали о том, как всё устроено в Лиге ВТБ, и у нас у каждого остались очень хорошие воспоминания об этом турнире. Было приятно пообщаться с ним.

— Продолжаешь следить за Евролигой? За кого болеешь? Кто твои фавориты?

— Да, в последнее время я чаще смотрю хайлайты, чем целые матчи. Это сложно, ведь я играл за «Париж», поэтому мне трудно поддерживать другую команду. Я всё ещё поддерживаю своих бывших партнёров по «Парижу» и желаю им пройти как можно дальше.

Исмаэль Бако, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Есть цель вернуться в Евролигу?

— Всё зависит от того, что будет дальше. Сейчас для меня главное — хорошо закончить сезон. Вернусь, только если предложение будет действительно стоящим. В остальном — посмотрим летом.

— Насколько сильно роль центрового меняется в современном баскетболе? Ты больше про «старую школу» или про «новую»?

— Думаю, я больше игрок «старой школы». Всё больше игроков начинает бросать издали и хорошо ведёт мяч. А я скорее сосредоточен на игре под кольцом, поэтому считаю себя игроком «старой школы».

— Бывали моменты, когда ты сознательно ломал установку тренера, потому что видел эпизод иначе?

— Нет, я довольно строго отношусь к выполнению инструкций. Только если защита делает что-то очевидное, тогда мне нужно, например, быстрее выйти из-под заслона или сделать что-то немного иначе, но в целом я обычно следую указаниям тренера.

— Какой самый жёсткий разговор у тебя был с тренером за карьеру — и из-за чего?

— Самый трудный момент был, когда у меня возникли личные проблемы, и я проявлял очень много эмоций на площадке. Но с точки зрения баскетбола всё всегда было хорошо.

— Если сравнить Единую лигу ВТБ с Евролигой: в чём ключевое отличие именно для твоей позиции?

— Думаю, в скорости. Здесь, в России, темп игры немного медленнее, но многое сосредоточено на мастерстве защитников. А в Евролиге игра быстрее и немного агрессивнее.

— Есть ли у тебя конкретный ориентир среди игроков НБА, чью игру ты разбираешь и адаптируешь под себя?

— Нет, такого нет.

— Ты смотришь на игроков своего амплуа в НБА и думаешь: «Я не слабее»?

— В НБА дело не только в том, насколько ты хорош — многое связано с репутацией. Однако я считаю, что мог бы хорошо вписаться в НБА, потому что могу делать аллей-упы и устраивать шоу для зрителей. Думаю, я бы точно туда подошёл.

Исмаэль Бако, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Против кого из «больших» в Европе тебе было сложнее всего — не по имени, а именно по ощущениям на паркете?

— Если говорить про ощущения, то особенно в мой первый год в Евролиге игра против очень агрессивных «больших» была моей слабой стороной, и это заставило меня стать жёстче самому.

— Если бы тебе нужно было перевезти одну вещь или традицию из Бельгии в Россию и наоборот, что бы это было?

— Думаю, картофель фри здесь, в России, не лучший. Так что это то, что я привёз бы из Бельгии в Россию. А из России в Бельгию — караоке. Когда ты идёшь в караоке-бар, это всегда очень весело. В Бельгии такого почти нет.

— А какая у тебя любимая еда?

— Африканская кухня.

— Как оценишь шансы «Зенита» взять титул в этом сезоне?

— У нас действительно очень хороший подбор игроков. Длинная ротация. Сейчас мы находимся в моменте, когда строим взаимодействие с новыми тренерами и новыми игроками. Я вижу, как всё улучшается от игры к игре. Если у нас будет время до матчей на вылет, чтобы вырасти и сохранить третье место, думаю, мы сможем серьёзно побороться в плей-офф.

— Если «Зенит» не выиграет титул — это будет провал или рабочий сезон?

— Мы всегда боремся за титул. Если заранее сказать, что нас устроит результат без победы — это плохой настрой. Но в итоге очень важно играть на высоком уровне, конкурировать и уважать соперника.