1 к 9,2 квинтиллиона. 14-летний подросток может войти в историю «Мартовского безумия»

Ставки и прогнозы давно стали неотъемлемой частью большого спорта, и студенческий баскетбол здесь не исключение. Ежегодно множество людей в США, да и по всему миру заполняют сетки турниров NCAA, пытаясь сорвать куш. В этом году главным хедлайнером соревнований стал 14-летний школьник из пригорода Питтсбурга. Отто Шеллхаммер, восьмиклассник, который, по собственному признанию, практически не разбирается в баскетболе, оказался единственным участником с идеальной сеткой среди более чем 40 млн заполненных брекетов в крупнейших конкурсах — безошибочным остался только его прогноз на женский турнир NCAA «Мартовского безумия».

Отто в основном делал ставку на фаворитов, однако не обошлось и без смелых решений. Парень точно предсказал исходы первых 48 матчей, включая громкий апсет, когда «Вирджиния» (10-й посев) в тяжелейшей встрече с двумя овертаймами выбила «Айову» (второй посев). Именно точечные попадания в такие неожиданные результаты в сочетании с везением сделали его результат уникальным.

Баскетболистки «Айовы» в матче с «Вирджинией Фото: Matthew Holst/Getty Images)

«Я знаю, что люди часто говорят так о «Мартовском безумии», но это была 100-процентная удача. Я практически ничего не знаю о баскетболе. Да, я играю с друзьями, но в целом баскетбол особо не смотрю», — признаётся Отто.

Успех Шеллхаммера — воплощение непредсказуемости спорта. Многие не раз слышали, что составить идеальную сетку сложнее, чем выиграть в лотерею, а фактически просто невозможно. Покойный профессор математики Джеффри Берген рассчитал, что шансы составляют 1 к 9,2 квинтиллиона (один квинтиллион — миллион триллионов или единица с 18 нулями). Но Отто словно доказал: иногда отсутствие знаний — лучший союзник.

В женском турнире фавориты традиционно побеждают чаще, чем в мужском, однако для «идеального брекета» этого недостаточно. По словам экспертов, самое сложное — не выбрать лидеров, а предсказать две-три сенсации, которые неизбежно случаются, но остаются непредсказуемыми для большинства аналитиков. Именно это умение (или невероятное чутьё) позволило Шеллхаммеру обойти миллионы опытных игроков.

Цифры, стоящие за этим успехом, поражают. В этом году в крупнейших конкурсах NCAA набралось около 36 млн заявок на мужской турнир и 5,2 млн — на женский. Тот факт, что Отто остался единственным игроком среди всех участников, кто пока не совершил ошибок, означает, что его результат — один на 41,2 млн. Матч, где «Вирджиния» обыграла «Айову», стал определяющим: после него из гонки выбыли последние шесть конкурентов школьника. Сейчас он — единственный человек в мире, который идёт с показателем 48-0, и до абсолютного рекорда должны сойтись ещё 15 игр.

Сетка Отто уже заблокирована, и в ней скрыт крайне рискованный прогноз: парень поставил на поражение главных фаворитов турнира — трёхкратных чемпионок из «Южной Каролины». По его мнению, их остановит TCU, а в финале триумф отпразднует «Техас». Сам Шеллхаммер признаёт, что, если бы у него был шанс изменить выбор, он бы перестраховался и поставил на грандов вроде «ЮКонна». Но именно эта неопытность сделала его историю такой особенной. Тем интереснее будет за ней следить.