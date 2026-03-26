Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?

В то время как регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ приближается к финишной прямой, становится понятно, что расклады в верхней части турнирной таблицы, скорее всего, не изменятся. УНИКС ещё может побороться за первую строчку, которую удерживает ЦСКА, но и вторую уже едва ли потеряет. В таких случаях почти все мысли — о плей-офф и усилении, которое можно под него подготовить. Именно это и сделал казанский клуб. Чтобы закрепиться в играх на вылет в статусе одного из фаворитов, казанцы закрыли проблемную зону, подписав контракт с опытным американским разыгрывающим Ксавьером Манфордом.

Подписание Манфорда — прямое решение кадрового кризиса, который обострился в Казани в последние недели. Клуб из Татарстана столкнулся с серьёзным дефицитом в задней линии: травма Пэриса Ли и расставание с Си Джей Брайсом оставили команду практически без профильных первых номеров. Сейчас основная нагрузка легла на плечи Дмитрия Кулагина и Алексея Шведа. Переход 33-летнего американца в этом отношении для Казани как нельзя кстати.

Манфорд — идеальный кандидат для системы Перасовича. Если начинал он как плеймейкер, то впоследствии существенно расширил свой арсенал и сейчас может сыграть и как атакующий защитник, и как комбогард. Умение организовывать игру должно снять лишнее давление со Шведа и Кулагина в решающих матчах сезона. Отдельно стоит упомянуть и о его росте. 193 см — более чем неплохо для разыгрывающего. Такие габариты новичка могут дать команде преимущество в защите — Ксавьер способен перекрывать линии передачи и опекать более высоких соперников, а также участвовать в подборе. Кроме того, высокий плеймейкер обеспечивает лучший обзор площадки, что позволяет точнее находить партнёров.

Ксавьер Манфорд, сезон-2017/2018 Фото: Duane Burleson/Getty Images

За время пути в большой спорт американец добился множества достижений. Ещё в студенчестве, выступая за «Род-Айленд Рэмс», Ксавьер стал самым быстрым игроком в истории университета, преодолевшим отметку в 1000 набранных очков. Несмотря на то что разыгрывающий не был выбран на драфте 2014 года, он пробил себе дорогу в НБА через G-лигу, где становился участником Матча всех звёзд. В сильнейшей лиге мира в его активе 24 матча за «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс», включая опыт борьбы в плей-офф. Главным же международным достижением Манфорда остаётся золото чемпионата Америки 2017 года в составе национальной команды США.

Ксавьер Манфорд во время игры за сборную США Фото: Luis Licona/Getty Images

К 33 годам американец может похвастаться богатым опытом. В его активе выступления в самых разных уголках планеты: от элитной испанской лиги в составе «Барселоны» до чемпионатов Китая и Австралии. Словно «человек мира», он легко адаптируется к любому стилю баскетбола. Впрочем, не всегда всё складывалось гладко. Так, европейский дебют в составе каталонцев в сезоне-2016/2017 вряд ли можно занести Ксавьеру в актив: в Евролиге он получал менее семи минут игрового времени и почти не влиял на результат. Однако те неудачи лишь закалили новичка казанцев.

В Старом Свете он успел заявить о себе в турецком «Бурсаспоре», итальянской «Венеции» и двух израильских клубах. Период в Израиле (в составе тель-авивского «Хапоэля») оказался для него по-настоящему знаковым: выступая в Еврокубке, Ксавьер стал самым результативным игроком турнира на отрезке в два года, набрав в сумме 580 очков.

Нынешний же сезон он начинал в составе холонского «Хапоэля», где подтвердил свой класс в Лиге чемпионов ФИБА. В 11 матчах турнира его средняя статистика составила 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи. Отдельно нужно отметить точность попаданий из-за дуги — 47,7%. С таким снайпером нападение казанцев в плей-офф может заиграть новыми красками. Переезд из Израиля, продиктованный нестабильной обстановкой в регионе, позволил казанцам заполучить проверенного бойца под главные встречи года. А его опыт и широкий игровой арсенал могут сыграть свою роль в походе УНИКСа за титулом.